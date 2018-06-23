 奥地利安全力量训练如何阻止难民入境 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.06.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

奥地利安全力量训练如何阻止难民入境

德国还在争吵的时候，奥地利已开始行动：在边境地区训练安全人员怎样驱散难民。

Österreich Spielfeld Grenzschutzübung Proborders (picture-alliance/AP Photo/R. Zak)

奥地利在边境地区训练怎样驱散难民

（德国之声中文网）奥地利右翼保守政府为展现在难民问题上意志坚定，"说到做到"，派遣了500名警察和200名士兵前往边境，开始在那里进行驱逐难民的训练。周二（6月26日）清晨，相关的训练已在奥地利和斯洛文尼亚边境拉开序幕。奥地利内政部长、右翼民粹的自由党籍的基克尔（Herbert Kickl）在现场对记者说，"在关键时刻，一个不能有效捍卫边界的国家，将失掉公信力。"

同样来自自由党的奥地利副总理施特拉赫（Heinz-Christian Strache）此前对德国《图片报》表示，像2015年难民潮高峰期那样，这场训练发出明确的信号是：国家丧失管控能力、难民长驱直入的事情不会再次重演。他说，此次在斯洛文尼亚举行训练的背景是"德国引发的、欧盟内部边界是否应关闭的争论"。他补充说，还有一个原因是，"巴尔干地区难民逃亡路线上的最新进展"。

  • Gemälde AO13 Abdalla Al Omari 'Donald' 190 x 150 cm Oil and acrylic on canvas 2016 (Abdalla Al Omari)

    当国家领导人成了难民

    逃难中的特朗普

    一手抱着小孩，另一只手举着张黑白的全家福。亿万富豪如果成了难民，神情也会无比凝重。

  • Dubai The Vulnerability Series | Abdalla Al Omari | Vlad (Abdalla Al Omari )

    当国家领导人成了难民

    普京的求助

    画家笔下，普京满头白发，衣衫褴褛，双手举着一张字条：帮帮我，上帝保佑你。

  • Dubai The Vulnerability Series | Abdalla Al Omari | Kim (Abdalla Al Omari )

    当国家领导人成了难民

    玩火箭的金正恩

    把火箭藏在身后的这个赤脚男孩无疑是金正恩了。

  • G20-Kunst in Hamburg (DW/A. Drechsel)

    当国家领导人成了难民

    村姑默克尔

    默克尔被画成一个乡村老妪，穿着红大衣，戴着头巾，周围还有几只大公鸡。

  • Dubai The Vulnerability Series | Abdalla Al Omari | The Mediterranean (Abdalla Al Omari )

    当国家领导人成了难民

    阿萨德和难民船

    叙利亚领导人阿萨德系着一条血红的领带，衣服湿漉漉的，像刚从水里出来。他将一只纸糊的小船举在头上，一条难民船。

  • Dubai The Vulnerability Series | Abdalla Al Omari | Najad (Abdalla Al Omari )

    当国家领导人成了难民

    穿绿衣的伊朗前总统

    伊朗前总统艾哈迈迪内贾德没有被画家遗忘。他坐在小凳上，有些拘束，穿着件绿色的衣衫。这是暗指抗议内贾德当年选举舞弊的绿色革命吗？

  • Dubai The Vulnerability Series | Abdalla Al Omari | Erdogan (Abdalla Al Omari )

    当国家领导人成了难民

    落难的埃尔多安

    不可一世的埃尔多安成了一个拧着布口袋的小老头。

  • Dubai The Vulnerability Series | Abdalla Al Omari | David (Abdalla Al Omari )

    当国家领导人成了难民

    端着半杯啤酒的卡梅伦

    这是卡梅伦吗？居然还有啤酒喝，难怪笑容满面。

  • Dubai The Vulnerability Series | Abdalla Al Omari | The Queue (Abdalla Al Omari )

