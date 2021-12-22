奥密克戎：北京冬奥主办方感受“巨大压力”

（德国之声中文网）距北京冬奥会开幕，只剩6个星期。用主办方自己的话说，在新冠疫情背景下举办，“防疫安全工作面临巨大压力和挑战”。组委会专职副主席、秘书长韩子荣周四（12月23日）在中国国务院新闻办公室组织的新闻会上表示，特别是奥密克戎（omicron）等变异毒株的传播给“全球疫情带来了很大的不确定性”。

韩子荣说，冬奥塞时，将有大量不同国家和地区的涉奥人员来华，人流聚集增加，出现一定数量的阳性病例将成为大概率事件。因此，希望各利益相关方都能严格执行防疫规定，共同应对疫情挑战，确保参赛各方安全。

这一呼吁是在多月以来中国又有一个千万人口大都市实施封城后发出的。近日，当局依据“清零防疫”政策，在1300万人口的西安实施禁足令。

韩子荣强调，中国实施“动态清零防疫政策”，是否必须在2月4日至20日的奥运会之前或期间采取新措施，取决于中国国内外疫情的变化--尤其是奥密克戎变种的传染性和危害性。他强调，组织者方面正密切关注疫情的变化，只有保持灵活性，才能应对新冠疫情全球大流行带来的风险和挑战。

即将在北京、延庆和张家口城外丘陵地带进行的冬奥会已采取严格防疫措施，实行“闭环管理”。所有奥运参与者只能在“闭环”内活动，每天接受测试，一旦感染立即隔离。不允许有外国观众。韩子荣表示，国内观众是否、以及在什么情况下可入现场观看，还有待进一步研究，相关决定会“适时”公布。

你应该知道的北京冬奥 北京是唯一主办冬夏两届奥运会的城市 2013年有6个城市向国际奥委会申请主办2022年冬季奥运会。一年后，斯德哥尔摩（瑞典）、卡拉科夫（波兰）、利沃夫（乌克兰）以及奥斯陆（挪威）先后撤回申请，申请城市只剩下北京和阿拉木图（哈萨克斯坦）。2015年7月31日，国际奥委会全体大会决定由北京主办2022年的冬奥会。由此，北京成为唯一一个举办冬夏两届奥运会的城市。

你应该知道的北京冬奥 雪上运动在张家口举行 冬奥会于2022年2月4日至20日举行。举办地点除北京外，还有距离北京约200公里的张家口市。冰上运动在北京进行，雪上运动则在张家口举行。

你应该知道的北京冬奥 疫情使海外观众将缺席 东京奥运会因疫情推迟一年，北京冬奥将如期举办。但如同东京奥运会，北京冬奥会也将是一次限制观众的体育盛事。东京奥运最后全面禁止观众到场，北京奥运目前只是不对海外观众售票。不过，防疫规定会随着疫情的突变而进行相应调整。

你应该知道的北京冬奥 拜登祭出“外交抵制” 美中两国元首11月16日举行视频会晤前，有消息称习近平会邀请拜登出席冬奥会。然而，3周后白宫因中国糟糕的人权问题，正式宣布“外交抵制”北京冬奥，即运动员照常参加，政府官员则不会前往。美国还呼吁民主国家加入抵制行列，但除澳大利亚、英国、加拿大以及近来同中国外交危机不断升级的立陶宛之外，响应国家寥寥。

你应该知道的北京冬奥 不愿选边站 “五眼同盟"中的新西兰也决定“不会派部长级代表出席"，但该国还声明此举同美国宣布的抵制无关，更多的是新冠疫情所致。许多西方国家不愿明确选边站，而是像新西兰这样采取模糊立场，比如奥地利。

你应该知道的北京冬奥 法国和韩国不参与抵制 巴黎将主办下届夏季奥运会，在这个位置上法国不参与抵制是意料之中，更何况不久前因潜水艇大生意泡汤对澳美正耿耿于怀。马克龙总统说，“说白了，你要么完全抵制，不派运动员，要么就尝试透过有用的行动来改变现状”。韩国总统文在寅也公开表示不考虑抵制冬奥的可能性。

你应该知道的北京冬奥 普京总统要去的 普京应该最清楚抵制奥运和被抵制的滋味。这回他成为第一个宣布出席奥运会的国家元首，9月份时就已敲定。当前，俄罗斯在乌克兰边境集结军队，北约也调兵遣将，那里大有箭在弦上的势头。从地缘政治考虑，被西方越发孤立的普京到北京寻求抱团取暖的效应，也在意料之中。

你应该知道的北京冬奥 古特雷斯收到邀请并答应出席 联合国秘书长古特雷斯将届时前往北京出席冬奥会。他的发言人向记者表示：“秘书长收到国际奥委会发出的出席北京冬季奥运会开幕式的邀约。他已经接受了邀请。”

你应该知道的北京冬奥 运动员：不一定再去一次 Geisenberger和Loch两名德国运动员刚刚结束在中国的赛事，因为接触的人中有一个呈新冠阳性，他们分别被隔离3天和一周。他们在中国的经历很不愉快，“很难想象在那里生活”。他们表示不一定再去一次。不过抵制冬奥会“很难”，他们说，结果会是参赛表上会出现另一个名字。



组委会疫情防控办公室副主任黄春对美国冰球专业好手取消参赛计划表示遗憾。鉴于美国体育界新冠问题突出、感染病例增加、多人表示退赛，北美职业冰球联赛NHL日前最终决定，不派最佳球员来华参赛。这样，冬奥会上最有吸引力的比赛项目已成为疫情受害者。

中方严格的防疫措施是导致一些专业运动员退赛的原因之一。黄春则为中方计划中的隔离、检疫和因症状延长住院时间等严格措施辩护，他称，中方相信，这些防控措施定能降低病毒传播的风险，有利于保障运动员和其他参与者、整个赛事和中国民众的安全。

经由封城、大规模检测、强制隔离、接触追踪及旅行和入境限制等严格措施，中国已基本控制住疫情。一年多来，这个世界上人口最多的国家的疫情明显好于许多其他国家，日常生活和经济早已正常化。不过，德尔塔（Delta）变体曾数次导致疫情卷土重来。现在，主办方担心奥密克戎变异毒株，它的传播速度比德尔塔更快。

（德新社）

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