奥密克戎或是“圣诞礼物”？德专家究竟怎么说

（德国之声中文网）新出现的新冠变种病毒奥密克戎（Omicron）在欧洲各国传播，对于处在政府换届之际的德国更是一项挑战。德国已经发现了这种最早在南非发现的新变种病毒的确诊病例，而与此同时整体感染人数也居高不下。根据罗伯特·科赫研究所（RKI）周三公布的数据，德国全境在周二一天新增感染人数为6.7万多，平均每十万居民的七天感染率为442.9。
在疫情吃紧的情况下，已经达成联合执政协议的“交通灯”执政联盟仍未明确卫生部长的人选。目前呼声最高的热门人选之一，就是社民党的卫生政策专家劳特巴赫（Karl Lauterbach）。他在日前发布的一条推文引发了一些争论：提到新变种奥密克戎，他表示目前已经出现过这么多新冠病毒变种，如果奥密克戎相较之前的毒株威力有所减弱，那么这将是“一份提前降临的圣诞礼物”。
奥密克戎变种已经在世界多个国家传播
他也同时提醒大家警惕，南非的人口结构与德国相差甚远，前者只有6%的人口在65岁以上，而德国则是欧洲老龄化最严重的国家。尽管如此，还是有不少网友在推文下面评论表示，现在就断言新变种可能弱化还为时过早，甚至有人劝劳特巴赫删除此条推文以免误导民众。
随后劳特巴赫又转发了一位传染病学专家的推文并且写道：很重要的一点是，所谓新变种总会朝着“虽然传播力更强但是危害力减弱”方向发展，很遗憾是我们的一厢情愿。也有的病毒在变异之后传播力和杀伤力都变的更强了。因此引入疫苗接种义务是很重要的。因为出现一个疫苗完全不起作用的变种的可能性是非常小的。
关于谁将在新政府中执掌在疫情背景下至关重要的联邦卫生部，德国舆论界的讨论也十分热烈。虽然劳特巴赫的呼声很高，在疫情期间积累了不错的人气和威望，但是社民党方面对此人选仍然讳莫如深。
预计将担任下届政府总理的肖尔茨（Olaf Scholz）表示，，社民党仍然要坚持必要的程序流程，必须在12月4日的党代会正式通过联合执政协议之后，才会公布各部部长人选的提名。
和辉瑞共同研制新冠疫苗的德国BionTech公司日前表示，其疫苗即使对奥密克戎变种也具有防护力。创始人萨欣（Ugur Sahin）认为，虽然奥密克戎可能会导致更多已接种疫苗的人感染新冠，但疫苗很可能保护他们免于发展为重症。
劳特巴赫也在推特上表示，以色列方面提供的研究数据表示，BionTech/辉瑞的疫苗对于奥密克戎变种有90%的防护率。他认为，尽快全面推进加强针的施打，以及实行全民疫苗接种义务制，有望带领人们重新回到正常的生活状态。但为了达到这一目标，“我们在未来四周还必须再度收紧防疫措施”。
中国严防奥密克戎传入
与此同时，不少国家都采取了更加严格的防疫措施，以防止奥密克戎变种在本国传播。中国国家卫健委组织中国疾控中心专家解答称，研究表明，新冠病毒S蛋白若出现K417N、E484A或N501Y突变，提示免疫逃逸能力增强；而奥密克戎变异株同时存在“K417N+E484A+N501Y”三重突变。
内蒙古周二一日内新增91例本土确诊病例，周三满洲里市进行大规模核酸检测工作，当日又新增十余例确诊病例。据悉满洲里本轮疫情最初的3名感染者为从事进口物品搬运的工人，当地也加强了对中俄边境物流的监管，从12月1日零时起暂停铁路口岸非集装箱，需要人工装卸的货物进口。
（综合报道）
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在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？
德国疫情第一个爆发点
2020年2月25日，德国西部海因斯贝格县（Heinsberg）的一位居民被确诊感染新冠病毒，他当时已经进入重症病房。他与同样被感染的妻子在确诊前两周曾频繁参与社交活动，还曾参加过一场400人规模的狂欢节集会。而当地卫生局始终没能查出这名重症病患的传染源。专家认为，新冠病毒可能已经在多地人群中开始悄悄传播。
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公共生活大面积停摆
不久后，疫情开始在德国各地迅速蔓延，各州陆续推出了学校停课、关闭邻国边境、禁止群体活动等一系列措施，希望借此来防止疫情突破医疗系统上限。与此同时，德国政府也出台政策，统一采购数万台呼吸机以及口罩、防护服等重要防疫物资，并且为扩大重症病床可用数量的医院提供财政补贴。德国各地居民开始抢购超市商品，卫生纸、面粉、肥皂、酒精等商品被迅速抢购一空。
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政府拨巨资保就业
