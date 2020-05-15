 奥地利恐攻3死多伤　一名共犯仍在逃 | 文化经纬 | DW | 03.11.2020

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奥地利恐攻3死多伤　一名共犯仍在逃

奥地利首都维也纳市区11月2日晚间传出恐怖攻击事件，虽已经有一名嫌犯被警方击毙，但仍至少有一名共犯在逃。奥地利政府劝人民不要外出，也宣布学校在11月3日停课一天。

Österreich Wien | Polizeiaufgebot nach Schießerei im Stadtzentrum (Leonhard Foeger/REUTERS)

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法国总统马克龙有关伊斯兰主义以及支持先知漫画的言论得罪了多个穆斯林国家。穆斯林世界发起了抵制法国货的抗议运动。事情的前因后果是什么?

尼斯圣母大教堂发生持刀袭击事件之后，各国领导人纷纷对法国表示声援。德国总理默克尔表示，她 为此"深感震惊"。德国总统施泰因迈尔接受德国之声专访时说，全欧洲都应共同谴责残酷暴力，但也强调民主社会不能走向仇恨的道路。

尽管因新冠疫情限制集会，法国各地仍有成千上万人举行集会，悼念被残忍杀害的47岁教师。部分人高举“我是塞缪尔”的标语牌，与2015年《查理周刊》发生枪击案后一些人高喊“我是查理 ” 相呼应。

一名历史老师在巴黎附近街道上被人用尖刀杀害，据称嫌犯是一名18岁的学生。在这一血腥事件发生后，法国总统马克龙谴责了暴行，称这是“伊斯兰恐怖主义袭击”。

(德国之声中文网)奥地利首都维也纳市区周一 (11月2日)晚间惊传枪击案，3人死亡、15人送医，其中一名死者是枪击嫌犯。最新消息指出，至少一名共犯在逃。奥地利总理称此次攻击「十分专业」，可归类为恐怖攻击。

德国之声驻维也纳记者Steve Chaid现场报导，枪击案发生后大量维安人员赶到现场，并警告民众仍有嫌犯在逃，为保安全切勿外出。

这起枪击案的发生时间点大约在11月2日晚上8点，刚好在维也纳因应疫情实施午夜宵禁之前，因此夜间外出的民众比以往更多。

奥地利内政部长内哈默 (Karl Nehammer)表示，枪击者犯案的6个地点都在犹太会堂附近。

住在犹太会堂建筑物内的目击者拉比 (Rabbi Schlomo Hofmeister)表示: 「当听见枪响时，我向窗外看，看见持枪者向好几个酒吧和夜店的顾客扫射，至少在我们大楼前射出了一百多发子弹。」

内政部长哈默早前在记者会上称事件造成多人死亡，之后澄清为2人，一个是市民、另一个是嫌犯。警方称该名嫌犯是被警方击毙而死，但有一名共犯在逃。稍晚，维也纳市长告诉当地媒体又有一名市民死亡。目前统计事件造成死亡人数共3人。

Österreich Wien | Bewaffnete Polizisten nahe der Oper nach Schießerei im Stadtzentrum (Joe Klamar/AFP)

维也纳政府立即派武装警察到维也纳市中心办案。

15名送医的伤者当中，有7人情况危急。其中有一名警员严重受伤。

内政部长哈默警告民众远离市中心，并重新启动边境检查，儿童11月3日停课一天。

奥地利总理库尔茨 (Sebastian Kurz)认为这起枪击案「非常专业」，事前准备周全、装备完整，形式上完全可以归类为恐怖攻击，但目前为止嫌犯犯案动机尚不清楚。

总理重申，军队会保护住市中心的重要地点，以便警方专心防范恐怖攻击。

法国总统表达悲痛

法国总统马克龙在听闻维也纳的悲剧后，发布声明表达震惊与哀痛。他说: 「这是我们的欧洲，我们的敌人必须知道他们在跟谁作战。我们不会撤退。」

法国在巴黎和尼斯的恐怖攻击发生之后，已经扩大警队编制。马克龙也部署上千警力在宗教礼拜场所和学校附近加强巡逻。法国政治首长都担忧还会再发生其他伊斯兰武装攻击。

奥地利近几年没有发生像巴黎、柏林和伦敦曾发生过的大规模恐怖攻击事件。

在这次事件的同一个犹太会堂附近，维也纳曾经在1981年发生过两个巴勒斯坦人主犯的攻击事件，有2人死亡、18人受伤。1985年，一个巴勒斯坦极端主义组织曾在机场杀害3名市民。

张慈/邹宗翰 (路透社、德新社、法新社)

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