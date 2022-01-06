 奥密克戎引中国航空熔断 美国抗议扬言采取行动 | 经济纵横 | DW | 13.01.2022

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经济纵横

奥密克戎引中国航空熔断 美国抗议扬言采取行动

面对奥密克戎疫情，中国严正以待，也因此取消上百个国际航班，中美航班也受到严重打击。美国政府对此表示抗议，称要与中国政府再进行讨论。

China Ausgehende Reisen in Wuhan

中国严防奥密克戎，1月份已强制取消半数中美间的航班，2月也已预期有25%的航班将被取消。

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因应近日中国疫情再起，继西安和禹州之后，河南安阳也被封锁。值得注意的是，在前两个城市对抗德尔塔(Delta)时，安阳面对的是传播力更高的奥密克戎 (Omicron)。现在也传出有北京是否封城的讨论。

经济冲击丶生活停滞丶就医困难等因「清零政策」而引发的种种现象使中国内外都出现对「清零政策」的疑虑，更担心「弊大于利」的时刻恐将到来，中国对新冠的「零容忍」还能撑多久呢？

德语媒体近日纷纷关注疫情再起、奥密克戎变体跨省传播给中国当局带来的严峻挑战。《法兰克福评论报》发文称，尽管中国在对抗病毒方面可圈可点，但新冠疫情爆发的两年时间里， “这个国家发生了根本性的变化”。

（德国之声中文网）新冠变种病毒奥密克戎（Omicron）在全球引爆大规模感染潮。采取严格「清零政策」的中国，除了要应付天津等地的本土奥密克戎疫情，也大规模取消自海外返回中国的航班，进一步收紧边防管控，引发美国政府的抗议。

自2020年6月，中国政府发布了国际客运航班的「熔断措施」。根据最新的航班熔断机制，赴中国航班的取消与否和取消时长，与此航班入境后7天内累计的确诊病例有关。

中国民航局规定，某航空公司的航班在入境后，核酸检测结果为阳性的旅客人数若达5例，则需自航班入境的第四周起暂停该公司该航线运行2周，或者限制该航班以不高于40%的客座率运行4周；若连续两班确诊旅客人数皆达10例，则需当周立即熔断，并累计暂停运行8周。

中国媒体《第一财经》报道，中国自2022年1月6日以来的一周里，中国民航局几乎每天都发布航班熔断令，已累计向41个回国航班发出熔断指令，取消回国航班142架次。

根据民航局数据，2020年全年因熔断而取消的航班为272架次。这代表2022年仅花了半个月的时间，因疫情取消的航班量就达到了2020年全年的一半。

China Shanghai | Flughafen vor dem Taifun In-fa

随着航班越来越少、登机前核酸检验要求越来越严格，中国民众返国之路也变得更加困难。

中美1月份航班半数受影响

民航局9月曾表示，中国国际航班总数已削减到每周只剩200个班次，是疫情爆发前的2%。而在本就供不应求的中美航线上，2022年1月份有多达一半的航班因熔断无法执行，2月份也预计会有近25%的航班无法执行。

对於中国航班减少，拜登政府周三（12日）对此表示不满。「中国的行动不符合美中航空运输协议规定的义务，」美国运输部（USDOT）一位发言人表示，「我们正在与（中国政府）就此事进行接触。我们将保留采取适当监管措施的权利。」

1月11日，中国民航局再次强制取消对中美间的多个航班。最新被影响的航班包括了美国联合航空公司从旧金山飞往上海的两个航班，以及中国南方航空公司从洛杉矶飞往广州的四个航班。

路透社报道，目前代表了美联航丶达美航空丶美国航空等其他航空公司的美国航空协会（Airlines for America）表示，该协会目前正在「与美国及中国政府进行沟通，来确保一条对旅客影响最小的道路」。

对美国的抗议，中国驻华盛顿大使馆没有立即回覆路透社的置评请求。

（第一财经丶路透社）

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