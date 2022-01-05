 奥密克戎案例增 中国再封城影响两千万人 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.01.2022

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奥密克戎案例增 中国再封城影响两千万人

因应近日中国疫情再起，继西安和禹州之后，河南安阳也被封锁。值得注意的是，在前两个城市对抗德尔塔(Delta)时，安阳面对的是传播力更高的奥密克戎 (Omicron)。现在也传出有北京是否封城的讨论。

China Tianjin | Coronakrise: Massentest

2022年1月9日，在中国天津发现奥米克戎变种的本土病例后，全市进行大规模检测。

（德国之声中文网）中国河南安阳市周一（1月10日）宣布封城，暂停人员流动、配合全员核酸检测。全市所有机动车原则上不得上路行驶，全市生产经营单位暂停，这是中国此波本土疫情继西安等城市宣布封城后，最新一个必须封城以缓解疫情的城市。

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紧邻即将举行冬奥会的北京和张家口的天津，过去两天新增数起病例，其中也包括奥密克戎变种，开始对1400万居民进行全员核酸检测，同时暂停部分地铁线路，关闭景区、公园等场所。

上周末中国天津出现感染奥密克戎变种病毒的确诊病例，这不禁令人担忧迄今中国实施的甚为成功的“零容忍”防疫政策已逐渐达到极限。德国编辑部网络发表文章指出，“天津疫情是否能够得到控制，或者是否会成为中国抗击病毒的一个实质性的转折点，未来几周将见分晓”。德国电视一台关注到中美两国正在中美洲争夺势力范围。

经济冲击丶生活停滞丶就医困难等因「清零政策」而引发的种种现象使中国内外都出现对「清零政策」的疑虑，更担心「弊大于利」的时刻恐将到来，中国对新冠的「零容忍」还能撑多久呢？

在西安持续封城之际，有120万人口的河南禹州因出现3起确诊无症状案例宣布全面封城。专家表示，中国持续执行「零容忍」的防疫政策，目的是为了避免国内疫情影响即将开幕的北京冬奥。

根据中国官媒报道，安阳从1月10日0时到11日8时新增本土确诊病例58例。这个封城的决定是在安阳10日确认了两例奥密克戎之后宣布，据信这与8日在天津市发现的中国首两例奥密克戎病例有关。

西安和禹州出现的则是德尔塔病毒，没有报告任何奥密克戎的病例。西安大约有2000人被感染，是迄今为止中国最大的疫情。北京也因此封锁了当地1300万居民。禹州则封锁了110万人。目前还不清楚有550万居民的安阳市会因为奥密克戎封锁多久。

另外，随着北京冬奥会即将到来，中国也出现冬奥会期间北京会否「封城」的讨论。根据中国媒体报导，北京冬奥组委运动会服务部副部长、北京冬奥组委疫情防控办公室副主任黄春11日对此向媒体表示，目前还没有这样的措施，「还是按照原有措施，按照防疫手册来实施」。

中国强硬的封城措施及「清零政策」一直受到很多讨论，虽然其结果的确大幅度阻挡了当地本土疫情的传播，但随著全球疫情迈入第三年，外界担心中国持续实施的严格防疫措施，将对民生经济带来难以负荷的影响。

根据中国卫健委，1月10日全天的本土确诊病例有110例，其中河南有87例，陕西13例，以及天津10例。无新增死亡病例。

(美联社等)

 

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