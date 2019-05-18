 奥地利总理库尔茨“大位”恐不保 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.05.2019

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时政风云

奥地利总理库尔茨“大位”恐不保

“伊维萨岛丑闻”导致奥地利出现一场真正的国家危机。现政府中右翼民粹主义的奥地利自由党的所有部长辞职。不仅如此，联邦总理库尔茨也有可能被推翻。

Österreich Wien Pressekonferenz Sebastian Kurz (picture-alliance/APA/H. Fohringer)

（德国之声中文网）奥地利自由党将威胁付诸实施：现政府中的所有该党部长均辞职。自由党由此对保守主义的政府总理（奥地利人民党籍）库尔茨此前的一项宣布作出反应。根据这一宣布，库尔茨请求联邦总统解除引起争议的内政部长基克尔（Herbert Kickl，自由党籍）的职务。

政府危机的导火索是在西班牙伊维萨岛（Ibiza）偷录的一段视频。从该视频中可以看到，自由党主席、政府副总理施特拉赫（Heinz-Christian Strache）向一名冒充的俄罗斯女大富许诺，若提供竞选资助，未来将让其获得政府合同。视频丑闻曝光后，施特拉赫已于上周末引咎辞职。

前合作伙伴之间壕沟深深

该视频录制于2017年7月。当时，基克尔是奥地利自由党秘书长。因此，若要展开针对自由党的调查，基克尔便不能留在内政部长位子上。库尔茨总理指出，毕竟，基克尔不能"调查自己"。预定接任自由党主席一职的霍费尔（Norbert Hofer）则不理解何以要解除本党友人基克尔的职务。他声称，基克尔本人并无过失。

Österreich Regierungskrise | Innenminister Herbert Kickl (picture-alliance/dpa/M. Gruber)

基克尔尤其在移民政策上走强硬路线

作为过渡，库尔茨总理计划由专家和高级官员们暂时填补内阁空缺职位，直到预定今年9月议会新选举后组成新政府。在野的奥地利社会民主党主席伦迪-瓦格纳（Pamela Rendi-Wagner）则更进一步：她要求更换整个政府团队。

有可能导致总理下台

不仅如此，库尔茨还面临议会不信任提案表决。反对派联盟"现在"（Jetzt）的领导人皮尔茨（Peter Pilz）有意提交这一对总理的不信任提案。他希望得到目前正怒气冲冲的自由党的支持。

对此，基克尔持开放态度。他称，既然有人刚对他表示了不信任，那就很难让人转过来表示对有信任感。

不清楚的是，社民党是否也会对不信任提案表示赞同。皮尔茨指出，如果是，"联邦总理（库尔茨）便成了历史-这也是好事。"

凝炼/乐然（德新社、路透社）

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