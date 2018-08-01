夺数学界诺贝尔的德国"小鲜肉"

（德国之中文网）菲尔兹奖正名为〝国际杰出数学发现奖〞，堪称数学界裡的诺贝尔奖，对数学家而言实为最高荣誉奖。该奖由加拿大数学家约翰查尔斯·菲尔兹发起，自1936年开始每四年颁发一次。长久以来被视为是菲尔兹奖角逐者的舒尔策，今年果然不负众望获颁此大奖。

数理界最高荣誉

8月1日，来自世界各地的菁英代表、代数和几何领域的专家、以及统计学家与理论家，于里约热内卢齐聚一堂，参加为期八天的国际数学家大会。而菲尔兹奖是整场大会最受瞩目的焦点， 该奖项于第一天直接颁发，由国际数学联盟（IMU）评审团选出。波恩大学的数学教授舒尔策(Peter Scholze)就是其中的优秀得主。

舒尔策目前在波恩的豪斯道夫数学中心工作，他研究的领域是〝代数数论和算术几何〞。 听起来很複杂，但确实也是如此。在学校，仅少数人能真正享受在数字的世界裡，大多数人对数学通常是一头雾水。〝我原则上不认为你必须得一直理解数学裡的每一个环节〞舒尔策在接受德国之声采访时说道。

并非一蹴可几

舒尔策认为要说明他的工作不是一件容易的事，就连他的许多同事也难以理解他的研究主题与其关联性。 例如：状似完备空间(Perfectoid space)─数论的一个特定区块。在他一次关于这个主题的讲座中，有将近一半的听众竟纷纷离席， 因为太複杂了。〝我甚至无法向数学家解释我现在正在做什麽〞舒尔茨说。

学生时期，他经常在波恩大学聆听有关算术几何的演讲。〝我当时什麽也不懂"，他坦承道。 即使如此，舒尔茨总能在每一场演讲中学到很多东西。他以超乎常人的速度完成学业，才花三个学期就拿到学士，硕士更是只花两个学期的时间就毕业了，至今获奖无数。 今年7月开始，他担任马克斯普朗克数学研究所所长。学界专家们一致认为，皮特˙舒尔策无疑是当代最伟大的数学家之一。

另类的教授

谈到数学教授，不少人总会不自觉的在脑海裡筑起艰涩、枯燥等刻板印象。然而，舒尔茨可不像我们想像的那般。很难相信眼前这位长髮及肩且富同理心的年轻人，竟全心投入于这个特别的领域，并且徜徉在数字世界裡。比起教授，他给人的感觉比较像是学生。如果让他到大学以外的地方，你可能会认为他更像是一个音乐家、一个绿党候选人、或者一个环保倡议者。但显然的，这些臆测都错了─皮特˙舒尔策是一位名符其实的实干型天才。