    当国家领导人成了难民

    难民队伍望不到头

    这是一群正在等救济餐的难民，排在第三位的奥巴马神情忧虑，他身后是金正恩、卡梅伦、普京、阿萨德等昔日或现任领导人。


在德国巴伐利亚州执政的基社盟希望在今年7月1日前欧盟就内部难民的流动达成一致，目前该党同姊妹党基民盟就遣返某些特定难民的问题争执非常激烈。如果欧盟达不成一个协议，联邦内政部长泽霍费尔（Horst Seehofer）将自我授权，下令在德国边界遣返那些已在其它欧盟国家登记过的难民。虽然这项工作怎样实施目前还不清楚，但泽霍费尔知道奥地利政府会站在他一边。

默克尔总理多次警告说，不要在难民事务上单独行动，但时间紧迫，欧洲层面的解决方案还未见形成。

  • people waiting at an airport gate (DW/S. Derks)

    被遣返的墨西哥难民，你们还好吗？

    回来了，心很痛

    墨西哥城机场：飞机停靠在一个事先规定的登记口。非法难民从美国遣返中心送回到这里。他们登机时戴着手铐，飞机降落前20分钟才被解除手铐。

  • A man in front of a mural (DW/S. Derks)

    被遣返的墨西哥难民，你们还好吗？

    开始新生活，孤独一人

    18岁那年，George Nino找工作时才第一次知道，他在美国的身份是非法的。他没有社保号码，父母来美国时，他还在襁褓之中。但他还是在美国生活了34年，5个月前被遣返。他有4个孩子，都生活在加利福尼亚前妻那里。

  • A woman standing on a street (DW/S. Derks)

    被遣返的墨西哥难民，你们还好吗？

    我的国家，完全陌生

    Maria Herrera今年4月10日被遣返。27岁的她本来在等待“梦想者”签证的延长。这是一种专门发给移民儿童的签证。那期间她出了一次车祸，被警方扣留，在拘留所关了2个月后遭遣返。当年离开墨西哥时她才3岁，现在，她来到了一个完全陌生的国度。

  • A man and a woman in Mexico City (DW/S. Derks)

    被遣返的墨西哥难民，你们还好吗？

    忧郁症，恐慌症

    在帮助人们重新生活的墨西哥非政府组织 "New Comienzos"那里，George同Herrera相遇。不久后，他们相爱成了一对。他们俩对墨西哥一无所知。关押期间，Herrera得了忧郁症，时常陷入恐慌。现在俩人试着在墨西哥重新开始。

  • A man standing in front of a mural (DW/S. Derks)

    被遣返的墨西哥难民，你们还好吗？

    同女友吵架，后果很严重

    2003年，同前女友大吵了一架之后，Diego Miguel Maria被捕。获释后，2016年在一次车辆检查中，警方发现他有过不良纪录，于是被遣返。

  • A textile printing machine (DW/S. Derks)

    被遣返的墨西哥难民，你们还好吗？

    特朗普须下台，高墙要拆除

    Diego Miguel Maria和其他5名被遣返的难友从墨西哥政府得到了一份资助办起一家小公司，专门在T恤和棉布包上印制图案和口号。他们给公司取名为“遣散人员”，它也是产品的品牌。“特朗普必须下台，高墙要拆除”便是他们印制的口号。

  • People in a subway (DW/S. Derks)

    被遣返的墨西哥难民，你们还好吗？

    到机场接待与自己同样命运的人

    这样的小公司不会让Diego Miguel Maria发家致富，但他却有了大把的时间。他用这些时间在飞机场做义工，接待新近被遣返的人。能帮助与自己同样命运的人，可以让他得到些许安慰。他说，他最想念的是还在美国的儿子，遣返前他同儿子生活在一起，而现在，孩子的母亲不允许父子相见。

  • A man sitting in front of a gate (DW/S. Derks)

    被遣返的墨西哥难民，你们还好吗？

    生儿育女，不再担心失去他们

    Daniel Sandovan今年2月被遣返，不过他倒是显得很从容。他说，“在美国我没有未来，因为我没有证件，没有身份。即便我受教育，谁会雇用我呢？在墨西哥我可以重新开始，建立家庭、生儿育女，而不必担心失去他们。”

  • A man staring out of the window of his room (DW/S. Derks)

