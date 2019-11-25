 夺回社区连结 香港新生代区议员的家乡奋战 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.11.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

夺回社区连结 香港新生代区议员的家乡奋战

香港区议会在创下71.4%的超高投票率后，香港区议员版图有了新的变化。在这次「变相投票」的背后，依旧有许多人在不满意香港政府处理事件的态度之余，选择出来替自己的家乡奋战。

China Hongkong Lokalwahlen (DW/Chung-Lan Cheng)

 31岁的钟锦麟，连任三届议员，这次选战让他特别有感触。

（德国之声中文网）「看到我当选很开心，不断跑来恭喜我，很热情」。 31岁的香港西贡欣英的区议员当选人钟锦麟，面对德国之声采访，心中仿佛卸下一块大石。香港在11月24日举办区议会选举，历经一整夜的开票后，属于泛民主派的阵营，在452席中拿​​下388席，而较亲北京政府的建制派，则拿下59席，创下历史上的惨败。

香港自从6月9日，因为「逃犯条例」制定而爆发反送中抗议以来，不断地在抗议时被警方驱离，甚至恶意对待，各种不公平的虐待时有所闻。而政府则是坚守其立场，除了撤回逃犯条例外，便不再对示威者的要求近一步表态，在区议会的选举结束后，很多新闻媒体都解读，这是「民主自由阵营的大胜」。

「这次选举真的很困难，好像民生比重较低了，反而政治味浓了点」，钟锦麟自从22岁当选区议会议员以来，这次已经是他第二次连任。区议员原先在香港政治中，是个较不受重视的职位，跟立法会不同，区议员不具有任何政治实权，而是负责区域内街坊的民生问题，举凡环境卫生、到社区交通改善等，区议员必须一一详实纪录，然后再呈报给港府作为改善依据。

然而，在反送中抗议的效应下，这次的街坊已经不再将区议会选举视为一般选举，而是一种政治表态。钟锦麟说：「我碰到好多街坊担忧，香港会不会愈来愈乱，是不是该平静点？」，有些过去三年多都是老街坊朋友，这次却因为政治上的因素，不投给隶属泛民主派的他，选择投给敌对的建制派阵营。

China Hongkong Lokalwahlen (DW/Chung-Lan Cheng)

25岁的易承聪与谢旻泽，在这次选战中双双出马当选，成为区议会新人。

亲自与老一辈沟通

社区的连结，在香港的历史发展中极为重要。香港在70年代起，大量兴建公共屋村，给予当年来港求生的人们一个安居立命之所。在1997年香港回归后，香港的屋村也成为中国大陆政府的目标，亲中国大陆的建制派，在社区联络上下了极大功夫，过往的区议员选举上，建制派总是占有较好优势。

25岁的香港荃湾西区议员当选人易承聪，原先只是位心理学系的大学生，在2014年的香港雨伞运动后，启蒙对香港政治的兴趣，决定出来参选区议员，最后以62%得票率，超过4700票夺下区议员位置。他跟德国之声表示：「我想尽一份心力，为了公义 而参政，让香港社会出现改善，我觉得是好事」。

易承聪跟德国之声说明，香港选举在过去有所谓「蛇斋饼粽」等恶习，意即参选者平时透过蛇羹、斋饭、月饼与粽子等小利，去利诱选民在选举时投给该人。这样的方式过往建制派常常使用，也不时遭到批评，但是易承聪决定打破这样传统，拿回社区连结，过往建制派较拿手的区域，年轻人要用行动亲自与老一辈沟通。

Hongkong | Polizei beendet Belagerung von Campus (Reuters/L. Millis)

香港反送中运动在区议会选举泛民派大胜后，出现暂时缓和迹象（资料图片）

年轻时即投入政治

「这几年愈来愈多年轻人出来，跟北京严重打压有关，以前不是那么严厉直接，但现在直接打压人权自由，不让香港人有机会有民主，很多年轻人都看在眼里」。 26岁的岑敖晖，从香港雨伞运动以来，就积极参与政治，也成为年轻一辈中有名的民运人士，这次选举中，他也顺利当选荃湾海滨区议员。

从小在海滨区长大，岑敖晖自然对荃湾有份感情，然而在反送中运动以来，岑敖晖深切感受到，香港正在迈入「死亡阶段」。 「就像台湾2018年地方选举后，开始流行『亡国感』一词，但香港人的感觉更明显，我们就要不见了」。他说，香港在这时面临最后阶段，才造成香港人不顾一切地起来反抗。

然而，就算是选上区议员，岑敖晖依旧不认为香港的前途是乐观。 「台湾的选举，对权力的改变有真实的意义，不论总统、市长、立委或是市议员，得到的都是真实权利」，但区议会的大胜，不代表政治上就有任何话语权，岑敖晖认为，未来还是要步步为营。

