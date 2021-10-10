奥地利前总理库尔茨宣布退出政坛

（德国之声中文网）周四（12月2日），奥地利前总理库尔茨（Sebastian Kurz）宣布退出政坛。现年35岁的库尔茨在维也纳说，他周五会辞去奥地利人民党主席和议会党团主席的职务。“对我来说，一个新篇章开始了。”

据奥媒报道，奥地利内政部长内哈默（Karl Nehammer）将接替库尔茨担任奥地利人民党主席。

早在今年10月反腐败调查人员搜查了奥地利总理府、奥地利人民党总部等地后，库尔茨就辞去了奥地利总理的职务。公诉机构怀疑库尔茨及其政治密友在媒体散布经过操控的民意调查、并为此挪用公款。库尔茨本人受到贿赂、徇私舞弊等严重指控。

库尔茨否认了这些指控，同时在政治和舆论压力下，辞去了政府总理的职务。不过，他当时保留了奥地利人民党主席的职务，并作为议会党团主席进入奥地利国民议会。

沙伦贝格（Alexander Schallenberg）接任库尔茨，成为新的奥地利总理。

11月中旬，奥地利国民议会取消了库尔茨的豁免权，为进一步的腐败调查扫清了道路。

为何退出政坛？

在宣布退出政坛时，库尔茨表示，他做出这一决定一方面是因为针对他的腐败调查。他表示，这些指控和污蔑导致他对政治的热情最近变少了，他同时重申自己是清白的，“即使这可能需要数年时间”来证明。

奥地利《皇冠报》等媒体此前报道称，促使这位年轻政治家做出这一决定的是他儿子的出生。11月27日，库尔茨和伴侣迎来他们的第一个孩子。

库尔茨周四也表示，他离开政坛的另一个原因是儿子的出生。“当我的孩子出生时，我意识到在政治之外有那么多美好和重要的事情”，他表少期待着在投入新任务前，能与家人共度更多时光，并表示在他十年从政期间，经常疏忽家庭生活。

不过针对“新任务“，库尔茨没有透露更多细节。他在新闻发布会结束时说，他现在要做的是“从医院里接走我的儿子和女友”。

库尔茨在今年夏天刚满35岁。2017年当选奥地利总理时，库尔茨是欧洲最年轻的总理，被称为“政坛神童”。

（明镜周刊，路透社，法新社）

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