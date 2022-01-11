 奥密克戎感染潮达到高峰了吗？ | 科技环境 | DW | 13.01.2022

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科技环境

奥密克戎感染潮达到高峰了吗？

华盛顿大学健康数据评估研究所预测，三月中旬全球60%人口或将感染新冠变种毒株奥密克戎。这意味着全球每天将有500万人感染新冠病毒。究竟奥密克戎感染潮何时会达到高峰？

USA | Coronavirus | Testzentrum am Times Square in New York

    (德国之声中文网) 2022年新年伊始，新冠感染率激增了一倍。本周二，世界卫生组织欧洲地区办公室主任克鲁格（Hans Kluge）表示，欧洲地区53个国家中有超过700万人在今年的第一周感染了新冠肺炎。这个数字在两周内翻了一番。1月10日，欧洲26个国家通报，每周有逾1%人口感染新冠。

世界卫生组织的一个委员会将于周四（1月13日）考虑是否延长全球公共卫生紧急状态。目前的公共卫生紧急状态已经持续两年，这是世卫可以实施的最高警告级别。无论该委员会的讨论结果为何，都不会对现况造成太多实际影响。但许多专家担心，结束紧急状态可能会发出错误的信号。世卫组织新冠病毒专家范·柯霍夫（Maria van Kerkhove）表示："病毒正在朝向地方流行病演进，但我们还没有到那一步。"

世卫欧洲地区办公室主任克鲁格表示，目前的情况对许多国家的公共卫生系统构成了挑战，奥密克戎（omicron）变种迅速传播，有可能席卷更多国家。但他也表示，即使出现奥密克戎变种，现行的疫苗仍能防止重症和死亡，接种疫苗能使许多人免于重病住院。克鲁格以丹麦的住院率为例称，圣诞节期间，丹麦各医院中收治的病患中，未接种新冠疫苗者是完全接种疫苗患者的六倍。

“全球六成人口将感染奥密克戎”

华盛顿大学健康数据评估研究所（IHME）的最新预测也同克鲁格的评估相呼应。该研究所所长默里（Christopher Murray）指出，全球每日的新冠感染案例或将达到500万例，并可能在1月达到顶峰。"我们预计到三月，奥密克戎将感染60%的全球人口。由于奥密克戎的出现，我们看到全球范围内的死亡数字略有增加。"

据估计，未来6至8周内，光是在欧洲就将有超过50%的人口感染奥密克戎。

美国疾病控制与预防中心（CDC）主任瓦伦斯基（Rochelle Walensky）则在1月7日的简报会上表示，奥密克戎在南非的疫情曲线更像是"冰锥"而非浪潮，可以看到更急剧增加接着骤降的情况。但他也提醒道，南非的情况与美国不同，无法直接作比较，现在也难以预测一个国家或地区何时会达到奥密克戎的感染高峰。总体而言，感染率继续上升。

IHME估计，尽管疫苗接种率提高而且口罩使用率达到八成，至2022年5月1日，全球新冠死亡人数将达到640万。但这只是针对全球性的预测，实际情况将因国家、地区及社区而异。

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疫苗依旧防重症住院

默里指出，奥密克戎的病症看起来更为温和，约90%的感染者可能无症状，这意味着感染者可能不会意识到自己被染疫；但若未接种疫苗，患重病的风险将比其他人更高。他提出了三点建议：继续佩戴口罩，接种疫苗并接受检测。

中国抗疫专家、上海复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏周四在微博上发文称，当前新冠变异株引起的全球风险仍然很高，"与德尔塔相比，奥密克戎更快、更隐蔽，仍然具备不容忽视的杀伤力"。

他分析，尽管有迹象表明病情严重程度较低，但奥米克戎在社区的传播速度比德尔塔要快，会导致住院人数激增，给卫生系统和其他相关部门带来严重后果和负担。"人类与奥密克戎的搏斗还处于最艰难的时刻。"

他同时也引述世卫组织的科学家总结称，虽然疫苗在对抗奥密克戎感染、疾病和住院治疗方面不如对抗德尔塔病毒有效，但有证据表明，同源和异源加强接种可以增加疫苗效力，仍然可以维持对严重新冠的保护作用。

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