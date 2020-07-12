奢饰品行业遭疫情重创 名牌在中国直播拓展商机

（德国之声中文网）由于新冠疫情危机，出国旅行受到限制，代购网络中断，中国一些爱买奢侈品的高端购物群体受到影响。中国消费者每年在奢侈品上的花费高达1110亿美元左右，购买力占全球奢侈品行业的三分之一以上。

从巴黎世家到万宝龙等等国际设施品牌只能考虑改变商业策略，吸引中国大陆的消费者，尽管长期以来，这些品牌对中国电子商务平台的假货以及线上规则一直存有担忧。

彭博社援引咨询企业贝恩公司(Bain & Co.)的统计数据，在新冠病毒爆发之前，中国有三分之二的奢侈品是在海外购买的。人们大多在度假期间疯狂购物，或是通过“代购”购买。

一位名表收藏者对彭博社说：“现在，出国旅行是不可能的，代购卖家要么回到大陆，要么被困在欧洲，”他还补充说：“疫情让我意识到，在中国，想要得到什么并不容易。”

新冠疫情加剧了西方国家的反华情绪，此外，中国政府希望提振国内消费，以缓解疲弱的经济等等因素，即便危机过去，中国奢侈品消费恐怕也不会回到以前的模式。

因为意识到中国国内消费者的潜力，奢侈品公司已经开始推出在中国市场扩张的计划。如今，新冠大流行加速了这种转变。

奢侈品消费研究和咨询公司Agility Research总经理阿姆丽塔•班塔(Amrita Banta)表示:“中国人在国外感到不安全，这就是他们在国内消费的原因……各大品牌应该增加中国的产品，并提供更广泛、价格合理的产品范围。他们现在可以把业务扩展到更多的城市，甚至是那些有消费倾向的小城镇。”

蒂芙尼在中国很受追捧

随着中国在很大程度上缓解了疫情，消费者又开始花钱了。据波士顿咨询公司(Boston Consulting Group)估计，中国大陆的奢侈品市场今年增长至10%，而全球奢侈品市场的降幅为45%。

今年，Prada、Miu Miu、巴黎世家(Balenciaga)和万宝龙(Montblanc)等一批奢侈品牌在阿里巴巴集团旗下的天猫开设了线上店面，其中不乏一些长期以来反对与第三方在线渠道合作的品牌。

另外一些牌子，比如路易威登、纪梵希等等已经开始用直播在中国卖货。之前，奢侈品公司担心与阿里巴巴等中国互联网巨头合作会给品牌的声誉带来影响，并且可能会失去对客户数据的控制，但如今扩大中国市场的紧迫性已经盖过这些担忧。

东方表行董事林庆麟（Alain Lam）指出：“由于大流行期间的旅行限制，所有的消费都被留在了中国国内，所以我们在那里的销量在增长。”这家高端手表销售商在中国大陆拥有46家门店，但供应非常紧张，因为瑞士的工厂尚未完全恢复生产。

面对萎靡的经济，中国希望能够刺激国内消费。7月1日起，中国将海南自贸区的年度游客免税购物配额大幅提高，从原来的每人每年3万元提高到10万元。据官方媒体报道，新政策实施第一天，四家商场的销售额接近6000万元。根据中国官媒新华社报道，中国免税品（集团）有限责任公司三亚市内免税店副总经理苏毅表示：“到三亚的游客，10个人中一般有7个会到三亚国际免税城‘打卡’。”

一些中国消费者说，疫情改变了他们的购物习惯，代购需要等待时间长短不定，无退货政策，不如在国内消费方便。



文木 / 达扬（彭博社等）