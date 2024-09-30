奥地利大选 极右翼政党获胜

奥地利的议会选举将极右翼的自由党推上该国最大党的地位。在当下欧洲很多国家，向右转的趋势还在继续。

（德国之声中文网）在奥地利周日（9月29日）举行的议会选举中，极右翼的奥地利自由党成为最大政党。该党获得了约29%的选票。紧随其后的是现任总理内哈默（Karl Nehammer）领导的保守派奥地利人民党，获得约26%的选票，社民党得到约21%的选票，执政的绿党8%，自由派新奥地利与自由论坛党获得约9%。

从选票的得失情况看，自由党增加了近13个百分点，人民党失去了约11个百分点，社会民主党基本保持不变，绿党损失了近6个百分点。

这个选举结果意味着，自第二次世界大战结束以来，奥地利人民党和社民党交替独大的局面画上了句点。而在当下的欧洲，很多国家向右转的趋势还在继续。

奥地利选战 图像来源: Louisa Off/REUTERS

自由党当选第一大党，但无力组阁

选举结果刚刚浮出水面，自由党主席基克尔(Herbert Kickl)便称这是一次"选民的权威表态"。他说，他的政党已准备好与其他政治力量展开组阁谈判："我们准备好领导政府，"他在接受公法电视台ORF采访时说，其他政党应表明他们对"民主的立场"。

投票前一天，现任总理内哈默即公开表示排除同奥地利自由党联合执政的可能，选举当天，他再次重申这一立场。他批评自由党党魁基克尔"堡垒奥地利、堡垒自由"的竞选口号，称他已经"极端化"。

根据选举结果，理论上，自由党同人民党在议会拥有过半议席，可以联合执政。自由党此前曾多次参与奥地利执政，但一直是以小伙伴身份，基克尔本人曾担任过奥地利内政部长。

奥地利总统有权决定首先委托哪个政党组建政府 图像来源: Florian Wieser/APA/picturedesk.com/picture alliance

总统有权首先委托一个政党组阁

在奥地利，联邦总统有权决定首先委托哪个政党组建政府。周一，奥地利总统范德贝伦（Alexander Van der Bellen）强调，他将确保在组建政府的过程中，法治国家、三权分立以及人权和少数群体的权利不容改变。

但总统同时敦促各政党展开组建政府的谈判。他表示，"现在是相互接触、对话、协商，以达成良好且稳固的妥协的时候。找到这些解决方案可能需要时间，女士们先生们，这段时间是值得花费的。"

（综合报道）

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