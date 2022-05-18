奥地利会弃中立入北约吗？

（德国之声中文网）芬兰和瑞典宣布申请加入北约，分别放弃了长达数十年和数百年的中立国地位。然而，奥地利总理内哈默称，奥地利无意效仿。

4月，在前往莫斯科恳求俄罗斯总统普京结束侵略邻国乌克兰之前，内哈默重申了这一观点。他说：“奥地利过去是中立的，现在是中立的，未来也将保持中立。”

但是随后有50位来自商界、政界、学术界和民间社会的奥地利知名人士对此提出挑战。在一封公开信中，他们呼吁联邦总统范德贝伦独立审核奥地利中立政策是否应该与时俱进。

维也纳政治学者盖特纳（Heinz Gärtner）说：“历史上各种人士曾多次推动废除中立，但总是失败。没有一个大的政党想废除，人民也不想废除。”民意调查经常显示，大约75%的奥地利人希望保持中立。

人们会认为这标志着讨论到此为止。不过，这也引出了一个问题：为什么奥地利的中立显得如此没有商量余地，而该国奉行的却是比瑞典、芬兰或邻国瑞士更积极的外交政策路线？

奥地利缘何中立？

奥地利曾经是世界大国之一，它的大部分历史都不中立——无论是神圣罗马帝国，还是在19世纪作为奥地利帝国，以及随后在1867年后作为奥匈帝国——当时它拥有巴尔干地区的大片土地并延伸到今天的乌克兰。

由于在第一次世界大战中的失败和1919年签订《圣日耳曼条约》，奥地利的领土缩减到目前的边界。然而，直到1955年10月26日——在第二次世界大战中再次遭受军事失败的10年后——才正式成为中立国，签署了《奥地利国家条约》，重新成为一个主权国家。

与当时的德国一样，奥地利被盟国（英国、美国、苏联和法国）占领。“中立是奥地利让占领军离开的唯一途径。” 盖特纳解释说，“当时甚至存在着奥地利将像德国一样被分割的威胁。当盟国——特别是美国和苏联——同意奥地利成为中立国时，这一威胁得以解除。”

奥地利有多中立？

尽管当时的苏联也赞同中立，但毫无疑问，奥地利对西方文化包括市场经济体系和民主价值观表现出明显的亲近感。当奥地利1961年成为经济合作与发展组织（OECD）的创始成员时，这种态度得到了明确的表达。

在20世纪60年代，奥地利的首都维也纳也成为几个重要国际组织总部所在地。这些组织显然不属于冷战格局中的任何一个集团，包括国际原子能机构、石油输出国组织（OPEC）和联合国若干机构。

位于奥地利维也纳的国际原子能机构总部

1970年至1983年担任奥地利总理的克雷斯基将这种方法视为比武装国家更可取的安全政策替代方案。

盖特纳说，他认为这条道路没有任何矛盾之处。“这不是态度中立，而是军事中立”。

最重要的是，《奥地利国家条约》禁止三项事务：军事参与外国冲突，外国军队在奥地利长期驻扎以及加入军事联盟。

这导致苏联和英国长期反对奥地利加入欧洲共同体，也就是欧盟的前身。反对的理由是“国家条约”中的规定，即禁止“与德国联合”——即便是仅限于经济方面的联合。

最终，奥地利在柏林墙倒塌前不久提交了加入欧盟的申请，并在1995年加入欧盟。

奥地利与其他中立国有何异同？

在瑞典和芬兰，中立来自长期自我约束的外交政策原则。然而，在奥地利和瑞士，中立来自具有约束力的国际条约。

奥地利为联合国维和任务派遣的部队远远多于邻国瑞士

与奥地利的情况一样，瑞士的中立也是建立在与大国妥协的基础之上。在1814-1815年的维也纳会议上，法国、奥地利和普鲁士都同意放弃他们在瑞士的利益，支持该国建立中立的联盟。

不过，这两个阿尔卑斯山邻国之间仍有明显的差异。例如，瑞士从未是一个大国。在1848年建立国家之前，瑞士是一个松散的主权小国的联合体。

盖特纳说：“与奥地利相比，瑞士保持着更加消极的中立态度。”

例如，瑞士传统上避免签署经济制裁协议，也不是欧盟成员，因此它不参与欧盟的外交或安全政策。

在调解国际冲突方面，奥地利要比瑞士积极得多，并向联合国维和任务派遣了大量的士兵。

那么，奥地利的中立地位还能维持吗？

从公众和政党的观点来看，奥地利确实不存在放弃中立的问题。盖特纳说：“更有意义的是观察奥地利未来如何阐释其中立地位的辩论。”

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