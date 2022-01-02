 奔驰公司全球召回超过80万辆汽车 | 经济纵横 | DW | 05.01.2022

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经济纵横

奔驰公司全球召回超过80万辆汽车

对奔驰公司某些车型的车主们来说，新年伊始便传来令人不爽消息：奔驰公司警告这些车型可能存在起火危险，且备件匮乏。

斯图加特总部大楼上的奔驰标志

斯图加特总部大楼上的奔驰标志

（德国之声中文网）据媒体报道，因技术问题，德国汽车制造商戴姆勒在全球范围内召回超过80万辆汽车。德国《 图片报》报道说，鉴于目前缺乏备件，无法立即维修。因存在起火隐患，车主们将不得不把汽车留在家里。  

该制造商发言人不愿向路透社证实相关数字，但透露了所涉各款:SUV、GLE、GLS、GLC 和 G系列中的某些柴油车，以及C-、E- 和 S系列车。

过热隐患

轿车子公司梅赛德斯-奔驰（ Mercedes-Benz ）解释说，由于冷却液泵可能发生泄漏，不排除部件温度升高可能性。第一批维修，计划在本月中至月底进行。

至于车主，等待维修时间严重受限。梅塞德斯-奔驰公司表示，直到维修之日，当事车主须“特别小心驾驶”，并将对车的使用“限制在最低限度内”。

因柴油丑闻失去客户信任

与竞争对手大众一样，柴油车丑闻也使奔驰公司失去客户信任。德国联邦法院裁定，大众公司系统性欺骗买家，使用关闭装置，使测试台上所测值远低于尾气实际排放值。  

消费者权益保护组织对戴姆勒也提出多项造假指控。迄今，该汽车制造商已不得不召回大量车辆。不过，该公司称，涉及众多损害赔偿要求，已作出对其有利的裁决。与之前针对大众汽车的诉讼一样，联邦消费者协会致力于提出示范性确认赔偿诉讼。 

（德新社）

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