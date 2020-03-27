 奥地利推出口罩强制令 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.03.2020

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时政风云

奥地利推出口罩强制令

奥地利进一步收紧了新冠病毒期间的防疫措施，成为首个推出强制公民戴口罩规定的西方国家。德国政府表示，目前还未考虑推出类似措施，但也承认戴口罩是一种“有意义的补充”。

Österreich Wien Bundeskanzler Sebastian Kurz (Reuters/L. Foeger)

奥地利总理库尔茨

（德国之声中文网）奥地利进一步收紧了新冠病毒期间的防疫措施，即将推出口罩强制令。规定当下每个公民外出购物时，须佩戴口罩。

奥地利总理库尔茨本周一在维也纳公布了上述决定。同时他表示，本周三开始，超级市场将在入口处发放口罩。目前相关的物质正在运输的过程中。库尔兹表态称"我们现在就可以看到，有很多人会因为这个病死亡，这是无法避免的。考虑到这些，我们至少应该尽量不让更多的人死去"。

由此，奥地利成为最早推出强制公民戴口罩规定的西方国家。截至至3月30日当地时间下午。奥地利已经出现了9377个新冠肺炎感染病例，有108人死亡，636人痊愈。该国是欧洲范围内最早实施宵禁的国家之一。直到3月中旬，奥地利还实行着没有理由不能戴口罩的规定。规定称，只有在有医生证明的情况下才可以戴，违者会被罚款150欧元。

Coronavirus in Würzburg (picture-alliance/HMB Media/ Heiko Becker)

口罩：从不准到必须

奥地利卫生部长安朔贝尔（Rudolf Anschober）周一还表示，全国范围内的酒店必须暂停营业。同时，政府还在考虑让高危人群不用工作，或者是在家工作。

库尔茨表示，戴口罩的强制令不能代替与人保持距离。他完全知道：口罩"对于我们的文化来说还有些陌生……对于很多人来说是一种巨大的转变。"他还暗示，有可能把口罩强制令也延伸到工作领域。

对于德国来说，虽然已经有民众陆续开始戴上口罩，但街道上不戴口罩的民众仍然占绝大多数。德国联邦政府发言人赛贝特（Steffen Seibert）就此表示，目前德国政府还没有考虑推出类似的政策。但是，这样的保护"也许对于现有的卫生措施来说，是一种有意义的补充"。但是他强调，戴口罩的人不能有安全上的错觉，认为戴上口罩就不用和他人保持距离。

赛贝特还补充说，奥地利的最新强制令涉及的不是专业医用类口罩，而是普通的口鼻保护口罩。

  • A family wears masks while walking in the street on January 22, 2020 in Wuhan, Hubei province, China. (Getty Images/Stringer)

    怎样预防新冠病毒？

    口罩：聊胜于无

    没有证据表明，戴口罩能够有效地防止病毒性感染。这个意思是说，口罩可以防止一些细菌进入你的口腔或者鼻孔。更重要的是，它能防止你自己的手乱摸嘴巴和鼻子（大多数人都会下意识地做这些事情）。如果你真的病了，戴口罩还能防止你去感染别人。

  • A hospital worker using alcohol based hand disinfectant (picture-alliance/dpa/S. Pilick)

    怎样预防新冠病毒？

    给你的手消毒

    找遍世卫组织的推荐列表，你都不会发现口罩。排在第一位的是——勤洗手。世卫组织推荐使用酒精消毒液，就像你在医院里见到的那样。

  • Hände waschen (picture alliance/dpa/C. Klose)

    怎样预防新冠病毒？

    肥皂和水也很重要

    日常生活中更简便的方法是用肥皂洗手，如果你有的话。但是，记住一定要彻底洗净。

  • Husten Niesen Arm Keime (Fotolia/Brenda Carson)

    怎样预防新冠病毒？

    咳嗽、打喷嚏？没有关系，这样做就行

    医生推荐说，咳嗽、打喷嚏的时候，用你的胳膊肘掩护。或者使用纸巾，不过记得用完即弃。也可以使用你的衬衫和背心，用完不必扔掉，但是要记得经常清洗。

  • Symbolbild Husten (picture alliance/empics)

    怎样预防新冠病毒？

    保持距离！

    世卫组织另外一项推荐，未必人人都能做到，那就是远离发烧和咳嗽的人！如果你必须要照顾感染者，千万记住要采取保护措施。

  • Kazakh sanitary-epidemiological service worker uses a thermal scanner to detect travellers from China who may have symptoms possibly connected with the previously unknown coronavirus, at Almaty International Airport, Kazakhstan January 21, 2020. REUTERS/Pavel Mikheyev

    怎样预防新冠病毒？

    发烧了？去看医生，而不是去看风景！

    如果你发烧、咳嗽并且呼吸困难，请尽快就医。别去公共场所，以免感染他人。还要告诉医生，最近你都去过什么地方。

  • Hühnchen Markt in Kabul (DW)

    怎样预防新冠病毒？

    别碰！

    如果你要去新近出现新冠感染病例的农贸市场，避免碰触任何动物，不管它们看上去多么可口或者可爱。也要避免碰触动物碰触过的任何物体表面。

  • A meat-market in China (picture-alliance/Ch. Mohr)

    怎样预防新冠病毒？

    煮熟点，别生吃！

    把肉煮熟。生或者半生不熟的美味暂且放下。也要避免把生肉、牛奶、动物内脏和其他食物放在一起，那样会发生交叉感染。大家都养成这些好习惯，病毒传播的机会就会少很多。

    作者: Fabian Schmidt


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