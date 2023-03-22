奥地利宣布禁止公务手机使用TikTok

（德国之声中文网）维也纳政府周三表示，奥地利联邦政府官员和联邦政治家必须从政府发给他们的手机中删除视频共享应用程序TikTok，此举旨在禁止中国的运营公司获取敏感数据。TikTok为抖音的海外版。

奥地利内政部长格哈德·卡尔纳(Gerhard Karner)表示，对于州和市一级的官员和政治家，奥地利政府建议他们也停止使用TikTok，不过，政治家和官员在私人手机上可以自由地使用该应用程序。

通过此举，奥地利加入了澳大利亚、加拿大、英国和欧盟的行列。这些国家早些时候对公共部门发布了类似的规定。

哪些国家有TikTok禁令？

2020年边境纠纷引发中印紧张关系后，印度政府以"危害国家安全"为由，发布了针对TikTok等十几款中国软件的禁令。

禁用TikTok 印度早已先行一步

在美国，联邦政府部门的全部工作人员都不能在公务手机上安装或使用TikTok，安装过该程序的公务手机必须将其卸载。除此之外，美国大约半数的联邦州内，政府都禁止在公务手机上使用TikTok。一些大学也禁止通过校园网连接TikTok平台。

英国政府也全面禁止公务手机安装TikTok，但公务员在私人手机上使用TikTok则不受限制。

新西兰的政府网络对TikTok实施了屏蔽，但对那些工作上需要使用TikTok的人员，则制定了相应的特殊规定。

欧盟委员会和欧洲议会要求工作人员不得在公务手机上使用TikTok。这条禁令也适用于在欧盟委员会登记的私人手机。

比利时、荷兰也宣布政府工作人员不得在公务手机上安装使用TikTok。

加拿大政府以"不可接受的安全风险"为由，全面禁止公务手机使用TiKTok。

澳大利亚官方今年4月表示，未来将全面禁止在政府的设备上使用TikTok。

德国联邦新闻署禁止其工作人员在公务手机上使用TikTok。但德国政府目前没有规定不得在公务手机上安装TikTok。

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