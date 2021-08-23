奥地利总理库尔茨拒绝再接受阿富汗难民

（德国之声中文网）奥地利保守派总理库尔茨反对接收更多逃离阿富汗的人。他在接受奥地利电视台Puls 24节目采访时明确表示，在他任内，接收阿富汗难民对于奥地利来说不是一个选项。“我显然反对现在自愿接收更多的难民，这在我的任期内不会发生。”他还称，这一群体 “特别难以融合”，“接受那些不能融合的人，对我们作为国家而言是个大问题。”

在2015至2016年的欧洲难民危机期间，人口不到900万的奥地利接收了大量难民，人数超过其人口的1%。据联合国难民署的数据，截至2020年，奥地利境内共有阿富汗难民4万名，在欧洲仅次于德国的14.8万名。

难民问题强硬立场助其当选

库尔茨在难民和移民问题上一直持强硬立场。2017年，他领导的中右翼人民党在选举中获胜。路透社指出，库尔兹在竞选期间呼吁在移民问题上采取强硬立场帮助他赢得了大选。

库尔茨在Puls 24节目周日播出的采访中说，在接收阿富汗难民问题上，奥地利已经做出了“大得超出比例”的贡献。他重申了来自阿富汗的人们应该在邻国得到帮助的建议，并特别提到，阿富汗邻国土库曼斯坦和乌兹别克斯坦分别只接收了14名和13名阿富汗难民。他认为，欧盟应在这方面支持该地区的国家。

库尔茨在采访中还表示，很显然，塔利班很残酷，阿富汗的生活条件很糟糕，因此，他恳请国际社会尽一切努力，改善这个危机国家的局势，但他说，奥地利也不得不承认，许多事在别人手中，“并非一切都在我们的能力范围内”。

奥地利是中立国家，不是北约成员，只向阿富汗派出少量军队。北约网站数据显示，奥地利向阿富汗派出16名军人，旨在为阿富汗安全部队提供培训与咨询帮助。

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