奔驰卡车将在中国设生产线

（德国之声中文网）戴姆勒公司周三（12月2日）通报说，将与中国合作伙伴福田携手，投资4.85亿欧元，在北京建造一座新的卡车工厂。迄今，北京福田戴姆勒汽车合资公司（BFDA）仅生产较低端品牌的卡车欧曼（Auman）。较昂贵的梅塞德斯-奔驰卡车则均靠进口，其中多用于建筑业的水泥浇灌车等一类特种车，每年进口数千辆。

这一情况要改变了。戴姆勒卡车负责人道姆（Martin Daum）表示，"作为世界上最大的卡车市场，中国之于我们具有中心意义，并已成为未来增长的最重要是市场之一。"他称，"为能充分开发这一潜力，我们决定，在中国就地生产用于中国的梅塞德斯-奔驰重型卡车。"他强调，此举意在技术先进的高端卡车市场，而这一市场目前在中国发展迅速。道姆估计，中期上，中国高端卡车市场的需求量将是5位数。未来仍将进口特种车辆。

他称，生产将在2年内启动。相关的投资用于购买一座工厂及其装备。戴姆勒和福田还将建构相关配件供应链。



戴姆勒认为，今年，在中国销售的卡车将占全球总量的一半以上。戴姆勒称，2019年，中国卡车市场销售量达110万辆，今年将会更多。今年头三个季度，北京福田戴姆勒汽车合资公司销售了近10万辆欧曼卡车。

凝炼/李鱼（路透社，德新社）

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