奥委会：无法对彭帅事件「提供任何肯定答案」

（德国之声中文网）美联社报道，在国际社会关注中国网球运动员彭帅於中国的安全问题长达五个星期后，国际奥委会周二（12月7日）最新声明表示，他们不能对彭帅的事件提供任何肯定答案。

国际奥委会与这位大满贯双打冠军的两次视频通话，是自11月2日彭帅在中国社交媒体微博上发帖称自己被中国前国务院副总理张高丽性侵以来，唯二次外界所知彭帅与中国境外人士的接触。

然而，在两次视频通话后，国际奥委会因没有提供视频录像或谈话记录而受到批评。这加剧了人们对彭帅是否真正能够自由发言或移动的疑虑。随着北京冬奥即将在明年2月举办，批评者称，国际奥委会正在协助中国对彭帅事件进行掩饰。

国际奥委会7日在其新闻发布会上面临了更多关于彭帅的提问。该组织发言人亚当斯（Mark Adams）说：「我们无法向你提供任何绝对确定的信息。我们能做的就是在我们认为符合运动员福祉的最佳利益的过程中，尽最大努力。」

「我们不能给出保证，我们也不知道全部的事实，」亚当斯说。他指出，双方都承诺彭帅和国际奥委会主席巴赫（Thomas Bach）将于1月在北京会面吃饭。「至少在尝试与彭帅保持联系丶确保她的所在的这件事情上，我们有一个完整的路线图。」

奥委会：「静默外交」是强大工具

国际奥委会已多次提到，「静默外交」的策略最有可能令其在中国取得成功。美联社报道，自2015年北京被选为东道国以来，中国国家领导人习近平已经与巴赫进行过直接的会面与交谈。

对此，负责监督北京奥运会筹备工作的国际奥委会高级委员萨马兰奇（Juan Antonio Samaranch）也在记者会上重申了「静默外交」的重要性。

「每个人都应该专注于彭帅的安危，而不是试图利用这件事来达到任何其他目的，」萨马兰奇说。他强调，不要小看所谓的「静默外交」，因为「它是一个非常强大的工具，我们会坚持继续这样做下去。」

主席巴赫并没有参加周二的记者会。但德新社在同一天也发表了对这位奥运主席的采访。

「我可以向你保证，关於这个案子的每个面向，（我们）都在与中方讨论，」巴赫说。他并指出这些讨论包含了与中国体育组织和官方机构的会谈。

在记者会上，国际奥委会一再避免直接提及彭帅所做的指控，或使用任何指涉她受限制自由的可能性的字眼。相反地，在记者会后的声明中只提到了「她的情况」（her situation）。

奥委会与WTA作法大相径庭

然而，女子网球协会（WTA）恐怕不认为奥委会的「静默外交」是正确的做法。WTA已宣布暂停所有在中国大陆及香港的赛事，并呼吁中国政府对彭帅做出的性侵指控进行全面和透明的调查，且一切需在没有审查制度的影响下进行。

WTA主席西蒙 (Steve Simon）1日宣布此政策时表示：「凭良心说，当彭帅不被允许自由交流，并且似乎被施压来反驳她之前所做出的性侵指控时，我不明白我怎麽能要求我们的运动员在那里比赛。」

美联社报道，WTA对中国的立场是在与现任和前任球员讨论过后才确立的。该组织并在上周得到了奥运网球冠军本西奇（Belinda Bencic）的公开支持。

在社交媒体上，#WhereIsPengShuai这个热搜词已成为潮流，并获得包括小威廉姆斯（Serena Williams）丶纳芙拉蒂洛娃（Martina Navratilova）和费德勒（Roger Federer）等网球名将的支持。

在国际奥委会记者会上，当被问及为什么彭帅没有与其他网球运动员或WTA主席对话时，亚当斯说：「这一点我显然无法回答，因为我真的不知道。」

（美联社丶德新社丶ESPN）

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