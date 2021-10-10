奥地利前总理库尔茨将退出政坛

（德国之声中文网）德国《明镜周刊》、奥地利《皇冠报》等媒体报道称，奥地利前总理库尔茨（Sebastian Kurz）将退出政坛。

奥地利媒体表示，促使这位年轻政治家做出这一决定是他儿子的出生。11月28日，库尔茨和伴侣迎来他们的第一个孩子。

据称，奥地利内政部长内哈默（Karl Nehammer）将接替库尔茨担任奥地利人民党主席。

库尔茨计划在12月2日上午11时30分发表个人声明。

早在今年10月反腐败调查人员搜查了奥地利总理府、奥地利人民党总部等地后，库尔茨就辞去了奥地利总理的职务。公诉机构怀疑库尔茨及其政治密友在媒体散布经过操控的民意调查、并为此挪用公款。库尔茨本人受到贿赂、徇私舞弊等严重指控。

库尔茨否认了这些指控，同时在政治和舆论压力下，辞去了政府总理的职务。不过他保留了奥地利人民党主席的职务，并将作为议会党团主席进入奥地利国民议会。

11月中旬，奥地利国民议会取消了库尔茨的豁免权，为进一步的腐败调查扫清了道路。

沙伦贝格（Alexander Schallenberg）接任库尔茨，成为新的奥地利总理。

库尔茨在今年夏天刚满35岁。2017年当选奥地利总理时，库尔茨是欧洲最年轻的总理，被称为“政坛神童”。

（明镜周刊，路透社）

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