厉行节约措施多年的德国政府此时有着雄厚的财力为全国企业、普通劳动者提供大量的纡困补贴或贷款。断了生意的企业可以向政府申请“短时工作制”补贴，由政府来直接支付待岗员工的六成工资，从而避免裁员。中小企业更是政府的重要关照对象，财政部一下子拿出了500亿欧元，为他们提供纡困补贴。而对大中型企业，德国政府则提供总额4000亿欧元的贷款担保，并为濒临破产的企业准备1000亿欧元特别贷款额度。
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累计感染人数破百万
在度过了一个疫情相对较为温和的夏天之后，2020年11月27日，德国的累计感染人数突破百万。虽然当时新增感染数字开始趋稳，但单日死亡人数却达到新高。德国从11月初开始进入为期四周的“轻度封锁”，但整个11月间每日新增感染人数仍破万，甚至多次单日新增超过2万例，导致德国医疗系统面临高负荷。德国卫生部长施潘也在10月感染了新冠病毒。
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默克尔在联邦议院动情演讲
12月9日，联邦总理默克尔在联邦议院激动地发言。她呼吁民众严格遵守防疫措施，限制社交。她眼含泪光地说：“我很抱歉，真心感到抱歉。但每天590人病亡这样的代价太高太高了，这是不行的。”她说：“如果我们现在在圣诞节前夕有太多接触，而最后却成了我们和祖父母度过的最后一个圣诞节，那么我们一定做错了什么，不应该让这种事情发生。”
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似曾相识又一年
2021年新年过后的1月6日，联邦政府宣布再次实施严格的封禁和限制接触措施，以应对第三波疫情。与此同时，德国开始为民众接种疫苗。由于供货量不足，一开始进展并不顺利，很多可以优先接种的人也苦等数周才得到预约。这一情况持续到五六月才明显缓解。但与此同时，最早在印度被发现的德尔塔变种也开始在德国传播，它的传染力明显高于此前占主导的阿尔法变种。
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第四波呼啸而至
今年8月20日，罗伯特-科赫研究所所长维勒（Lothar Wieler，图左）已经发出警告，德国正处在第四波疫情的开端。随着暑假结束，大批旅行者回国，感染数量也开始上升。到9月底，由于乏人问津，大多数疫苗接种中心陆续关闭。但是到8月底，仅有60%的德国居民完成了两剂疫苗的接种，远未达到免疫屏障所需的80%以上的比例。
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政府更迭 谁来抗疫？
德国9月底举行了联邦议院大选后，社民党、绿党和自民党10月中正式启动组阁谈判。（左至右：绿党主席贝尔博克、社民党总理候选人肖尔茨、自民党主席林德纳）新政府产生前，现任政府继续履职。在抗疫问题上，默克尔领导的留守内阁已鲜有作为，即将组阁的三个党派也缺乏有力的主张和计划。按照现任卫生部长施潘的设想，临时的“全国性疫情紧急状况”将于11月25日自动终结，不再延长。
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住院率成为限制措施的新基准
11月19日，德国看守政府总理默克尔和全国16个州的州长就遏制新一轮新冠疫情的几项措施达成一致。被称为住院率的数据将成为德国实施更严厉措施的新基准。如果一个地区7天内每10万名居民中有3人以上因新冠感染住院，那么2G规定将适用于该州的所有公共休闲活动。如果数值达到每10万人中有6人，将要求人们在规定范围内出示新冠感染阴性测试结果（"2G+"）。当数值达到9时，将实施进一步的措施接触限制等措施。
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圣诞市场商贩忧心忡忡
德国疫情数字屡创新高，传统的圣诞市场到底是开还是不开？在慕尼黑，市政府已经宣布今年再次取消市中心的圣诞市场。而在其他城市，当局仍然犹豫不决。面临重大经济损失的商贩万分无奈。
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死亡人数过十万
据罗伯特·科赫研究所11月25日公布的数字，过去24小时全德国有351名新冠病毒感染者死亡。至此，德国死于新冠肺炎的总人数突破了10万，达到100119人。自疫情爆发以来，德国累计感染人数超过550万。