「如果说这次赢了，香港就赢了，五大诉求就会成立了，这是不可能的」。岑敖晖认为，赢后把握每个机会，从街头，经济，对美国关系，到各式大小选举都要把握。 「赢下不同阵地，守住每个小地方，不给建制派有渗透机会」，岑敖晖认为，今后的香港，每一个地方都要守住，才能替自己家乡做出最大贡献。

Proteste in Hongkong Buchhändler Lam Wing-kee (picture-alliance/dpa/A. Hofford)

香港反送中运动5个月以来，至今仍未有停歇迹象，促使许多年轻人出来参选。

受到前辈启蒙参选

而25岁的谢旻泽，则是这次选举中，相对没经验的素人。在参选前，他不过是个科技小公司的合伙人。他对德国之声说：「当我说要先暂时放弃（事业），让好友先分担企业时，他们一度要我别担心，并支持我」。

谢旻泽的政治启蒙，来自香港本土派人士梁天琦的启发。在两年前，他当时看到梁天琦在旺角的「鱼蛋革命」的冲突时，认为需要替香港做些事，「我想两年前梁天琦说的话现在都应验了，『政府需对人民负责，社会就不会乱，香港不是想乱而乱，源头是来自政府漠视』」，梁天琦说。

然而，决定出来参选后，谢旻泽也碰到不少街坊的冷嘲热讽。 「他们就觉得你年轻，什么都不懂。但我觉得只要有心，做好地区联系，我们年轻人绝对不是想象中这么盲目」。当他当选后，出去面对居民时，所感受到的热情让他相当感动，「我觉得膊头上的担子十分重了」，谢旻泽说。

China Hongkong Lokalwahlen (DW/Chung-Lan Cheng)

岑敖晖、谢旻泽与易承聪等年轻人，是否能替香港创造更多年轻世代与老年对话机会？

选后将更创造连结

对于这次得反送中抗议，所激发出来的投票率，这几位当选人都感到相当讶异。然而，对于将来香港的未来，他们都认为区议员除了社区连结，还有政治理念的传承。谢旻泽说：「未来区议会其中一项重点的工作，就是要增加透明度，令居民更加能够清楚议会的运作及公帑的运用，继而能够借此表达自己的意见」。

表达意见的重要性，让许多人认为可以让区内的街坊学习民主的精神。钟锦麟认为，要跟街坊沟通，认为政府有没有落实承诺，是很重要的，他说：「成长背景不是绝对的，吸收两边的资讯后判断，理解社区氛围都很重要，但就是要制造民主氛围，让大家有团体决定，尊重对方的形式」，他认为了解民主后，才能挡住建制派。

谢旻泽则认为，让居民更加能够清楚议会的运作及公帑的运用，才能够表达自己的意见。在区议会学习民主制度，才能体现相互尊重的精神。

这次的选举有许多香港年轻人出来参选，易承聪认为：「这是好事，我们这代年轻人不是沉默的，香港的狮子山精神，拼命工作努力生活，大家不是为了自己，是为了争取更好的社会，大家都不想离开香港，我们会加油，无论何时都继续为香港服务」。

相关内容

Hong Kong | Regionalwahlen

专访: 「香港人用选票表达诉求」 25.11.2019

香港区议会选举在25日下午全部选票点算完毕，结果显示民主派大获全胜，在全部452个议席当中拿下390个议席，相当于86%。在几个选区甚至出现全部都是泛民派当选的情况。这样的选举结果将如何影响香港接下来的发展?

Berlin Lunch-Talk Mercator Institut für China-Studie

政治不确定性影响香港经济前景 29.11.2019

香港民主派在区议会选举中高票获胜、华盛顿出台法案支持香港民主与人权。在此背景下，香港经济形势今后将如何发展？就此话题，来自香港的立法会议员、常驻香港的西班牙经济学家、德国的中国问题专家在柏林举行了一场研讨会。

Carrie Lam

香港泛民派翻转区议会 或将影响特首选举 25.11.2019

香港区议会选举在周日完满结束，投票率创下香港历史新高，达到71.2%。开票结果出炉，泛民派获得压倒性胜利，翻转了过往18区皆由建制派把持的状况。普遍认为，这个结果很可能对日后的特首选举造成影响。林郑也对选举结果作出表态。

广告

泽林视点

Hongkong Wahllokal (Reuters/M. Djurica)

泽林视点：来自香港的清晰信号

上周末结束的香港区议会选举结果是港人对建制派发出的清晰的拒绝信号。德国之声专栏作者Frank Sieren认为，虽然区议会并无多少政治权力，但若港府延续先前的做法，后果会是灾难性的。  