奥地利大选：投票开始 极右翼政党期待历史性胜利

奥地利国会选举拉开帷幕。本次选举中，极右翼政党自由党或击败其他政党，成为第一大党派。根据选前民调，自由党支持率为27%，高于人民党的25%，不过两党支持率差距有限，最终投票结果仍难以预测。

（德国之声中文网）本周日奥地利举行国会选举，极右翼政党或以微弱但历史性的优势领先执政的保守党派。投票于当地时间早上7点开始，有投票资格的选民总数约为630多万人。移民问题和经济衰退是本次选举期间最重要的议题。

极右翼政党自由党过去曾与奥地利人民党(ÖVP)组成过联合政府。不过，在这次选举中，自由党或能领先其他政党。选举之前的民调显示，这个反移民的政党可能以27%的支持率成为国会第一大党。

自由党党主席基克尔 图像来源: Erwin Scheriau/APA/dpa/picture alliance

自2021年以来基克尔（Herbert Kickl）领导自由党。在这位奥地利前内政部长的带领之下，这个在2019年经历腐败丑闻的极右翼政党借助选民对疫情限制、移民、通货膨胀和乌克兰战争的不满和焦虑，重新赢得了人气。

其他政党的民调表现如何？

根据民调，总理内哈默(Karl Nehammer)所在的保守人民党支持率为25%，略低于自由党。中间偏左的社会民主党（SPÖ）的支持率约为21%。而目前与保守党组成执政联盟的绿党预计将获得9%的支持。

就在选举前夕，有三名自由党成员在周五（9约27日）参加的一场葬礼上，有人唱了一首带有纳粹色彩的歌曲，引发关注。维也纳出版的《标准报》发布了一段收到的视频，显示在维也纳的一场葬礼上，出席葬礼的人在墓碑旁唱着歌曲《Wenn alle untreu werden》（当所有人变得不忠），其中包含一句歌词的翻译是“想要宣扬和谈论神圣的德意志帝国”。这首歌曾被纳粹党卫军（SS）称为“忠诚之歌”。目前并不清楚参加葬礼的自由党成员是否一起唱了这首歌曲。

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（法新社，德新社）

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