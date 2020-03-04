奇虎360：CIA对中国实行网络攻击11年

（德国之声中文网）360核心安全技术博客 发布消息称，美国中情局在过去11年里对中国的航空航天、能源领域、科研机构、网络公司及政府机构发动网络攻击，其中入侵航空目标可能是为追踪"重要人物"的行程。

奇虎360发布了截取的恶意软件目录以及对其创建时间的分析，指出使用者是在美国东海岸工作时间使用的这些工具。

美国、中国以及其它世界大国很少就网络攻击指责发表评论。美国多年来在大量详尽的报告中指责中国发动网络攻击。不久以来，中国公司也开始指责外国黑客组织。

美国2月起诉四名中国军方人士对美发动黑客袭击

美国外交关系协会中国与网络安全问题专家亚当·谢加尔（Adam Segal）表示，奇虎360现在发表这一博客可能与上个月美国起诉四名中国军方人士有关。美方称其在2017年入侵信用报告机构Equifax，窃取近1.5亿美国公民个人信息。

他说，公开揭露中情局的行动是想向华盛顿发出信号，同时提升奇虎的声誉。

维基解密公布中情局数字间谍工具

奇虎360称，他们通过比较恶意软件样本发现了维基解密2017年公布的中情局的数字间谍工具。

美国检察官指控中情局编码员约书亚·舒尔特（Joshua Schulte）将数字间谍库交给维基解密，作为对自身事业不顺的报复。上个月，美国助理检察官戴维·丹顿（David Denton）在舒尔特案庭审上表示，"研发这些工具的多年心血和数百万美元全都付诸东流。"

乐然/达扬（路透社）