奥委会运动员委员会主席等34人新冠阳性

北京冬奥会组委会1月30日通报，在此前一天，又有23名冬奥入境人员在新冠病毒核酸检测中呈阳性，其中13人为运动员或代表团成员。此外，还有11名前几天已经入境的冬奥相关人员被检测出新冠病毒阳性。
(德国之声中文网) 值得注意的是，最新的一批阳性人员中，也包括国际奥委会运动员委员会主席泰尔霍(Emma Terho)。这名来自芬兰的退役冰球运动员在其个人推特上称，她的新冠测试结果呈阳性，正在北京接受隔离。泰尔霍表示，接下来她将通过视频连线的方式参加各类会议。她强调，在入境中国后、检出阳性前，她并没有接触过其他人。在去年11月，泰尔霍也曾参加过国际奥委会与中国网球运动员彭帅的视讯对话。彭帅在指责中国退休高官张高丽对其性侵后，一度在公众视野中消失，引发了外界的担心；即便后来她公开露面并与国际奥委会视讯通话，外界依然怀疑其并没有获得真正的自由。国际奥委会现在有意在冬奥会期间在中国与彭帅举行直接会面。
德国代表团则通报称，截至1月30日，已入境中国的全部146名运动员以及代表团官员皆为阴性。此前，曾有一名德国先遣团成员在张家口赛区的检测中被发现呈阳性。德国代表团在1月31日以及2月1日还将有大批人员抵京。
北京冬奥会对相关入境人员实行闭环管理，通俗而言就是所以入境人员在一个与外界隔离的"防疫泡泡"中，"泡泡"外的中国本土其他人员不与这些入境人员产生物理接触。中国当局希望以此来杜绝冬奥会的病毒入境风险，从而继续在国内维持清零防疫政策。
根据冬奥会的防疫规定，闭环区域内的所有人员每天都必须要接受核酸检测，一旦被检出阳性就会被送入隔离宾馆，而解除隔离的条件则是至少相隔24小时的两次核酸检测皆呈阴性。
连续几天来，冬奥组委会每天都通报数十起新增感染病例。就在前一天，"防疫泡泡"内也发现了36起阳性病例。
分析人士还担心，超强传播力的奥密克戎变种病毒依然有机会突破"防疫泡泡"，造成大范围的新一轮本土传播疫情。就在1月30日，北京市政府通报单日新增20起病例。这也是2020年6月以来的新高。市政府已经对多个居民小区的逾6万居民执行封闭式管控，并且对大约200万居民实行大规模核酸检测。在全国范围内，当天中国国家卫健委通报了54起本土传播新增病例。
(德新社、法新社等)
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