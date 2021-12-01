奥密克戎或是“圣诞礼物”？德专家究竟怎么说

（德国之声中文网）新出现的新冠变种病毒奥密克戎（Omicron）在欧洲各国传播，对于处在政府换届之际的德国更是一项挑战。德国已经发现了这种最早在南非发现的新变种病毒的确诊病例，而与此同时整体感染人数也居高不下。根据罗伯特·科赫研究所（RKI）周三公布的数据，德国全境在周二一天新增感染人数为6.7万多，平均每十万居民的七天感染率为442.9。

在疫情吃紧的情况下，已经达成联合执政协议的“交通灯”执政联盟仍未明确卫生部长的人选。目前呼声最高的热门人选之一，就是社民党的卫生政策专家劳特巴赫（Karl Lauterbach）。他在日前发布的一条推文引发了一些争论：提到新变种奥密克戎，他表示目前已经出现过这么多新冠病毒变种，如果奥密克戎相较之前的毒株威力有所减弱，那么这将是“一份提前降临的圣诞礼物”。

奥密克戎变种已经在世界多个国家传播

他也同时提醒大家警惕，南非的人口结构与德国相差甚远，前者只有6%的人口在65岁以上，而德国则是欧洲老龄化最严重的国家。尽管如此，还是有不少网友在推文下面评论表示，现在就断言新变种可能弱化还为时过早，甚至有人劝劳特巴赫删除此条推文以免误导民众。

随后劳特巴赫又转发了一位传染病学专家的推文并且写道：很重要的一点是，所谓新变种总会朝着“虽然传播力更强但是危害力减弱”方向发展，很遗憾是我们的一厢情愿。也有的病毒在变异之后传播力和杀伤力都变的更强了。因此引入疫苗接种义务是很重要的。因为出现一个疫苗完全不起作用的变种的可能性是非常小的。





关于谁将在新政府中执掌在疫情背景下至关重要的联邦卫生部，德国舆论界的讨论也十分热烈。虽然劳特巴赫的呼声很高，在疫情期间积累了不错的人气和威望，但是社民党方面对此人选仍然讳莫如深。

预计将担任下届政府总理的肖尔茨（Olaf Scholz）表示，，社民党仍然要坚持必要的程序流程，必须在12月4日的党代会正式通过联合执政协议之后，才会公布各部部长人选的提名。

和辉瑞共同研制新冠疫苗的德国BionTech公司日前表示，其疫苗即使对奥密克戎变种也具有防护力。创始人萨欣（Ugur Sahin）认为，虽然奥密克戎可能会导致更多已接种疫苗的人感染新冠，但疫苗很可能保护他们免于发展为重症。

劳特巴赫也在推特上表示，以色列方面提供的研究数据表示，BionTech/辉瑞的疫苗对于奥密克戎变种有90%的防护率。他认为，尽快全面推进加强针的施打，以及实行全民疫苗接种义务制，有望带领人们重新回到正常的生活状态。但为了达到这一目标，“我们在未来四周还必须再度收紧防疫措施”。

中国严防奥密克戎传入

与此同时，不少国家都采取了更加严格的防疫措施，以防止奥密克戎变种在本国传播。中国国家卫健委组织中国疾控中心专家解答称，研究表明，新冠病毒S蛋白若出现K417N、E484A或N501Y突变，提示免疫逃逸能力增强；而奥密克戎变异株同时存在“K417N+E484A+N501Y”三重突变。

内蒙古周二一日内新增91例本土确诊病例，周三满洲里市进行大规模核酸检测工作，当日又新增十余例确诊病例。据悉满洲里本轮疫情最初的3名感染者为从事进口物品搬运的工人，当地也加强了对中俄边境物流的监管，从12月1日零时起暂停铁路口岸非集装箱，需要人工装卸的货物进口。

（综合报道）

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