奥地利推出口罩强制令

（德国之声中文网）奥地利进一步收紧了新冠病毒期间的防疫措施，即将推出口罩强制令。规定当下每个公民外出购物时，须佩戴口罩。

奥地利总理库尔茨本周一在维也纳公布了上述决定。同时他表示，本周三开始，超级市场将在入口处发放口罩。目前相关的物质正在运输的过程中。库尔兹表态称"我们现在就可以看到，有很多人会因为这个病死亡，这是无法避免的。考虑到这些，我们至少应该尽量不让更多的人死去"。

由此，奥地利成为最早推出强制公民戴口罩规定的西方国家。截至至3月30日当地时间下午。奥地利已经出现了9377个新冠肺炎感染病例，有108人死亡，636人痊愈。该国是欧洲范围内最早实施宵禁的国家之一。直到3月中旬，奥地利还实行着没有理由不能戴口罩的规定。规定称，只有在有医生证明的情况下才可以戴，违者会被罚款150欧元。

奥地利卫生部长安朔贝尔（Rudolf Anschober）周一还表示，全国范围内的酒店必须暂停营业。同时，政府还在考虑让高危人群不用工作，或者是在家工作。

库尔茨表示，戴口罩的强制令不能代替与人保持距离。他完全知道：口罩"对于我们的文化来说还有些陌生……对于很多人来说是一种巨大的转变。"他还暗示，有可能把口罩强制令也延伸到工作领域。

对于德国来说，虽然已经有民众陆续开始戴上口罩，但街道上不戴口罩的民众仍然占绝大多数。德国联邦政府发言人赛贝特（Steffen Seibert）就此表示，目前德国政府还没有考虑推出类似的政策。但是，这样的保护"也许对于现有的卫生措施来说，是一种有意义的补充"。但是他强调，戴口罩的人不能有安全上的错觉，认为戴上口罩就不用和他人保持距离。

赛贝特还补充说，奥地利的最新强制令涉及的不是专业医用类口罩，而是普通的口鼻保护口罩。