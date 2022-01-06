 奥密克戎是否会给北京冬奥带来大麻烦? | 足坛体坛 | DW | 07.01.2022

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足坛体坛

奥密克戎是否会给北京冬奥带来大麻烦?

距离北京冬奥开幕只剩4星期的时间，届时将有数万人涌入张家口。尽管运动员和教练将在一个和外界隔离的封闭式“气泡”中参赛，但是传播力超强的奥密克戎变种依然让人担心中国的“动态清零”是否还能奏效。

China | Vor den Olympischen Winterspielen in Peking

北京冬奥的“防疫气泡”能否阻挡奥密克戎？

(德国之声中文网) 在世卫组织看来，北京冬奥的防疫方案非常"强健"。WHO紧急事务部主任瑞安(Michael Ryan)1月6日在日内瓦表示，中国当局在比赛场地执行非常严格的防疫措施，并且发布了一系列手册。"世卫组织将继续和国际奥委会一道检视这些手册。根据已经掌握的信息，我相信这些措施是非常严格、非常强健的，我们目前没有看到病毒扩散风险升高。"

不过，瑞安也提到了中国近期多地出现的几波集聚性疫情，而北京当局也采取"强力措施"。瑞安说："我们将继续关注事态。但就目前而言，鉴于承办方采取的针对运动员的措施，我们不认为举办冬奥会带来额外的特别风险。"

本周早些时候，国际奥委会、各国奥委会、北京组委会、各国际体育协会在一次闭门会议上呼吁，鉴于目前多国出现的史无前例的疫情数字，参赛者应保持高度警惕。同时，与会各方代表也排除了因疫情而使冬奥会延期的可能性。

China Peking vor Olympische Winterspiele | Maßnahmen gegen Pandemie

中国的“动态清零”策略会面临多大压力？

奥密克戎挑战"动态清零"

按照计划，北京冬奥将于2月4日开幕、2月20日闭幕。在不少流行病学家眼中，冬奥以及奥密克戎变种将给中国带来难以预估的风险。德国Akkon人文科学与应用科学大学的公共卫生专家乌尔里希斯(Timo Ulrichs)在接受德新社专访时表示，冬奥对中国防疫构成了特别的风险。他担心，鉴于传播力明显增强的奥密克戎变种正四处扩散，纵使执行"动态清零"防疫策略的中国也将难以阻挡新增感染病例数量急剧升高的趋势。两个星期前，德国冠状病毒研究领域的权威学者德罗斯滕(Christian Drosten)也说，由于中国既没有足够的自然感染痊愈者，其使用的灭活疫苗从目前数据来看针对奥密克戎变种的保护率也不如西方国家使用的mRNA疫苗，因此他十分担心中国的防疫形势。不过，也有不少病毒学家指出，目前的数据量太少，尚不足以做出准确判断。

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北京奥运的主办方强调，本届冬奥会是绿色环保和可持续性的典范。但有环保人士和专家对此提出质疑。

国际奥委会周三（5日）承诺，北京冬季奥运会将按计划如期举行，也公布防疫泡泡的相关细节，但仍有代表队担忧，可能有优秀运动员因疫情而无法参赛。

再过六周就开幕了。2022年北京冬季奥运会组织者要依“动态清零防疫政策”，实施严厉措施，将疫情排除在外。新冠变种奥密克戎会否从中作梗？

北京正借冬奥会的契机推动改善环境的目标，但随着开幕式的临近，雾霾弥漫的北京正做最坏的打算。

按照北京冬奥组委会的计划，参赛运动员、教练员以及各国工作人员将会在一个和外界基本隔绝的环境中接受"闭环式管理"，也就是生活在一个由居住地、比赛训练场、新闻中心组成的"防疫气泡"中。但是，中国当局并没有具体透露一旦"防疫气泡"内出现大规模疫情后的应对预案。分析人士认为，鉴于当前的全球疫情形势，冬奥入境人员将奥密克戎变种带入冬奥"防疫气泡"几乎是板上钉钉的事情。

北京冬奥组委会也承认，在新冠疫情背景下举办，"防疫安全工作面临巨大压力和挑战"。组委会专职副主席、秘书长韩子荣12月23日在中国国务院新闻发布会上表示，奥密克戎等变异毒株的传播"给全球疫情带来了很大的不确定性"。"冬奥会时，将有大量不同国家和地区的涉奥人员来华，人流聚集增加，出现一定数量的阳性病例将成为大概率事件。因此，希望各利益相关方都能严格执行防疫规定，共同应对疫情挑战，确保参赛各方安全。"

此外，世卫组织总干事谭德赛(Tedros Adhanom Ghebreyesus)本周也被问及是否会像去年夏天前往东京奥运观赛那样，在今年2月飞赴中国观看冬奥会。他的一名发言人表示，世卫组织不对其职员的旅行计划置评。

(德新社、法新社等)

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