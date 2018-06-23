奥地利安全力量训练如何阻止难民入境

（德国之声中文网）奥地利右翼保守政府为展现在难民问题上意志坚定，"说到做到"，派遣了500名警察和200名士兵前往边境，开始在那里进行驱逐难民的训练。周二（6月26日）清晨，相关的训练已在奥地利和斯洛文尼亚边境拉开序幕。奥地利内政部长、右翼民粹的自由党籍的基克尔（Herbert Kickl）在现场对记者说，"在关键时刻，一个不能有效捍卫边界的国家，将失掉公信力。"

同样来自自由党的奥地利副总理施特拉赫（Heinz-Christian Strache）此前对德国《图片报》表示，像2015年难民潮高峰期那样，这场训练发出明确的信号是：国家丧失管控能力、难民长驱直入的事情不会再次重演。他说，此次在斯洛文尼亚举行训练的背景是"德国引发的、欧盟内部边界是否应关闭的争论"。他补充说，还有一个原因是，"巴尔干地区难民逃亡路线上的最新进展"。

当国家领导人成了难民 逃难中的特朗普 一手抱着小孩，另一只手举着张黑白的全家福。亿万富豪如果成了难民，神情也会无比凝重。

当国家领导人成了难民 普京的求助 画家笔下，普京满头白发，衣衫褴褛，双手举着一张字条：帮帮我，上帝保佑你。

当国家领导人成了难民 玩火箭的金正恩 把火箭藏在身后的这个赤脚男孩无疑是金正恩了。

当国家领导人成了难民 村姑默克尔 默克尔被画成一个乡村老妪，穿着红大衣，戴着头巾，周围还有几只大公鸡。

当国家领导人成了难民 阿萨德和难民船 叙利亚领导人阿萨德系着一条血红的领带，衣服湿漉漉的，像刚从水里出来。他将一只纸糊的小船举在头上，一条难民船。

当国家领导人成了难民 穿绿衣的伊朗前总统 伊朗前总统艾哈迈迪内贾德没有被画家遗忘。他坐在小凳上，有些拘束，穿着件绿色的衣衫。这是暗指抗议内贾德当年选举舞弊的绿色革命吗？

当国家领导人成了难民 落难的埃尔多安 不可一世的埃尔多安成了一个拧着布口袋的小老头。

当国家领导人成了难民 端着半杯啤酒的卡梅伦 这是卡梅伦吗？居然还有啤酒喝，难怪笑容满面。

当国家领导人成了难民 难民队伍望不到头 这是一群正在等救济餐的难民，排在第三位的奥巴马神情忧虑，他身后是金正恩、卡梅伦、普京、阿萨德等昔日或现任领导人。



在德国巴伐利亚州执政的基社盟希望在今年7月1日前欧盟就内部难民的流动达成一致，目前该党同姊妹党基民盟就遣返某些特定难民的问题争执非常激烈。如果欧盟达不成一个协议，联邦内政部长泽霍费尔（Horst Seehofer）将自我授权，下令在德国边界遣返那些已在其它欧盟国家登记过的难民。虽然这项工作怎样实施目前还不清楚，但泽霍费尔知道奥地利政府会站在他一边。

默克尔总理多次警告说，不要在难民事务上单独行动，但时间紧迫，欧洲层面的解决方案还未见形成。

被遣返的墨西哥难民，你们还好吗？ 回来了，心很痛 墨西哥城机场：飞机停靠在一个事先规定的登记口。非法难民从美国遣返中心送回到这里。他们登机时戴着手铐，飞机降落前20分钟才被解除手铐。

被遣返的墨西哥难民，你们还好吗？ 开始新生活，孤独一人 18岁那年，George Nino找工作时才第一次知道，他在美国的身份是非法的。他没有社保号码，父母来美国时，他还在襁褓之中。但他还是在美国生活了34年，5个月前被遣返。他有4个孩子，都生活在加利福尼亚前妻那里。

被遣返的墨西哥难民，你们还好吗？ 我的国家，完全陌生 Maria Herrera今年4月10日被遣返。27岁的她本来在等待“梦想者”签证的延长。这是一种专门发给移民儿童的签证。那期间她出了一次车祸，被警方扣留，在拘留所关了2个月后遭遣返。当年离开墨西哥时她才3岁，现在，她来到了一个完全陌生的国度。

被遣返的墨西哥难民，你们还好吗？ 忧郁症，恐慌症 在帮助人们重新生活的墨西哥非政府组织 "New Comienzos"那里，George同Herrera相遇。不久后，他们相爱成了一对。他们俩对墨西哥一无所知。关押期间，Herrera得了忧郁症，时常陷入恐慌。现在俩人试着在墨西哥重新开始。

被遣返的墨西哥难民，你们还好吗？ 同女友吵架，后果很严重 2003年，同前女友大吵了一架之后，Diego Miguel Maria被捕。获释后，2016年在一次车辆检查中，警方发现他有过不良纪录，于是被遣返。

被遣返的墨西哥难民，你们还好吗？ 特朗普须下台，高墙要拆除 Diego Miguel Maria和其他5名被遣返的难友从墨西哥政府得到了一份资助办起一家小公司，专门在T恤和棉布包上印制图案和口号。他们给公司取名为“遣散人员”，它也是产品的品牌。“特朗普必须下台，高墙要拆除”便是他们印制的口号。

被遣返的墨西哥难民，你们还好吗？ 到机场接待与自己同样命运的人 这样的小公司不会让Diego Miguel Maria发家致富，但他却有了大把的时间。他用这些时间在飞机场做义工，接待新近被遣返的人。能帮助与自己同样命运的人，可以让他得到些许安慰。他说，他最想念的是还在美国的儿子，遣返前他同儿子生活在一起，而现在，孩子的母亲不允许父子相见。

被遣返的墨西哥难民，你们还好吗？ 生儿育女，不再担心失去他们 Daniel Sandovan今年2月被遣返，不过他倒是显得很从容。他说，“在美国我没有未来，因为我没有证件，没有身份。即便我受教育，谁会雇用我呢？在墨西哥我可以重新开始，建立家庭、生儿育女，而不必担心失去他们。”

被遣返的墨西哥难民，你们还好吗？ 患难与共，起步最难 经教会帮忙，人生地不熟的Sandovan下飞机后被一名75岁的老太太接回家，“我在那里住了两周，帮她粉刷了房子。”然后他找到了“遣散人员”公司，他听说，这是一家帮助遣返难民度过难关的组织。Sandovan现在住在“遣返人员”公司的楼上，同屋还有其他两人。

被遣返的墨西哥难民，你们还好吗？ 这里才是家 被遣送前，难民不知道等待自己的将是怎样的命运，担心失去所有家产。但是，回到墨西哥也有它积极的一面。Maria Herrera在美国曾患有忧郁症，她说，在美国的生活笼罩在恐惧和悲伤的阴影下，因为没有合法身份。“现在，这层压力没有了，我感到自由，觉得这里才是家。” 作者: Sanne Derks



李鱼/凝炼（德新社、法新社）