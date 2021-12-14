奥密克戎来势凶猛 专家批政府防控不足

（德国之声中文网）今年的圣诞节依然摆脱不了疫情的阴影。三位德国知名免疫学家表示，现在的问题已经不是奥密克戎是否会席卷德国，而只是它何时会席卷德国的问题。

弗莱堡大学免疫学家瑙曼-海菲林教授（ Prof. Dr. Christoph Neumann-Haefelin）表示，奥密克戎也将在德国占据上风，它会将取代当前肆虐德国的德尔塔变异株，并使感染人数急剧上升，完全有可能出现每日新增数十万病例的场面。

专家们之所有对前景如此悲观，是基于英国当前的疫情数据。目前，英国每隔两到三天，感染人数就会递增一倍。柏林洪堡大学物理学家布鲁克曼教授（Prof. Dr. Dirk Brockmann）表示，奥密克戎的感染率比其他变异毒株要高出三到四倍。

英国专家的估算显示，今年12月至明年4月，在采取保持社交距离、佩戴口罩以及关闭学校等防疫措施后，英国每天感染人数仍有可能会达到40万至70万，也就是总计将有两千万至三千四百万英国人被感染，这相当于英国人口总数的一半。布鲁克曼教授说："除非发生奇迹，否则德国也将出现类似的疫情发展。"

政界必须立即采取果断措施

布鲁克曼教授表示，政界必须立即制定多种紧急方案，以应对可能出现的各类场景。"我们必须遏制疫情扩散的速度，以免造成更多的损失。" 他同时也表示，完全制止疫情是不可能做到的。

研究人员们表示，必须大幅减少社交接触和人口流动。布鲁克曼认为，有必要采取类似于第一波疫情时的停摆措施，"但鉴于这一波疫情来势凶猛，停摆措施必须要更加严厉。"

即便打了加强针 仍有可能被感染及感染他人

奥密克戎不仅比此前的变异毒株更具传染性，而且它还能借助所谓免疫逃避绕过人体的防疫系统。也就是说，即便是打了两针疫苗、甚至打了加强剂的人群也仍有可能被感染以及感染他人。

接受加强剂后，接种者的免疫力会提高大约70-75%，并减少发生重症的可能性。但法兰克福大学病毒学家奇瑟克教授（Prof. Dr. Sandra Ciesek）仍表示："这意味着，即便是打了加强剂，接种者也不应产生自己已经万无一失的错觉。"

德国各联邦州卫生部长正在拟定一项计划，规定已完成加强针疫苗注射者，今后无需在进行新冠检测。奇瑟克教授认为，这一计划完全脱离实际，是非常错误的。

她表示，动员未接种者去接种疫苗，当然仍旧是一项重要的工作。但现在才施打第一剂疫苗，对于防范奥密克戎已经为时过晚。"因为施打后需要数周时间，人体才会产生必要的免疫力，而奥密克戎传播的速度则要快得多。"

奥密克戎危险性之高超乎很多人的想象

除此之外，奇瑟克还强调，不同于最初报道的是，奥密克戎的危险性可能并不逊色于德尔塔等变异毒株。来自英国和丹麦的初期数据显示，奥密克戎感染者的住院率同德尔塔变异株的情况基本类似。

南非有关奥密克戎感染者大多属于轻症的报道，曾一度让人产生这个新的变异毒株危害性有限的错觉。而实际情况却是，一些奥密克戎感染者也同样需要送院治疗，而且英国也已经有了第一批奥密克戎感染者的死亡病例。

奇瑟克表示，南非人口较为年轻，而且很多人都曾经感染过新冠病毒，因此南非的情况对欧洲基本上没有借鉴意义。

医疗系统存在瘫痪风险

如果奥密克戎的确造成大量感染，德国医疗系统依然存在崩溃的风险。布鲁克曼教授说，如果住院人数达到每天三千至五千，那么整个医疗系统将不堪重负。

布鲁克曼说，各大医院现在就已经在全负荷运转，根本无法接纳如此多的病患，更何况届时很有医护人员可能也已经被感染。他表示，到时候会出现怎样的连锁反应，目前谁都无法预测。

观看视频 02:15 德国疫情:医护人员精疲力竭 依然全力以赴

有鉴于此，研究人员敦促政界尽快采取果断措施。布鲁克曼教授说，政界采取应对措施的时间已经所剩不多了。病毒学家奇瑟克则表示，她并不认为德国已做好必要准备，这令她非常担忧。

当然，这一切描述的只是"最糟糕场景"。但三位研究人员都认为，单纯期望奥密克戎不会造成更大损失，显然是远远不够的。弗莱堡大学免疫学家瑙曼-海菲林教授表示："单纯指望奥密克戎不会太危险，等于眼看着一场灾难的到来。"

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