奥地利总理闯关不信任投票

(德国之声中文网) 在野的奥地利社民党在国会中发起了针对现政府的不信任投票，一周前因"通俄"丑闻而退出执政联盟的右翼民粹党派自由党也对该不信任案表示支持。

奥地利社民党主席伦迪·瓦格纳(Pamela Rendi-Wagner)表示，在过去10天的政府危机中，总理库尔茨(Sebastian Kurz)没能采取构建信任的措施。

在周日(5月26日)的欧洲议会大选中，奥地利人民党得票率达到了34.9%，比2014年大选增加了7.9个百分点。奥地利社民党得票率则仅为23.4%，创下历史新低。该党高层人物当天晚上也都对大选结果表示遗憾。

而到了周一上午，社民党国会党团一致决定，发起针对人民党内阁的不信任投票。在国会中，社民党的席位并没有过半，因此议案需要其他党派支持。

过去两年与人民党共同执政、一周前因"通俄"丑闻退出内阁的右翼民粹政党奥地利自由党周一上午表示，将支持左翼的社民党提出的此项议案。自由党新任党主席霍费尔(Norbert Hofer)表示，库尔茨内阁一旦被推翻，将由一支专家团队来组成临时内阁，直到今年9月的大选。

社民党等反对派认为，库尔茨也应当为当前的政府危机承担责任，因为他在两年前选择右翼的奥地利自由党作为联合执政伙伴。反对党还认为，危机发生后，现政府没有努力与国会所有党派一同寻找解决方案。

在奥地利战后历史上，还从来没有任何一名总理被不信任投票弹劾下台。

此次政府危机的肇因是一段秘密拍摄的视频短片，影片中奥地利自由党主席、副总理施特拉赫(Heinz-Christian Strache)与一名自称是俄罗斯寡头亲戚的女子交谈，并表示如果后者支持奥地利自由党，就有机会获得公共招标合同。

德国媒体《明镜周刊》与《南德意志报》将这段影片曝光后，施特拉赫辞去了所有政治职务，随后奥地利自由党也退出了执政联盟，导致库尔茨总理所领导的政府在国会中不再占有多数席位。

文山/洪沙(德新社等)