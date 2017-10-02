奥地利禁止小学生在校园内戴头巾

（德国之声中文网）保守的人民党和右翼自由党组成的奥地利执政联盟议员通过一项法律，禁止在奥地利小学里佩戴具有意识形态或宗教色彩、包住头部的服饰。奥地利政府明确表示，这项法律仅针对穆斯林头巾，不针对犹太教小圆帽和锡克教头巾。

奥地利自由党教育政策发言人莫尔泽（Wendelin Mölzer）表示，禁止头巾是向政治化的伊斯兰发出信号。该党议员塔什内（Rudolf Taschner）表示，此举旨在将穆斯林女孩从"屈从"中解放出来。

各反对党几乎空前一致地反对禁止头巾，并指责政府更多为了制造舆论，而不是为了孩子们好。

布卡、阿米拉、喜玛尔: 穆斯林头巾何其多！ 莎依拉（Schaila） 莎依拉是长方形围巾，包住头和头发。落在肩上的两边，一长一短，长的那边从前身绕到另一肩膀上，向后摆，也可用夹子夹上。莎依拉的颜色不拘，佩戴也很随意，常常露出脖子或头发。莎依拉流行于海湾国家。

布卡、阿米拉、喜玛尔: 穆斯林头巾何其多！ 喜佳伯（Hidschab） 喜佳伯遮盖头发、耳朵、脖颈和胸部，肩部也略有掩饰，但露出全部面容。这一头巾是穆斯林宗教以及信仰该宗教女性的象征，可以以不同的颜色和形式佩戴。它也是当代世界各地最普遍的盖头形式，被广为接受，认为是国际大众化。

布卡、阿米拉、喜玛尔: 穆斯林头巾何其多！ 阿米拉（Al-Amira） 阿米拉是双层头巾，里面是一顶帽子，稍有露边，拢住头发，外面是一层桶形轻纱或棉布。阿米拉露出面孔，过双肩，覆盖胸膛。两层的颜色不同。阿米拉也是颜色和佩戴形式很随意的，多出现在阿拉伯海湾国家。

布卡、阿米拉、喜玛尔: 穆斯林头巾何其多！ 喜玛尔（Chimar） 喜玛尔是连着头巾的帽子，头巾很长，可以达到腰部并遮盖半背，但面部露出。喜玛尔多为黑色或白色，在传统的中国穆斯林地区，很多妇女穿戴喜玛尔。

布卡、阿米拉、喜玛尔: 穆斯林头巾何其多！ 卡多尔（Tschador） 卡多尔是全身罩袍外套，里面用深色头巾拢住头发，露出全部面庞，但全身从头至脚都被外套包住。有时在罩袍内还有一个内巾。卡多尔在伊朗比较多。

布卡、阿米拉、喜玛尔: 穆斯林头巾何其多！ 尼卡布（Nikab） 尼卡布几乎盖住全脸，只留下眼睛部位。黑色的尼卡布也常常同黑色的长罩袍配套穿戴。尼卡布在北非、中东部分地区较为常见。

布卡、阿米拉、喜玛尔: 穆斯林头巾何其多！ 布卡（Burka） 布卡是从头到脚包裹最严实的罩袍，头上有一顶帽子，顺着帽子下来是一袭蒙面长袍。只在眼睛部位，留有网格式的"窗口"供向外看。布卡多为蓝色，流行于阿富汗和巴基斯坦山区。 作者: Uta Steinwehr



奥地利政府在议会作出决定前已表示，预计会有人向宪法法院提起诉讼。该法律不涉及宪法条款，因此无需议会三分之二多数。

奥地利伊斯兰团体对头巾禁令提出严厉批评。

乐然／凝炼（德新社、法新社）