奥密克戎变种病毒已在全球造成50万人死亡

世卫组织通报称，奥密克戎变种病毒被发现以来已经在全球范围内造成50万死亡病例。同时，今年全球抗击新冠疫情仍存在140亿欧元的资金缺口。
（德国之声中文网） 根据世界卫生组织公布的最新数据，自从发现奥密克戎（omicron）变种病毒以来，全球已经登记了50万人感染该种变种病毒之后的死亡病例。世卫组织称这一死亡数“超出悲剧范畴”。
世卫组织流行病学家阿卜迪·马哈穆德（Abdi Mahamud）说，自去年11月底奥密克戎被世卫组织列为“令人担忧的变种”以来，全球登记的感染人数已经达到1.3亿，死亡病例达到50万。
传播力更强的奥密克戎变种已经取代德尔塔（Delta）变种，成为世界上流行的主要变体。
世卫组织流行病学家马哈穆德说：“当所有人都在说奥密克戎变种较为温和的时候，他们却忽略了一点，就是已经有50万人死于感染这一变种病毒。”
“这已经超出悲剧范畴。”他说。
世卫组织流行病学家范·科霍夫（Maria Van Kerkhove） 说，已知的病例数已经“令人感到震惊”，而实际感染数字还会更高。
她说，奥密克戎传播速度之快，让以前的感染峰值看起来都像是平的。
范·科霍夫说：“我们仍然处于这一大流行病的中间阶段。许多国家还没有跨过奥密克戎感染高峰期。”
她对感染后的死亡人数连续数周增加感到担忧。她说：“这种病毒依旧是危险的。”
世卫组织在周二（2月8日）晚些时候发布的每周Covid-19流行病学数据更新中，上周通报的新增死亡接近68000例，较前一周增加了7%。
与此同时，每周新增的新冠肺炎病例数量减少了17%，为近1930万。
上周新增确诊病例中，欧洲地区占58%，美洲地区占23%。新增死亡病例中，欧洲地区占35%，美洲地区占44%。
世卫组织指出，奥密克戎变种在全球范围内迅速传播，现在几乎在所有国家都已经发现这一变种。
世卫组织称，在过去30天里收集的样本中，奥密克戎占到96.7%，德尔塔变种现在只占3.3%。世卫组织也指出，关于现有疫苗针对奥密克戎变种功效的数据仍有限。
世卫组织发布的报告指出：“然而，现有的数据，针对Covid-19研发的初期疫苗对奥密克戎变种的保护作用在所有结果上（包括防止严重疾病、有症状感染和防止感染）都低于以前对其他令人担忧的变体的保护效力。”
但报告也指出，加强针已经“大大”提高了保护力。
自2019年12月新冠病毒感染病例在中国首次出现以来，新冠病毒已经在全球导致超过570万人死亡，有记录的感染病例超过3.92亿。
世卫组织表示，用于全球抗击新冠疫情的共享资源和分享知识的ACT加速计划今年仍存在140亿欧元的资金缺口。
世卫组织总干事谭德赛要求在贫穷和富裕国家之间公平地分配治疗新冠肺炎的药物和疫苗。他表示，只有南半球的人口普遍对新冠肺炎形成免疫，世界才能在今年结束全球卫生紧急状况。
世卫组织还强调，全世界距离抗击疫情的预定目标还十分遥远。根据世卫大会做出的决议，到今年夏天，应该努力让全世界所有国家70%的人口都完整接种过新冠疫苗。但是目前贫穷国家仅接种了一剂疫苗的比例也仅有10%左右。
目前全球已接种了近102.5亿剂新冠疫苗。
（基督教新闻通讯社、法新社）
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