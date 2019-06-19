 奥地利大选开票 人民党遥遥领先 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.09.2019

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时政风云

奥地利大选开票 人民党遥遥领先

约640万奥地利在周日议会大选中投票。根据投票结果，前总理库尔兹，也是世界最年轻的领导人，预计将回锅执政。

Österreich Wien Parlamentswahl Rede Kurz ÖVP (picture-alliance/AP/M. Schrader)

前总理库尔兹（塞巴斯蒂安·库尔兹）所领导的人民党（ÖVP）成为领先者。保守党很可能组成联合政府。

（德国之声中文网）根据奥地利议会大选投票初步结果，前总理库尔兹（塞巴斯蒂安·库尔兹）所领导的人民党（ÖVP）领先。保守党很可能组成联合政府。

根据奥地利公共广播公司（ORF）发布的民调显示，库尔兹的政党预计将获得37.1％的选票，比2017年大选增加5.7个百分点。

极右翼的自由党（FPO）得票率则可能下跌10个百分点，获得16％的选票。这也是该党在今年稍早传出「通俄」腐败丑闻后的结果。

中左翼的社会民主党（SPO）得票率则预计下跌4.9个百分点，获得22％的选票。这将是该党自第二次世界大战以来，得票率最低的一次。

绿党则激增了10.2个百分点，相当于14％的得票率，而提高了与人民党合作的可能性。

奥地利人民党的支持者聚集在一起，举牌欢庆投票结果。库尔兹对支持者说：「今天，人民再次投票支持我们。」不过他没有提到要与什么政党组成联合政府。

Österreich Wien Parlamentswahl Grünen Werner Kogler (AFP/APA/R. Schlager)

奥地利绿党党魁科格勒（Werner Kogler）承认，他的政党受益于民众对气候议题的日益关注。

自由党的领导人霍弗（Norbert Hofer）表示，他的政党宁可继续担任在野党。他说：「一个政党需要从过去的错误中吸取教训和重建。」

社会民主党会不会与库尔兹合作该党领导人蓝蒂·华纳说：「我们既没有这个想法，也不会去争取。」

另一方面，因为政党「新奥利地与自由论坛」（NEOS）仅获得7.8％的选票，人民党与之合作的可能性更低。

奥地利绿党负责人科格勒（Werner Kogler）承认，他的政党受益于民众，尤其是年轻选民，对气候变化的关注日益增加。当被问及加入未来政府的可能时，他表示希望人民党可以在气候和贫困问题上做出彻底的改变，但也说讨论结盟的可能性还为时过早。

最重要的选举问题

虽然移民是2017年上届大选期间选民最关注的议题，但调查显示，这次大多数选民更关注气候变迁。

选举前的民意调查显示，民众对气候的担忧让绿党在这次选举获益良多。贪污和政党筹资问题也是竞选中备受讨论的主题。

自第二次世界大战以来，奥地利一直由人民党和社民党统治。在过去44年里都是由两党共治。但是，库尔兹上台后结束了两党的合作关系。

夏立民/罗法（德新社、法新社、路透社）

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