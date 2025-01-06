奥地利极右政党获得委任组阁权

奥地利联邦总统范德贝伦1月6日宣布，他已经委任极右倾向的奥地利自由党尝试组阁。范德贝伦表示，这并非轻松的决定。自由党则表示，将尝试与中右翼的奥地利人民党开展组阁谈判。

（德国之声中文网）9月底，右翼民粹的奥地利自由党(FPÖ)在大选中获得28.9%的选票，成为议会第一大党。看守总理内哈默(Karl Nehammer)所属的人民党则以26.3%的得票率跌落为第二大党。

此后，受到总统范德贝伦(Alexander van der Bellen)的委任，内哈默试图带领中右翼的人民党与中左翼的奥地利社民党、自由派政党NEOS联合组阁，但是始终无法在增税等关键财政议题上无法取得一致，组阁谈判在刚刚过去的周末宣告破裂，而始终坚持不与极右党派合作的内哈默也旋即宣布辞去看守总理以及党主席职务。

现在，范德贝伦总统再次委任奥地利自由党去主导组阁。内哈默辞去奥地利人民党党主席后，他的接任已宣布将同自由党展开组阁谈判。如果组阁成功，具有极右倾向的奥地利自由党将首次入主总理府。

具有绿党背景的范德贝伦总统说，在当前极端困难的经济形势下，奥地利迫切需要一个具备行动能力的政府，而自由党主席基克尔(Herbert Kickl)则向总统许诺他能胜任总理职务。

范德贝伦还表示，作为总统，他必须尊重选民投票的结果，哪怕他本人可能有着别的愿望。事实上，范德贝伦别无选择，如果不授权基克尔组阁，奥地利必须重新举行大选，按照目前的民意调查，自由党还将增添约7%的选票。

在过去二十多年间，奥地利自由党曾经两度和人民党联合组阁，但当时都是中右翼的人民党占上风并执掌总理府。

（综合报道）

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