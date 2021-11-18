 奥地利将成为欧洲首个强制接种疫苗的国家 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.11.2021

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时政风云

奥地利将成为欧洲首个强制接种疫苗的国家

全面封禁从下周一开始，强制接种疫苗从明年2月1日开始。根据目前的数据，奥地利每10万居民中7天新增感染率约为1000。

奥地利街头提供疫苗接种服务的巴士。

奥地利街头提供疫苗接种服务的巴士。

（德国之声中文网）奥地利总理沙伦伯格在周五（11月19日）的新闻发布会上宣布在奥地利实行全面封锁。

从明年2月1日起，奥地利也将强制接种疫苗，成为第一个推出这种措施的欧洲国家。

"我们不希望出现第五波疫情，"奥地利广播公司（ORF）援引沙伦伯格的话说，"我们也不希望出现第六波、第 七波疫情。"

全面封锁的内容是什么？

为了遏制最新的感染率上升，奥地利的九个联邦州同意从下周一（11月22日）开始实施全国性的限制。各州负责人正在位于奥地利西部的蒂罗尔州与沙伦伯格和卫生部长米克斯坦会面。

奥地利《皇冠报》在新闻发布会之前报道说，这些限制措施将持续10天。路透社报道说，如果有必要，封锁时间可能长达 20 天。

沙伦伯格说："这是非常痛苦的。"

奥地利人将不能离开他们的住所，除非是为了工作、购买食品和药物等必需品以及锻炼。学校不会关闭，但父母应该尽可能让孩子呆在家里。

此前，奥地利曾推出仅适用于未接种疫苗者的限制措施，但似乎没有达到预期效果。

奥地利的疫情如何？

奥地利是一个拥有899万人口的国家，目前正经历着第四波疫情。根据目前的数据，每10万居民中7天新增感染率约为1000。

奥地利约有三分之二的人口完全接种了疫苗，这是西欧国家中最低的比例之一。本周早些时候，针对未接种疫苗者实施的初步封锁生效。

与此同时，奥地利成为欧盟第一个开始为5至11岁的儿童接种疫苗的国家。

沙伦伯格周五将责任完全归咎于未接种疫苗的人，称他们应对 "卫生系统遭到攻击 "负责，并称疫苗是摆脱新冠疫情的"逃生票"。

 (德新社、路透社)

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锁定未接种疫苗者 奥地利部分“封城”

奥地利政府再度祭出严厉抗疫措施。本周一（11月15日）起，未接种疫苗者被禁足在家，除非有特殊理由，方可外出。随着当局近期表现出强硬态度，该国国民中的新冠疫苗接种意愿明显增加。  

疫情反弹 奧地利全面封城

由于感染人数不断上升，奥地利再次启动“封锁”措施，将公共生活限制到最低限度。此外，加州在内的美国多地也加强了防疫措施。  

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