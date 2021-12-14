奥地利不派政要出席北京冬奥 强调并非“抵制”

（德国之声中文网）据德国《世界报》（ Welt ）12月14日报道，奥地利新任总理内哈默（Karl Nehamme）在接受该报采访表示，该国不会派高层官员参加北京冬奥会。

不过，内哈默解释说，“这不是外交抗议或抵制，只是因为中国对新冠防控提出极高要求，而且中国这样做也是有道理的”。

内哈默说，受防疫措施限制，政界人士不能在当地同本国运动员见面，而若在那里只能以视频方式与运动员们交谈，那么，奥地利政界人士、外交官跑去中国便无多大意义。他称， “那我还是在维也纳同我们的田径运动员直接会面吧。我们反对将体育政治化，并将在欧盟内部协调立场。”

上周五，在巴黎同法国总统马克龙首次会晤后，新任德国总理肖尔茨表示，有关外交抵制北京冬奥会，他还未做出决定。这位社民党政治家强调，在相关问题上还需与各方磋商，“因为我们想要有协调一致的行动”。而法国总统马克龙已经明确表示，他认为外交抵制于事无补。

与此同时，加拿大和英国等国附和了美国的动议，其政府官员不会在2022年2月4日至20日期间前往北京。批评人士指控中国侵犯维吾尔人、藏人等少数族群人权、镇压香港民主运动、军事威胁台湾。

（德新社）

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