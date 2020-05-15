奥地利恐攻3死多伤　一名共犯仍在逃

(德国之声中文网)奥地利首都维也纳市区周一 (11月2日)晚间惊传枪击案，3人死亡、15人送医，其中一名死者是枪击嫌犯。最新消息指出，至少一名共犯在逃。奥地利总理称此次攻击「十分专业」，可归类为恐怖攻击。

德国之声驻维也纳记者Steve Chaid现场报导，枪击案发生后大量维安人员赶到现场，并警告民众仍有嫌犯在逃，为保安全切勿外出。

这起枪击案的发生时间点大约在11月2日晚上8点，刚好在维也纳因应疫情实施午夜宵禁之前，因此夜间外出的民众比以往更多。

奥地利内政部长内哈默 (Karl Nehammer)表示，枪击者犯案的6个地点都在犹太会堂附近。

住在犹太会堂建筑物内的目击者拉比 (Rabbi Schlomo Hofmeister)表示: 「当听见枪响时，我向窗外看，看见持枪者向好几个酒吧和夜店的顾客扫射，至少在我们大楼前射出了一百多发子弹。」

内政部长哈默早前在记者会上称事件造成多人死亡，之后澄清为2人，一个是市民、另一个是嫌犯。警方称该名嫌犯是被警方击毙而死，但有一名共犯在逃。稍晚，维也纳市长告诉当地媒体又有一名市民死亡。目前统计事件造成死亡人数共3人。

15名送医的伤者当中，有7人情况危急。其中有一名警员严重受伤。

内政部长哈默警告民众远离市中心，并重新启动边境检查，儿童11月3日停课一天。

奥地利总理库尔茨 (Sebastian Kurz)认为这起枪击案「非常专业」，事前准备周全、装备完整，形式上完全可以归类为恐怖攻击，但目前为止嫌犯犯案动机尚不清楚。

总理重申，军队会保护住市中心的重要地点，以便警方专心防范恐怖攻击。

法国总统表达悲痛

法国总统马克龙在听闻维也纳的悲剧后，发布声明表达震惊与哀痛。他说: 「这是我们的欧洲，我们的敌人必须知道他们在跟谁作战。我们不会撤退。」

法国在巴黎和尼斯的恐怖攻击发生之后，已经扩大警队编制。马克龙也部署上千警力在宗教礼拜场所和学校附近加强巡逻。法国政治首长都担忧还会再发生其他伊斯兰武装攻击。

奥地利近几年没有发生像巴黎、柏林和伦敦曾发生过的大规模恐怖攻击事件。

在这次事件的同一个犹太会堂附近，维也纳曾经在1981年发生过两个巴勒斯坦人主犯的攻击事件，有2人死亡、18人受伤。1985年，一个巴勒斯坦极端主义组织曾在机场杀害3名市民。

张慈/邹宗翰 (路透社、德新社、法新社)

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