    被遣返的墨西哥难民，你们还好吗？

    患难与共，起步最难

    经教会帮忙，人生地不熟的Sandovan下飞机后被一名75岁的老太太接回家，“我在那里住了两周，帮她粉刷了房子。”然后他找到了“遣散人员”公司，他听说，这是一家帮助遣返难民度过难关的组织。Sandovan现在住在“遣返人员”公司的楼上，同屋还有其他两人。

  • A woman walking past a mural (DW/S. Derks)

    被遣返的墨西哥难民，你们还好吗？

    这里才是家

    被遣送前，难民不知道等待自己的将是怎样的命运，担心失去所有家产。但是，回到墨西哥也有它积极的一面。Maria Herrera在美国曾患有忧郁症，她说，在美国的生活笼罩在恐惧和悲伤的阴影下，因为没有合法身份。“现在，这层压力没有了，我感到自由，觉得这里才是家。”

    作者: Sanne Derks


李鱼/凝炼（德新社、法新社） 

 

DW.COM

评论：特朗普的推特——反帮默克尔一把？

默克尔一再面对来自特朗普的攻击。如今，特朗普公开干涉德国执政联盟之争。但本台记者Jens Thurau认为，这也许反而对默克尔有利。 (19.06.2018)  

默克尔：小峰会未如愿，下一步怎么走？

欧盟“小峰会”没有给默克尔总理带来想要的东西。即将举行的正式峰会能够达成妥协的可能微乎其微。在无法调和的难民问题面前，柏林的下一步将怎么走？ (25.06.2018)  

德国边界拒绝难民入境,什么情况下可以？

德国基社盟坚持要在边界上阻止难民入境，甚至威胁要单独推行这一计划。但是，专家们对这样的计划是否有法律基础表示怀疑。 (15.06.2018)  

特朗普狠批德国 欧盟拟修移民法

德国和法国领导人在下週欧洲高峰会前先进行沟通。默克尔与马克龙在柏林近郊开会，双方预计就欧洲移民政策提出新方案。 (19.06.2018)  

全球难民数量续增 来到欧洲人数减少

这个数字之前看上去就很惊人，现在更惊人。全球范围内，为了逃避战乱、迫害和饥荒的难民人数创下新纪录，达到6850万人的水平。 (19.06.2018)  

被遣返的墨西哥难民，你们还好吗？

特朗普政府的零容忍政策将大批非法难民遣送回墨西哥。他们当中很多人在美国生活了多年，对墨西哥则是相当的陌生。他们的情形怎样？ (26.06.2018)  

当国家领导人成了难民

艺术的想象没有止境。叙利亚艺术家奥马里（Abdalla Al Omari）在离乡背井逃到比利时后创作了一个油画系列，将呼风唤雨的多各国家首脑及前领导人画成了难民。这组取名“脆弱”的油画正在迪拜展出。 (05.07.2017)  

相关内容

Deutschland Koalitionsgespräche 2017 | Angela Merkel & Horst Seehofer

柏林政府是否会分崩离析？ 23.06.2018

眼下，有关难民庇护的争议波及全欧洲。在柏林，两个保守派姊妹党之间的关系因此岌岌可危。刀子已然亮出，阵线明朗，前景难料。

Kontrollstelle Schwarzbach an der Autobahn Salzburg-München

德国边界拒绝难民入境,什么情况下可以？ 15.06.2018

德国基社盟坚持要在边界上阻止难民入境，甚至威胁要单独推行这一计划。但是，专家们对这样的计划是否有法律基础表示怀疑。

Berlin Kanzlerin Merkel

默克尔：小峰会未如愿，下一步怎么走？ 25.06.2018

欧盟“小峰会”没有给默克尔总理带来想要的东西。即将举行的正式峰会能够达成妥协的可能微乎其微。在无法调和的难民问题面前，柏林的下一步将怎么走？

媒体看中国

US-Verteidigungsminister Mattis in China (AFP/Getty Images/M. Schiefelbein)

德语媒体：从”韬光养晦“到”以牙还牙“

美国国防部长马蒂斯周二到访北京，除朝核问题之外，南海、台海相信也是双方讨论的重点。此外，日益激化的中美贸易争端，也是德语媒体关注的话题。 