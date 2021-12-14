奥密克戎来势凶猛 专家批政府防控不足

（德国之声中文网）今年的圣诞节依然摆脱不了疫情的阴影。三位德国知名免疫学家表示，现在的问题已经不是奥密克戎是否会席卷德国，而只是它何时会席卷德国的问题。
弗莱堡大学免疫学家瑙曼-海菲林教授（ Prof. Dr. Christoph Neumann-Haefelin）表示，奥密克戎也将在德国占据上风，它会将取代当前肆虐德国的德尔塔变异株，并使感染人数急剧上升，完全有可能出现每日新增数十万病例的场面。
专家们之所有对前景如此悲观，是基于英国当前的疫情数据。目前，英国每隔两到三天，感染人数就会递增一倍。柏林洪堡大学物理学家布鲁克曼教授（Prof. Dr. Dirk Brockmann）表示，奥密克戎的感染率比其他变异毒株要高出三到四倍。
英国专家的估算显示，今年12月至明年4月，在采取保持社交距离、佩戴口罩以及关闭学校等防疫措施后，英国每天感染人数仍有可能会达到40万至70万，也就是总计将有两千万至三千四百万英国人被感染，这相当于英国人口总数的一半。布鲁克曼教授说："除非发生奇迹，否则德国也将出现类似的疫情发展。"
英国感染人数每三天递增一倍。图为伦敦一个接种站前排队施打疫苗的人群。
政界必须立即采取果断措施
布鲁克曼教授表示，政界必须立即制定多种紧急方案，以应对可能出现的各类场景。"我们必须遏制疫情扩散的速度，以免造成更多的损失。" 他同时也表示，完全制止疫情是不可能做到的。
研究人员们表示，必须大幅减少社交接触和人口流动。布鲁克曼认为，有必要采取类似于第一波疫情时的停摆措施，"但鉴于这一波疫情来势凶猛，停摆措施必须要更加严厉。"
即便打了加强针 仍有可能被感染及感染他人
奥密克戎不仅比此前的变异毒株更具传染性，而且它还能借助所谓免疫逃避绕过人体的防疫系统。也就是说，即便是打了两针疫苗、甚至打了加强剂的人群也仍有可能被感染以及感染他人。
接受加强剂后，接种者的免疫力会提高大约70-75%，并减少发生重症的可能性。但法兰克福大学病毒学家奇瑟克教授（Prof. Dr. Sandra Ciesek）仍表示："这意味着，即便是打了加强剂，接种者也不应产生自己已经万无一失的错觉。"
接种加强针后，人体免疫能力能提高70%，重症率也会明显下降。
德国各联邦州卫生部长正在拟定一项计划，规定已完成加强针疫苗注射者，今后无需在进行新冠检测。奇瑟克教授认为，这一计划完全脱离实际，是非常错误的。
她表示，动员未接种者去接种疫苗，当然仍旧是一项重要的工作。但现在才施打第一剂疫苗，对于防范奥密克戎已经为时过晚。"因为施打后需要数周时间，人体才会产生必要的免疫力，而奥密克戎传播的速度则要快得多。"
奥密克戎危险性之高超乎很多人的想象
除此之外，奇瑟克还强调，不同于最初报道的是，奥密克戎的危险性可能并不逊色于德尔塔等变异毒株。来自英国和丹麦的初期数据显示，奥密克戎感染者的住院率同德尔塔变异株的情况基本类似。
南非有关奥密克戎感染者大多属于轻症的报道，曾一度让人产生这个新的变异毒株危害性有限的错觉。而实际情况却是，一些奥密克戎感染者也同样需要送院治疗，而且英国也已经有了第一批奥密克戎感染者的死亡病例。
政府收紧防疫措施有可能会导致更多的抗议。图为一名反对防疫措施的示威者。
奇瑟克表示，南非人口较为年轻，而且很多人都曾经感染过新冠病毒，因此南非的情况对欧洲基本上没有借鉴意义。
医疗系统存在瘫痪风险
如果奥密克戎的确造成大量感染，德国医疗系统依然存在崩溃的风险。布鲁克曼教授说，如果住院人数达到每天三千至五千，那么整个医疗系统将不堪重负。
布鲁克曼说，各大医院现在就已经在全负荷运转，根本无法接纳如此多的病患，更何况届时很有医护人员可能也已经被感染。他表示，到时候会出现怎样的连锁反应，目前谁都无法预测。
有鉴于此，研究人员敦促政界尽快采取果断措施。布鲁克曼教授说，政界采取应对措施的时间已经所剩不多了。病毒学家奇瑟克则表示，她并不认为德国已做好必要准备，这令她非常担忧。
当然，这一切描述的只是"最糟糕场景"。但三位研究人员都认为，单纯期望奥密克戎不会造成更大损失，显然是远远不够的。弗莱堡大学免疫学家瑙曼-海菲林教授表示："单纯指望奥密克戎不会太危险，等于眼看着一场灾难的到来。"
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在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？
德国疫情第一个爆发点
2020年2月25日，德国西部海因斯贝格县（Heinsberg）的一位居民被确诊感染新冠病毒，他当时已经进入重症病房。他与同样被感染的妻子在确诊前两周曾频繁参与社交活动，还曾参加过一场400人规模的狂欢节集会。而当地卫生局始终没能查出这名重症病患的传染源。专家认为，新冠病毒可能已经在多地人群中开始悄悄传播。
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公共生活大面积停摆
