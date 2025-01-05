奥地利总理内哈默宣布辞职

​​​​​​右翼民粹势力奥地利自由党(FPÖ )在议会选举中获胜后，奥地利总理内哈默试图组建一个没有自由党参与的联合政府，但这一尝试最终以失败告终，内哈默本人则宣布引咎辞职。

（德国之声中文网）奥地利议会选举已经结束三个月，但组阁事宜仍未见分晓。抛开右翼民粹的“奥地利自由党”而组建联合政府的初步尝试已经以失败告终。

奥地利总理内哈默（Karl Nehammer）在维也纳宣布，他所属的保守派奥地利人民党（ ÖVP）同社民党（SPÖ） 进行的组阁谈判已经结束。他表示，今后几天内，他将辞去政府总理和人民党主席职位。本周五，自由派政党Neos突然宣布，他们将不会同人民党、社民党一道组建三党联合政府。保守派政党和社民党将会继续开展组阁谈判，但上述两党组建的执政联盟只能在议会占据微弱多数。

内哈默在X平台发文写道：“我们进行了漫长和艰苦的谈判，但在核心问题上，我们无法同社民党达成共识。”两党争执的焦点是，社民党希望通过提升税收的方式弥补财政赤字，但人民党则对此持坚决反对的立场。

社民党主席巴布勒（Andreas Babler）表示，对奥地利来说，组阁谈判的破裂是一个坏消息。巴布勒称，奥地利目前正面临出现“蓝黑极右翼总理的危险”。蓝色和黑色分别是自由党和人民党党旗的颜色。

基克尔有望出任总理？

今年九月底举行的议会选举中，反对欧洲一体化进程的奥地利自由党大获全胜，成为议会第一大党。但由于其他各大政党均拒绝同自由党组阁，因此奥地利总统范德贝伦（Alexander Van der Bellen）并未授权由自由党主席基克尔（Herbert Kickl）领衔组阁谈判。

至于人民党是否会继续坚持不同自由党合作的立场，目前尚是未知数。奥地利媒体报道称，在人民党内部拥有强大影响力的经济界阵营并不排斥同自由党开展合作。不过，一旦人民党同自由党组阁，则人民党只能扮演小伙伴角色，因为作为议会第一大党，自由党主席基克尔将有权出任总理一职。

自由党主席基克尔：反基克尔战略已经失败。 图像来源: ROLAND SCHLAGER/APA/picturedesk.com/picture alliance

自由党主席基克尔表示，范德贝伦、内哈默以及巴布勒的“反基克尔战略已经土崩瓦解”。基克尔表示，现在人民党的立场成了关键，他们是否理解了选民发出的信号，我们拭目以待。

除自由党和人民党组阁之外，另外一个选项则是重新举行大选。民意研究者表示，如果三个月后重新举行大选，那么自由党的得票率将会高于去年秋季的大选。

（德新社，法新社，路透社）

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