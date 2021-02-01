奥地利有意在本国生产俄、中两国疫苗

（德国之声中文网）据德国《世界报》周日版报道，奥地利总理库尔茨在接受采访时表示，如果俄罗斯和中国研发的新冠疫苗在欧洲范围内获得使用许可，"奥地利一定会设法让国内合适的医药企业具备生产这两国疫苗的能力"。他表示，唯一重要的就是快速获得尽可能多的安全疫苗。

库尔茨在采访中还表示，他本人也愿意接种（俄罗斯和中国的）疫苗。他强调说："疫苗看重的只是疗效、安全性和供应速度，而不是地缘政治的争斗。"

目前俄罗斯批准并使用的是命名为"卫星5号"（Sputnik V）的腺病毒载体平台疫苗。"卫星5号"官方网页公布的信息称，该疫苗已经在超过15个国家注册。 而中国已批准的疫苗包括国药集团中国生物新冠灭活疫苗和科兴公司的灭活疫苗。

库尔茨说，目前欧盟国家获得疫苗供应的情况并不理想。库尔茨指责欧洲药品管理局（EMA）在疫苗批准的问题上"官僚主义作风严重、速度缓慢"。他指出，在欧盟之外的国家和地区批准疫苗的速度要快得多。

库尔茨表示，借助疫苗的作用，今年夏季疫情有望明显缓解。奥地利国内有望在很大程度上恢复正常生活。不过库尔茨也表示："我确信，未来几个月情况仍会十分紧张。"

下周一开始，奥地利将再次放宽疫情管制措施。届时包括理发馆和博物馆在内的所有商铺、公共设施将重新营业和开放。但是公共场所仍必须维护严格的卫生防疫规定。

洪沙/王凡 （德新社）

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