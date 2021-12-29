奥密克戎似海啸来袭 世卫再呼疫苗公平分配

（德国之声中文网）世界卫生组织总干事谭德赛在周三（12月29日）的新闻会上将奥密克戎变异株称作“海啸”来袭。他呼吁新冠疫苗的全球公平分配至关重要，他说，“富裕国家推动接种加强针可能会造成穷国缺乏疫苗的后果”。

德国卫生部门周二通报，德国新增新冠变种病毒奥密克戎感染病例（omikron）3218例， 一天之内激增45%。德国联邦卫生部长劳特巴赫（Karl Lauterbach）甚至认为，实际数字高出已知的2至3倍。德国罗伯特·科赫研究所（RKI）宣布，已经检测到累计10442例奥密克戎感染病例。

据RKI称，这种更具传染性的变种病毒可能会进一步扩散，并很快成为德国疫情的主导病毒。

法国的情形似乎更糟，周三，法国卫生部长韦朗（Olivier Véran）向议员通报说，过去24小时法国新冠确诊暴增20多万例，平均每分钟新增两例，再破每日感染纪录，一天前，当日新增确诊人数为18万多例。

德国至今报告有4人因该变种病毒死亡。其中3人的年龄在60到79岁之间，1人的年龄在35到59岁之间。RKI于12月23日报告了第一例奥密克戎死亡病例。

RKI只统计了通过基因组测序或PCR测试的奥密克戎病例。该机构还提示说，目前很多人正在度假，不少诊所关门，这意味着还有许多病例未被检测出。

迄今为止报告的奥密克戎感染病例中，北莱茵-威斯特法伦州居于首位，有3476例；其次是巴伐利亚州，有1896例；再次是汉堡，有1487。

观看视频 02:15 德国疫情:医护人员精疲力竭 依然全力以赴

为了防止新冠病毒在冬季扩散，德国出台了新的限制措施，但比早先的封锁措施略为宽松。

德国的疫苗接种运动已经随着促进加强针而重新启动。加强针被认为有助于预防奥密克戎感染。然而，德国迄今未能实现其80%的疫苗接种率的目标，已将这一里程碑节点推迟到明年1月底。

德国大约70%的人口，即5890万人，已经完全接种了疫苗。然而，根据RKI的信息，由于报告中可能存在的差异，实际数字可能要高出5%。

联邦议院自民党议员、卫生委员会成员鲁特克（Kristine Lütke）说，德国的疫苗接种运动将以移民和老年人为重点，以争取在1月份达到80%的接种率。她在接受德国之声采访时说，“我们希望能够加快疫苗接种运动。这就是我们的目标：在1月底之前达到80%。”

她说：“我们必须扩大运动范围，而且必须接触不同的人群。比如，我们确实有移民群体，我们也确实有老年人，我们必须以特殊的方式接触他们，比如使用他们的语言，走入他们的生活，设身处地地推进疫苗接种运动。”

柏林私立的阿肯人文科学学院流行病学家乌尔里希斯（Timo Ulrichs）认为，由于感染人数和疫苗接种增加，新冠病毒有可能在2022年减弱成为地方性流行病。他在接受媒体采访时说：“最早可能在明年，以奥密克戎变种形式出现的新冠病毒就会失去其大流行潜力。”

他指出，疫苗覆盖率和可能的第四针将导致新冠病毒最终失去威力。

然而，乌尔里希斯警告说，如果出现一个更具侵略性的病毒变种，那将带来更大的麻烦。

观看视频 02:46 奥米克戎变异病毒谈虎色变 南非总统痛斥禁令锁国

（德新社、法新社、路透社）

© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。