奥地利总理库尔茨“大位”恐不保

“伊维萨岛丑闻”导致奥地利出现一场真正的国家危机。现政府中右翼民粹主义的奥地利自由党的所有部长辞职。不仅如此，联邦总理库尔茨也有可能被推翻。
（德国之声中文网）奥地利自由党将威胁付诸实施：现政府中的所有该党部长均辞职。自由党由此对保守主义的政府总理（奥地利人民党籍）库尔茨此前的一项宣布作出反应。根据这一宣布，库尔茨请求联邦总统解除引起争议的内政部长基克尔（Herbert Kickl，自由党籍）的职务。
政府危机的导火索是在西班牙伊维萨岛（Ibiza）偷录的一段视频。从该视频中可以看到，自由党主席、政府副总理施特拉赫（Heinz-Christian Strache）向一名冒充的俄罗斯女大富许诺，若提供竞选资助，未来将让其获得政府合同。视频丑闻曝光后，施特拉赫已于上周末引咎辞职。
前合作伙伴之间壕沟深深
该视频录制于2017年7月。当时，基克尔是奥地利自由党秘书长。因此，若要展开针对自由党的调查，基克尔便不能留在内政部长位子上。库尔茨总理指出，毕竟，基克尔不能"调查自己"。预定接任自由党主席一职的霍费尔（Norbert Hofer）则不理解何以要解除本党友人基克尔的职务。他声称，基克尔本人并无过失。
作为过渡，库尔茨总理计划由专家和高级官员们暂时填补内阁空缺职位，直到预定今年9月议会新选举后组成新政府。在野的奥地利社会民主党主席伦迪-瓦格纳（Pamela Rendi-Wagner）则更进一步：她要求更换整个政府团队。
有可能导致总理下台
不仅如此，库尔茨还面临议会不信任提案表决。反对派联盟"现在"（Jetzt）的领导人皮尔茨（Peter Pilz）有意提交这一对总理的不信任提案。他希望得到目前正怒气冲冲的自由党的支持。
对此，基克尔持开放态度。他称，既然有人刚对他表示了不信任，那就很难让人转过来表示对有信任感。
不清楚的是，社民党是否也会对不信任提案表示赞同。皮尔茨指出，如果是，"联邦总理（库尔茨）便成了历史-这也是好事。"
凝炼/乐然（德新社、路透社）
参与联合执政的奥地利副总理、自由党主席斯特拉赫在2017年大选前与一名据称是俄罗斯寡头家族成员的女士会面的视频曝光后，宣布辞职。据媒体报道，总理库尔茨或终结人民党与自由党之间的执政联盟。 (18.05.2019)