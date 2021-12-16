奥密克戎：中国首例天津检出 英国首起死亡个案

（德国之声中文网）中国12月13日检出首宗奥密克戎(Omicron)感染者，目前于定点医院隔离治疗，新华社报导称，这是中国内地首次发现新冠病毒奥密克戎变异株。

该报导称，该无症状感染者是12月9日入境，据新华社报导，天津市疾病预防控制中心针对该感染者进行新冠病毒全基因组测序和序列分析，经中国疾病预防控制中心复核，均确认检出新冠病毒奥密克戎变异株。

国务院联防联控机制综合组社区防控专家、首都医科大学全科医学与继续教育学院院长吴浩向《北京日报》表示，对奥密克戎变异株首次在天津入境人员中检出表示不太意外，并指「武汉疫情后的本土聚集性疫情几乎都由境外输入引起」。

12月14日，中国官方通报在广州发现了第二例奥密克戎阳性病例，也是境外输入。患者11月27日从国外入境，集中隔离期间多次核酸检测均阴性。在接触隔离闭环转运至越秀区家中居家隔离期间确诊为新冠肺炎普通型，目前病情稳定。

动态清零「可以最大程度减少疫情影响」

专家吴浩还指出，新冠病毒变异是一种常态，并称中国的「动态清零」策略是与新冠病毒进行长期作战的准备，他说：「发现一起疫情就扑灭一起疫情，可以最大程度减少疫情对经济和生活的影响。」同时提醒，对个人而言，全面提升健康素养也很关键。

中国引以为傲的「清零」策略需要巨大的社会成本，也造成伤害，像是云南边城瑞丽，近几个月接连经历了三次封城加上全民检测，当地经济的很多领域濒临崩溃。香港大学教授管轶11月时曾经对中国的防疫策略提出了质疑，认为不应该每次出现疫情就立即全民检测，或在没有充分数据证明效力的时候就大规模施打新冠疫苗加强针。

不过，在疫情爆发后的第一年，中国的确有效地遏制了新冠病毒在国内的传播，疫情相较欧美国家缓和许多。最近，浙江省疫情增长明显，根据中国国家卫健委统计，12月13日中国新增本土确诊病例51例，其中有44例在浙江。

首例奥密克戎死亡病例

世卫组织表示，奥密克戎变异株已扩散至60几个国家和地区，对全球有「非常高」的风险，并称初步证据表明奥密克戎可能会削弱疫苗效力，但较不易引发重症。

世卫组织指出，有初步迹象表明，接种过疫苗的人和感染过新冠肺炎的人无法建立起足够的抗体来对抗奥密克戎变异株，也因此导致奥密克戎的高传播率。

路透社报导，英国首相约翰逊周一（13日）表示，英国至少有一名奥密克戎感染者死亡，这也是全球首例已知奥密克戎感染者死亡病例。

约翰逊访问伦敦的一间疫苗接种中心时告诉记者，「有人说奥密克戎是较温和版本的病毒，我们应把这种说法放一旁，并意识到它在人群中加速传播。」他呼吁全面接种加强剂疫苗，以防止医疗资源崩溃。

而当被媒体多次问及是否可以排除在圣诞节前在英格兰实施更严格的限制时，约翰逊犹豫了一下，并未给出直接答案。英国11月27日发现第一例奥密克戎感染者，随后采取严格限制措施，并提前开放接种第三针疫苗。

英国卫生大臣贾维德（Sajid Javid）则指出，奥密克戎正在以「惊人的速度」传播，目前该变异株现在占伦敦感染病例的40%。

（路透社、北京日报、新华社等）

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