奇幻电视剧为何引人入胜？

（德国之声中文网）美国知名电视连续剧《权力的游戏》第八季日前开播。无论是不是这出电视剧的忠实观众，一般肯定都看过铺天盖地的新闻及预告。笔者也不例外。该剧的开播以及造成的效应也成为编辑部晨会的讨论话题：为何观众对这部中世纪史诗奇幻题材的电视剧如此狂热？奇幻片或科幻片为什么会如此吸引眼球？

"其实我对这波热潮相当无感，"我心里如此想着。或许是因为我还在庆幸自己尚未打开这个潘多拉的盒子。迄今为止，我都没有陷入这个电视剧的热潮中，虽然它确实是我的菜，但我距离订阅收看它始终还有一步之遥。不行，不行！我每天盯着手机和电脑屏幕的时间已经够长了……

晨会告一段落，轮到我选题了。我是可以接手写这个题目。"没问题，我来！"我听到自己如是说。

浸淫于奇幻世界

当我着手搜集撰写这篇文章的材料时，我才意识到自己至今对《权力的游戏》的认识有多贫乏。这出电视剧的原著小说、美国作家乔治·R·R·马丁（George Raymond Richard Martin）的5部《冰与火之歌》是在1996年至2011年所出版。而且电视剧第一季在2011年就已经开播！什么？！虽然仔细一想，电视剧已经拍摄了八季，这个时间相当合理。剧集首集"凛冬将至"（Winter is Coming）揭开了一系列故事，至今尚未播完。这让我对这部奇幻片的秘密更加感兴趣--希望读者朋友们也是如此。放心，不会剧透！

此时此刻，潘多拉的盒子打开了，或许应该说是我自己陷了进去。就在我试图保持清醒，不被数以万计的《权力的游戏》动态图和网络讨论串转移注意的同时，我摁开了一个又一个学术文章网页，内容探讨的都是《权力的游戏》或是电视影集所造成的狂热。这真是一场完美的灾难。我们还是将重点摆在几个研究成果以及重要结论为好。

有趣的是，我甚至找到哈佛大学开设的一堂课，主题为"真正的权力的游戏--中世纪文化、社会和宗教"，讲师是德国学者基拉科相（Racha Kirakosian）。为了吸引学生，这或许是必要措施。

剧情脱俗

除了《权力的游戏》外，《指环王》（Lord of the Rings）、《星际迷航》（Star Trek）、《邪恶力量》（Supernatural）、《阿凡达》（Avatar）等都曾经掀起过热潮，这些只是成功的奇幻或科幻片的几个例子。

位于博登湖畔弗里德里希哈芬市的德国齐柏林大学文化理论教授泽弗纳（Jan Söffner）分析，《权力的游戏》成功之处在于"冷硬现实与幻想之间的内在张力"。确实，剧情的发展总是出乎意料。

《权力的游戏》的制胜秘诀使它不流于"传统奇幻片"的俗套：多数奇幻片不外乎是创造出充满细节的世界，主角必须寻找某样事物或完成任务，一同冒险的伙伴必不可少。泽弗纳则整理出《权力的游戏》情节中三项特别之处：

突破传统格局

首先，制式的好莱坞奇幻片多数采用美国学者约瑟夫·坎贝尔（Joseph Campbell）所提出的架构：年轻的主角生活在现实世界，听到来自异界的召唤，进入了另一个现实中；他结识了心灵导师，后者多数会死亡，而主角最终生活在两个世界中。《星球大战》就是最著名的例子，《哈里波特》或《黑客帝国》亦然。不过，泽弗纳指出，在《权力的游戏》里头，这样的套路并不适用。"剧中一个时代甚至会终结。"

第二，观众完全不期望剧情会往好的方向发展。泽弗纳指出，与主流的奇幻片不同，《权力的游戏》不停让观众失望，里头只有支离破碎的角色，人物都存在缺陷。剧里没有救赎。原著作者打破了一般奇幻文学的结构，造成的结果是：读者或观众不停感到失望，但也一直抱持希望。

第三，长篇幅。泽弗纳表示："我们生活在一个长篇故事的时代中。"虽然人们总是说自己没有时间，但是这个故事真的非常长。"它不是在短时间内讲述一件事，而是让读者随着故事的发展身入其境，通过它找到对生活的态度。"

成功秘诀

科隆国际电影学校(ifs)的弗里德曼（Joachim Friedmann）针对电视影集的蓬勃发展表示："电影是关于事物，电视剧是关于人。"他认为这是两者的主要差异。一部成功的电视剧需要好的角色以及难解的问题，才能让冲突贯穿剧集。慕尼黑电视与电影大学教授罗梅伊（Tac Romey）补充说，主角追寻的目标也是电视剧的重要元素，"这个目标可以是主角最终与一个特定人物在一起，或是想成为美国总统。"他指出，观众必须能理解这个目标，并且能产生一定的同情与共鸣。此外，站在英雄对立面的反派角色也是连续剧的经典手法。

维也纳大学以媒体社会学的角度研究《权力的游戏》深受观众喜爱的原因，他为这一研究共访问了817名德语使用者，所有受访者都收看了至少五季。研究得出的结论是：除了作为娱乐消遣外，人物间的阴谋诡计以及无法预测的剧情发展是《权力的游戏》最引人入胜之处。

奇幻元素以及中世纪剧情背景设定也是吸引观众的原因。此外，研究还发现，情节、场景和人物等不同内容，与社会元素相结合，使这部电视剧广受欢迎。

反映现实

不过人们对奇幻世界的热爱，并不能单纯以通过幻想逃避现实作为解释。因斯布鲁克大学心理学学者波舍施尼克（Gerald Poscheschnik）在《权力的游戏--电视剧作为社会无意识幻想的表达》（Game of Thrones - Fernsehserien als Artikulation gesellschaftlich-unbewusster Phantasien）一文中指出，电视剧中可能隐藏着"社会政治幻想"，"剧情中可能包含性、血腥暴力、龙和复活等幻想大杂烩，乍看之下与现代一般观众的个人或社交生活少有交集，甚至根本就是平行线。"

但波舍施尼克认为，《权力的游戏》中三个大陆（维斯特洛、北境和厄斯索斯）以及在此上演的剧情线，在无意识中其实代表着今日的社会。一个充满冲突的世界，不安全感提升而且分歧的社会。与气候变迁等现实威胁相比，这些问题更显而易见，其危险性长期以来一直被忽略。

不过剧中也反映出了希望--出现美好转折、解决冲突以及扭转危局的希望。在恐惧与危机中总是不断出现希望，让人们远离悲痛并予以慰藉--这也是一种自我欺骗的形式，类似心理学中的自我防卫机制。

"相当伟大"

文化理论教授泽弗纳认为，《权力的游戏》"相当伟大"，可能在百年后仍为人所知。虽然这出电视剧还未达到影响几代人的作品《星球大战》的境界及人物规模，但《权力的游戏》架构更为错综复杂，剧情的展开更胜托尔金的《指环王》。泽弗纳表示，关键在于作者马丁将如何继续他的叙事，以及电视剧的拍摄水平是否能维持至剧终。

笔者本人呢，还在纠结是否要给《权力的游戏》一次机会。根据统计电影电视总时长的Bingeclock网站，要赶上该剧目前的进度，需要不眠不休追剧2天17小时32分钟。