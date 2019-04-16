奔驰女车主维权 戴姆勒表示已达成协议

（德国之声中文网）戴姆勒大中华区在一份声明中向德国之声表示："昨日在顾客与销售商之间达成协议。我们再次向我们的顾客致歉，并为梅赛德斯-奔驰受到的持续信任表示感谢。由于此事显示出相关销售商在客服与经营中的问题，调查正在进行中。在我们和有关部门进行的调查得出最终结果前，这家奔驰的销售商被暂停特许经营权，立即生效。除此之外，我们还将加强对我们的销售商网络的独立审计，以保障我们的标准得到遵守，客服处理程序进一步得到改善。"

据中国"澎湃"新闻网报道，这名女顾客的家人表示，所达成的协议内容包括：换新车，全额退还金融服务费，邀请女顾客去德国参观奔驰工厂、看制造流程和工艺到底是什么情况，赠送十年VIP服务，给女顾客补办生日、由销售商支付。

这起"奔驰女车主维权"事件在中国引起社交网络和各大媒体的关注。官方《人民日报》报道说，事件发酵后，当地市场监管部门第一时间介入，北京梅赛德斯-奔驰销售服务有限公司也派出工作组赴西安进行调查。官方新华社报道，对于金融服务费问题，中国银保监会高度重视，已要求北京银保监局对梅赛德斯--奔驰汽车金融有限公司是否存在通过经销商违规收取金融服务费等问题开展调查。《北京青年报》报道，西安市市场监管部门将对陕西元胜汽车贸易有限公司是否具备从事汽车信贷服务和代办贷款申报服务的资质问题展开调查。



德国之声此前报道，这位未透露姓名的女顾客表示，她在西安4S店买了一辆奔驰车，还没开出该店院子，就发现车子发动机漏油。网络流传的一段视频显示，她坐在奔驰车的引擎盖上，愤怒地指责销售人员回避她要求退款的要求。该女士还在后来的媒体采访中说，她本来想为这辆车支付现金，但经销商却要求她高额贷款。

全球汽车制造商目前正聚集上海，参加车展。一段时间来，中国这个全球最大汽车市场因一系列经济和贸易问题，出现罕见的销售下滑。

苗子/任琛/凝练（综合报道）