 奥密克戎恐已在欧洲传播数周 现有疫苗是否有效？ | 科技环境 | DW | 01.12.2021

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科技环境

奥密克戎恐已在欧洲传播数周 现有疫苗是否有效？

新冠变种病毒奥密克戎（Omicron）使多国再次封锁，有专家认为其在欧洲已传播了数周，「无法全面阻绝」。但BioNTech创始人表示，有接种疫苗者即便感染奥密克戎，也应该不会发展成重症。

Deutschland Corona-Pandemie | Testzentrum am Duisburger Hauptbahnhof

在德国杜伊斯堡，许多民众在新冠快筛站排队进行检测。随着奥密克戎侵袭欧洲，多国再次开始实施严格防疫措施。

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下届德国政府将设立危机指挥部，负责迅速行动，抗击重又猖獗的新冠大流行瘟疫。据德媒报道，即将成为总理的肖尔茨在联邦和各州首脑会议上表示，他支持实施新冠疫苗普遍接种义务。

最新变种病毒出现后，全球股市一度陷入恐慌，担忧各项封锁措施重现。29日市场回稳，但各界信心依旧不足，希望有更多有关Omicron的研究阻绝疫情再次大爆发。

自上周南非宣布发现新的新冠变种病毒後，目前全球已有多国出现Omicron变异株的确诊案例。在多国透过实施旅游禁令来防止新变种病毒传播时，南非批评相关措施，说相关作法只会使非洲国家经济受创。

（德国之声中文网）奥密克戎（Omicron）新冠变种病毒快速在国际间传播。在感染奥密克戎人数众多的荷兰，卫生单位发现，奥密克戎可能比原先预想得还要早出现在荷兰境内，而当局也正在了解这种新变异株的传播状况。

荷兰政府先前认为，该国首批奥密克戎确诊病例是26日从南非飞到阿姆斯特丹的2架荷兰皇家航空（KLM）班机上的乘客。机上共有61人确诊新冠，其中至少有13人感染奥密克戎。这批确诊者目前都在隔离中。

奥密克戎最早是由南非于24日向世界卫生组织（WHO）进行通报，但根据荷兰政府的最新发现，境内有2起奥密克戎确诊病例早于南非通报时间。

有专家认为，奥密克戎在欧洲可能早就已在传播了。慕尼黑大学医院传染病和热带医学系主任霍尔舍尔（Michael Hoelscher）向德国之声表示，「我们在欧洲各地发现了越来越多的变异病例，事实上，我们认为这些变异病例的引入已经持续了几周。」

他又说：「现在（在欧洲）已经出现了第一批社区传播的案例。即便旅行禁令可能会稍微推迟该变异株的传播，但无法全面阻绝。」

现有疫苗能否防堵奥密克戎？

随着奥密克戎持续传播，现行疫苗是否足以抵抗奥密克戎也成为外界关注焦点。BioTech将在未来两周内对注射过两到三针BioNTech疫苗的人的血液进行分析，以了解血液中的抗体是否对奥密克戎有效。

BioTech创始人萨欣（Ugur Sahin）认为，虽然奥密克戎可能会导致更多已接种疫苗的人感染新冠，但疫苗很可能保护他们免于发展为重症。

《华尔街日报》报道，萨欣表示：「我们想传递的资讯是：不要惊慌，计划仍未变，即加紧接种第三剂加强针。」

Impfstoffentwickler von Biontech mit Zukunftspreis 2021 ausgezeichnet

BioNTech创始人萨欣认为，接种疫苗者仍可能感染奥密克戎，但应该不会发展成重症。

美国疫苗商莫德纳首席执行长班塞尔（Stephane Bancel）则对《金融时报》表示，现有的新冠疫苗将难以抵御奥密克戎，而开发有效的新疫苗将需要数个月的时间。他指出，未来两周内将会有关于当前疫苗有效性的数据，但科学家们并不乐观。

「所有与我交谈过的科学家......都认为这不是件好事，」班塞尔说。

欧洲药品管理局（EMA）执行董事库克（Emer Cooke）30日在欧洲议会发言时说，目前还不知道制药商是否需要调整他们的疫苗以抵抗奥密克戎，但EMA正在为这种可能性做准备。

她说：「如果有必要对现有的疫苗做更新，我们可以在三到四个月内批准这些新疫苗。」

奥密克戎与北京冬奥

国内疫情掌控得宜的中国，也对奥密克戎保持高度警戒。他们需确保明年2月举行的北京冬奥不会受到这个新变种病毒株的影响。

中国外交部发言人赵立坚30日在例行记者会上表示：「我想这（奥密克戎）肯定会带来一些防控方面的挑战。但有了中方应对新冠病毒的防控经验，我完全相信北京冬奥会将如期顺利成功举行。」

法新社报道，中国不受新冠影响，顺利举行北京冬奥一事，对当局对新冠病毒採取的零容忍策略来说，将是一大胜利。

China Olymische Winterspiele 2022 Peking

突然爆发的新变异病毒，也为明年2月的北京奥运带来隐忧。

在北京冬奥会上，数以千计的各国运动员、媒体和与会者都将被要求进入一个严格的「闭环」泡泡，确保与外界间的隔离。与此同时，当局卫生单位也表示，他们有办法应对新的变体。

中国疾控中心病毒病预防控制所所长许文波30日表示：「中国针对奥密克戎变异株已经做好了准备。」

许文波表示，中国有许多条技术路线的前期技术储备和研究，其中包括了灭活疫苗、蛋白疫苗、载体疫苗等，而部分企业也已进入前期设计。

据中国卫生当局称，截至周一，超过11亿人已完全接种了新冠疫苗。

（综合报道）

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