不久后，疫情开始在德国各地迅速蔓延，各州陆续推出了学校停课、关闭邻国边境、禁止群体活动等一系列措施，希望借此来防止疫情突破医疗系统上限。与此同时，德国政府也出台政策，统一采购数万台呼吸机以及口罩、防护服等重要防疫物资，并且为扩大重症病床可用数量的医院提供财政补贴。德国各地居民开始抢购超市商品，卫生纸、面粉、肥皂、酒精等商品被迅速抢购一空。
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政府拨巨资保就业
厉行节约措施多年的德国政府此时有着雄厚的财力为全国企业、普通劳动者提供大量的纡困补贴或贷款。断了生意的企业可以向政府申请“短时工作制”补贴，由政府来直接支付待岗员工的六成工资，从而避免裁员。中小企业更是政府的重要关照对象，财政部一下子拿出了500亿欧元，为他们提供纡困补贴。而对大中型企业，德国政府则提供总额4000亿欧元的贷款担保，并为濒临破产的企业准备1000亿欧元特别贷款额度。
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累计感染人数破百万
在度过了一个疫情相对较为温和的夏天之后，2020年11月27日，德国的累计感染人数突破百万。虽然当时新增感染数字开始趋稳，但单日死亡人数却达到新高。德国从11月初开始进入为期四周的“轻度封锁”，但整个11月间每日新增感染人数仍破万，甚至多次单日新增超过2万例，导致德国医疗系统面临高负荷。德国卫生部长施潘也在10月感染了新冠病毒。
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默克尔在联邦议院动情演讲
12月9日，联邦总理默克尔在联邦议院激动地发言。她呼吁民众严格遵守防疫措施，限制社交。她眼含泪光地说：“我很抱歉，真心感到抱歉。但每天590人病亡这样的代价太高太高了，这是不行的。”她说：“如果我们现在在圣诞节前夕有太多接触，而最后却成了我们和祖父母度过的最后一个圣诞节，那么我们一定做错了什么，不应该让这种事情发生。”
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似曾相识又一年
2021年新年过后的1月6日，联邦政府宣布再次实施严格的封禁和限制接触措施，以应对第三波疫情。与此同时，德国开始为民众接种疫苗。由于供货量不足，一开始进展并不顺利，很多可以优先接种的人也苦等数周才得到预约。这一情况持续到五六月才明显缓解。但与此同时，最早在印度被发现的德尔塔变种也开始在德国传播，它的传染力明显高于此前占主导的阿尔法变种。
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第四波呼啸而至
今年8月20日，罗伯特-科赫研究所所长维勒（Lothar Wieler，图左）已经发出警告，德国正处在第四波疫情的开端。随着暑假结束，大批旅行者回国，感染数量也开始上升。到9月底，由于乏人问津，大多数疫苗接种中心陆续关闭。但是到8月底，仅有60%的德国居民完成了两剂疫苗的接种，远未达到免疫屏障所需的80%以上的比例。
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政府更迭 谁来抗疫？
德国9月底举行了联邦议院大选后，社民党、绿党和自民党10月中正式启动组阁谈判。（左至右：绿党主席贝尔博克、社民党总理候选人肖尔茨、自民党主席林德纳）新政府产生前，现任政府继续履职。在抗疫问题上，默克尔领导的留守内阁已鲜有作为，即将组阁的三个党派也缺乏有力的主张和计划。按照现任卫生部长施潘的设想，临时的“全国性疫情紧急状况”将于11月25日自动终结，不再延长。
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住院率成为限制措施的新基准
11月19日，德国看守政府总理默克尔和全国16个州的州长就遏制新一轮新冠疫情的几项措施达成一致。被称为住院率的数据将成为德国实施更严厉措施的新基准。如果一个地区7天内每10万名居民中有3人以上因新冠感染住院，那么2G规定将适用于该州的所有公共休闲活动。如果数值达到每10万人中有6人，将要求人们在规定范围内出示新冠感染阴性测试结果（"2G+"）。当数值达到9时，将实施进一步的措施接触限制等措施。
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圣诞市场商贩忧心忡忡
德国疫情数字屡创新高，传统的圣诞市场到底是开还是不开？在慕尼黑，市政府已经宣布今年再次取消市中心的圣诞市场。而在其他城市，当局仍然犹豫不决。面临重大经济损失的商贩万分无奈。
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死亡人数过十万
据罗伯特·科赫研究所11月25日公布的数字，过去24小时全德国有351名新冠病毒感染者死亡。至此，德国死于新冠肺炎的总人数突破了10万，达到100119人。自疫情爆发以来，德国累计感染人数超过550万。