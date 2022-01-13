 奥密克戎染疫潮过后大流行瘟疫结束？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.01.2022

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新闻广角

奥密克戎染疫潮过后大流行瘟疫结束？

世界卫生组织高官发出希望信号：“有理由”期待欧洲很快结束持续已久的新冠大流行瘟疫。

Augsburg - Ende der Maskenpflicht

（德国之声中文网）新冠大流行瘟疫爆发两年之际，面对新冠变异毒株奥密克戎染疫波，人们日益希望，大瘟疫有可能迅速转变为地方性感染，就像流感一样，只在有限地区或部分人口中持续存在。

 世界卫生组织 (WHO)欧洲区主任克鲁格 (Hans Kluge)表示，"有理由认为" 欧洲正"走向大流行末段"。他指出，一旦当下的奥密克戎染疫波消退， "得益于疫苗接种或人们因感染而具免疫力"，以及即将到来的春季和夏季带来的"季节性影响"，将出现对新冠病毒的"持续数周和数月"的免疫力。

"平静期" 

比利时籍克鲁格大夫总结说，"因此，我们预计，今年晚些时候新冠 COVID-19 卷土重来之前会有一段时间的平静。" 他同时强调，大瘟疫"不一定会东山再起"。 

世卫组织欧洲区主任克鲁格 

世卫组织欧洲区主任克鲁格 

世界卫生组织预期，至今年 3 月，欧洲可能会有60% 的人感染奥密克戎变体。该变体具高传染性，但迄今的认知显示，该变体导致的疾病通常较其它变异毒株为温和。 

在德国，奥密克戎眼下也已成为染疫主因。联邦疾控中心罗伯特·科赫研究所（RKI）周一（1月24日）早晨公布的每 10 万居民 7 天新染疫率再创新高（ 840.3），但住院率相对较低。 

不过，由于不能排除出现新变种的可能性，世卫组织欧洲区主任克鲁格也明确警告，必须谨慎。他强调，新冠SARS-CoV-2 已"不止一次使我们措手不及。鉴于此，我们必须极其小心"。 

 

（路透社，法新社）

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