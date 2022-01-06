奥密克戎是否会给北京冬奥带来大麻烦?

(德国之声中文网) 在世卫组织看来，北京冬奥的防疫方案非常"强健"。WHO紧急事务部主任瑞安(Michael Ryan)1月6日在日内瓦表示，中国当局在比赛场地执行非常严格的防疫措施，并且发布了一系列手册。"世卫组织将继续和国际奥委会一道检视这些手册。根据已经掌握的信息，我相信这些措施是非常严格、非常强健的，我们目前没有看到病毒扩散风险升高。"

不过，瑞安也提到了中国近期多地出现的几波集聚性疫情，而北京当局也采取"强力措施"。瑞安说："我们将继续关注事态。但就目前而言，鉴于承办方采取的针对运动员的措施，我们不认为举办冬奥会带来额外的特别风险。"

本周早些时候，国际奥委会、各国奥委会、北京组委会、各国际体育协会在一次闭门会议上呼吁，鉴于目前多国出现的史无前例的疫情数字，参赛者应保持高度警惕。同时，与会各方代表也排除了因疫情而使冬奥会延期的可能性。

奥密克戎挑战"动态清零"

按照计划，北京冬奥将于2月4日开幕、2月20日闭幕。在不少流行病学家眼中，冬奥以及奥密克戎变种将给中国带来难以预估的风险。德国Akkon人文科学与应用科学大学的公共卫生专家乌尔里希斯(Timo Ulrichs)在接受德新社专访时表示，冬奥对中国防疫构成了特别的风险。他担心，鉴于传播力明显增强的奥密克戎变种正四处扩散，纵使执行"动态清零"防疫策略的中国也将难以阻挡新增感染病例数量急剧升高的趋势。两个星期前，德国冠状病毒研究领域的权威学者德罗斯滕(Christian Drosten)也说，由于中国既没有足够的自然感染痊愈者，其使用的灭活疫苗从目前数据来看针对奥密克戎变种的保护率也不如西方国家使用的mRNA疫苗，因此他十分担心中国的防疫形势。不过，也有不少病毒学家指出，目前的数据量太少，尚不足以做出准确判断。

按照北京冬奥组委会的计划，参赛运动员、教练员以及各国工作人员将会在一个和外界基本隔绝的环境中接受"闭环式管理"，也就是生活在一个由居住地、比赛训练场、新闻中心组成的"防疫气泡"中。但是，中国当局并没有具体透露一旦"防疫气泡"内出现大规模疫情后的应对预案。分析人士认为，鉴于当前的全球疫情形势，冬奥入境人员将奥密克戎变种带入冬奥"防疫气泡"几乎是板上钉钉的事情。

北京冬奥组委会也承认，在新冠疫情背景下举办，"防疫安全工作面临巨大压力和挑战"。组委会专职副主席、秘书长韩子荣12月23日在中国国务院新闻发布会上表示，奥密克戎等变异毒株的传播"给全球疫情带来了很大的不确定性"。"冬奥会时，将有大量不同国家和地区的涉奥人员来华，人流聚集增加，出现一定数量的阳性病例将成为大概率事件。因此，希望各利益相关方都能严格执行防疫规定，共同应对疫情挑战，确保参赛各方安全。"

此外，世卫组织总干事谭德赛(Tedros Adhanom Ghebreyesus)本周也被问及是否会像去年夏天前往东京奥运观赛那样，在今年2月飞赴中国观看冬奥会。他的一名发言人表示，世卫组织不对其职员的旅行计划置评。

(德新社、法新社等)

你应该知道的北京冬奥 北京是唯一主办冬夏两届奥运会的城市 2013年有6个城市向国际奥委会申请主办2022年冬季奥运会。一年后，斯德哥尔摩（瑞典）、卡拉科夫（波兰）、利沃夫（乌克兰）以及奥斯陆（挪威）先后撤回申请，申请城市只剩下北京和阿拉木图（哈萨克斯坦）。2015年7月31日，国际奥委会全体大会决定由北京主办2022年的冬奥会。由此，北京成为唯一一个举办冬夏两届奥运会的城市。

你应该知道的北京冬奥 雪上运动在张家口举行 冬奥会于2022年2月4日至20日举行。举办地点除北京外，还有距离北京约200公里的张家口市。冰上运动在北京进行，雪上运动则在张家口举行。

你应该知道的北京冬奥 疫情使海外观众将缺席 东京奥运会因疫情推迟一年，北京冬奥将如期举办。但如同东京奥运会，北京冬奥会也将是一次限制观众的体育盛事。东京奥运最后全面禁止观众到场，北京奥运目前只是不对海外观众售票。不过，防疫规定会随着疫情的突变而进行相应调整。

你应该知道的北京冬奥 拜登祭出“外交抵制” 美中两国元首11月16日举行视频会晤前，有消息称习近平会邀请拜登出席冬奥会。然而，3周后白宫因中国糟糕的人权问题，正式宣布“外交抵制”北京冬奥，即运动员照常参加，政府官员则不会前往。美国还呼吁民主国家加入抵制行列，但除澳大利亚、英国、加拿大以及近来同中国外交危机不断升级的立陶宛之外，响应国家寥寥。

你应该知道的北京冬奥 不愿选边站 “五眼同盟"中的新西兰也决定“不会派部长级代表出席"，但该国还声明此举同美国宣布的抵制无关，更多的是新冠疫情所致。许多西方国家不愿明确选边站，而是像新西兰这样采取模糊立场，比如奥地利。

你应该知道的北京冬奥 法国和韩国不参与抵制 巴黎将主办下届夏季奥运会，在这个位置上法国不参与抵制是意料之中，更何况不久前因潜水艇大生意泡汤对澳美正耿耿于怀。马克龙总统说，“说白了，你要么完全抵制，不派运动员，要么就尝试透过有用的行动来改变现状”。韩国总统文在寅也公开表示不考虑抵制冬奥的可能性。

你应该知道的北京冬奥 普京总统要去的 普京应该最清楚抵制奥运和被抵制的滋味。这回他成为第一个宣布出席奥运会的国家元首，9月份时就已敲定。当前，俄罗斯在乌克兰边境集结军队，北约也调兵遣将，那里大有箭在弦上的势头。从地缘政治考虑，被西方越发孤立的普京到北京寻求抱团取暖的效应，也在意料之中。

你应该知道的北京冬奥 古特雷斯收到邀请并答应出席 联合国秘书长古特雷斯将届时前往北京出席冬奥会。他的发言人向记者表示：“秘书长收到国际奥委会发出的出席北京冬季奥运会开幕式的邀约。他已经接受了邀请。”

你应该知道的北京冬奥 运动员：不一定再去一次 Geisenberger和Loch两名德国运动员刚刚结束在中国的赛事，因为接触的人中有一个呈新冠阳性，他们分别被隔离3天和一周。他们在中国的经历很不愉快，“很难想象在那里生活”。他们表示不一定再去一次。不过抵制冬奥会“很难”，他们说，结果会是参赛表上会出现另一个名字。



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