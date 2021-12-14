 奥地利不派政要出席北京冬奥 强调并非“抵制” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.12.2021

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时政风云

奥地利不派政要出席北京冬奥 强调并非“抵制”

奥地利政界高层人士将不会出席北京冬季奥运会。该国新任总理在接受德媒采访时做出这一表态，但表示这是出于新冠疫情原因，而非外交抗议或抵制。

奥地利总理内哈默表示，因为新冠疫情的原因，奥地利政要不会参加北京冬奥会

奥地利总理内哈默表示，因为新冠疫情的原因，奥地利政要不会参加北京冬奥会

（德国之声中文网）据德国《世界报》（ Welt ）12月14日报道，奥地利新任总理内哈默（Karl Nehamme）在接受该报采访表示，该国不会派高层官员参加北京冬奥会。

不过，内哈默解释说，“这不是外交抗议或抵制，只是因为中国对新冠防控提出极高要求，而且中国这样做也是有道理的”。 

DW.COM

美国宣布对北京冬奥会进行外交抵制后，澳加英等国家也都宣布外交抵制冬奥。德国新政府尚未对次发出明确表态，而对于即将参加2022年冬奥会的运动员来讲，这是一个会考虑的选项吗？

德国总理肖尔茨刚上任就面临是否和美国一道外交抵制北京冬奥会的难题。德国波恩大学政治学教授辜学武在接受德国之声专访时指出，新政府在这个问题上的模糊表态应该是在争取时间和欧盟伙伴协商共同对策。而分析“交通灯”三党联合执政纲领文件中关于中国的表述可以看出，新政府并不打算和中国正面对抗。

多个国家抵制北京冬奥会，国际奥委会重申“政治中立原则”。时评人长平指出，国际奥委会从来没有要求中国政府将政治远离体育，而且巴赫先生还亲历亲为替它涂脂抹粉。

内哈默说，受防疫措施限制，政界人士不能在当地同本国运动员见面，而若在那里只能以视频方式与运动员们交谈，那么，奥地利政界人士、外交官跑去中国便无多大意义。他称， “那我还是在维也纳同我们的田径运动员直接会面吧。我们反对将体育政治化，并将在欧盟内部协调立场。”  

上周五，在巴黎同法国总统马克龙首次会晤后，新任德国总理肖尔茨表示，有关外交抵制北京冬奥会，他还未做出决定。这位社民党政治家强调，在相关问题上还需与各方磋商，“因为我们想要有协调一致的行动”。而法国总统马克龙已经明确表示，他认为外交抵制于事无补。 

与此同时，加拿大和英国等国附和了美国的动议，其政府官员不会在2022年2月4日至20日期间前往北京。批评人士指控中国侵犯维吾尔人、藏人等少数族群人权、镇压香港民主运动、军事威胁台湾。 

（德新社） 

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