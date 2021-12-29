奥密克戎：南非称高峰已过 欧美疫情严峻

（德国之声中文网）南非卫生官员周四（30日）指出，新的新冠确诊病例数下降了近30％，这表明南非已经度过了第四波疫情高峰期。在一次内阁特别会议后，当局宣布放宽部分防疫措施，包括午夜至凌晨4点的宵禁。

南非卫生部报告称，截至2021年12月25日的一周内，新病例的数量减少了29.7%，有89,781例感染。与前一周127,753相比已大幅减少。

南非政府怎么说？

南非科学家11月发现奥密克戎（omicron）新冠变种病毒后不久，当地确诊病例就急剧上升。然而，该国的医疗部门报告说，奥密克戎病例似乎比前几波中的病例要温和。这样的发展有可能为世界其他地区带来一线希望。

南非总统办公室在推文中指出：「虽然奥密克戎具有高度的传播性，但住院率比前几波要低。」政府声明表示，接种疫苗仍然是防止新冠引起的重症、住院和死亡的最好办法，并鼓励尚未接种疫苗的人尽快接种。

目前南非仍强制规定在公共场所必须戴口罩，也仍限制集会人数。南非目前有超过26%的人口完整接种疫苗。

欧洲严阵以待

在南非称度过第四波疫情高峰的同时，欧洲奥密克戎疫情正在急剧升温，部分国家的确诊数字在本周更数次打破疫情开始以来的最高纪录。

虽然日前伦敦帝国学院发表的研究似乎支持了南非科学家的研究，表明与德尔塔（delta）病毒株相比，奥密克戎导致住院的可能性较小。

但是世界卫生组织警告说，奥密克戎和德尔塔同时传播可能会使医疗系统不堪重负。根据世卫组织的数据，12月22日至28日间，全球新增了约650万个病例，其中一半以上的感染者都在欧洲。

在南非检测到奥密克戎变种病毒后，欧洲是最早出现奥密克戎病例的地区之一，现在，奥密克戎正迅速成为许多地方传播的主要病毒株。

美国疫情将达高峰

《华盛顿邮报》周四（30日）引述美国哥伦比亚大学研究人员的模型预测，美国今年冬天这波奥密克戎引发的疫情，会在2022年1月9日起的那一周进入高峰，届时平均7天的确诊数会达约250万例，最高甚至达500万例。

根据传染病专家的说法，美国奥密克戎疫情的速度可能以周为单位，他们对冠状病毒变体的传播速度感到惊讶，同时希望这波疫情也能像南非一样迅速消退。

哥伦比亚大学流行病学家杰弗里·沙曼（Jeffrey Shaman）说，最近几天报告的感染数字已经达到了预测的高点，而且高峰可能会更早到来。

奥密克戎导致美国持续创下新冠感染数的新纪录。周三（29日）官方确认的每日新病例的七天平均值飙升至30多万，根据美国各州卫生部门和疾病控制和预防中心统计，周四（30日）达56.2万个新病例，将七天的平均数推至34.3万个。

亚洲无法幸免

目前亚洲尚未因奥密克戎引发新一波疫情，但随着该变种病毒在其他地区肆虐，专家认为新冠病例激增将「无法避免」。

严格的入境检疫规定和戴口罩有助于减缓具有高传染性的奥密克戎在亚洲传播。在秋季时曾放宽入境和检疫限制的日本、韩国和泰国等国，最近几周迅速恢复了这些限制。

日本政府的医疗顾问尾身茂（Shigeru Omi）博士向美联社表示，「一旦传染速度加快，其上升速度将会非常快」。

然而，这些国家的新冠确诊病例正在增加，专家们说未来几个月将是关键，特别是对在中国和大部分发展中国家使用的中国疫苗有效性的疑虑，让专家更为担忧。

初步研究表明，辉瑞、阿斯利康和莫德纳疫苗的加强针能抵抗奥密克戎病毒，尽管保护力有所减弱。

美联社指出，香港大学的一项尚未发表的研究发现，中国广泛使用的科兴疫苗无法产生足够的抗体来保护人们免受奥密克戎病毒的侵害，即使注射加强针也一样。

早前，中国工程院院士钟南山曾表示，奥密克戎并没有那么可怕，现有的疫苗还是有保护效力。

（综合报导）

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