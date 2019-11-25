夺回社区连结 香港新生代区议员的家乡奋战

（德国之声中文网）「看到我当选很开心，不断跑来恭喜我，很热情」。 31岁的香港西贡欣英的区议员当选人钟锦麟，面对德国之声采访，心中仿佛卸下一块大石。香港在11月24日举办区议会选举，历经一整夜的开票后，属于泛民主派的阵营，在452席中拿​​下388席，而较亲北京政府的建制派，则拿下59席，创下历史上的惨败。

香港自从6月9日，因为「逃犯条例」制定而爆发反送中抗议以来，不断地在抗议时被警方驱离，甚至恶意对待，各种不公平的虐待时有所闻。而政府则是坚守其立场，除了撤回逃犯条例外，便不再对示威者的要求近一步表态，在区议会的选举结束后，很多新闻媒体都解读，这是「民主自由阵营的大胜」。

「这次选举真的很困难，好像民生比重较低了，反而政治味浓了点」，钟锦麟自从22岁当选区议会议员以来，这次已经是他第二次连任。区议员原先在香港政治中，是个较不受重视的职位，跟立法会不同，区议员不具有任何政治实权，而是负责区域内街坊的民生问题，举凡环境卫生、到社区交通改善等，区议员必须一一详实纪录，然后再呈报给港府作为改善依据。

然而，在反送中抗议的效应下，这次的街坊已经不再将区议会选举视为一般选举，而是一种政治表态。钟锦麟说：「我碰到好多街坊担忧，香港会不会愈来愈乱，是不是该平静点？」，有些过去三年多都是老街坊朋友，这次却因为政治上的因素，不投给隶属泛民主派的他，选择投给敌对的建制派阵营。

亲自与老一辈沟通

社区的连结，在香港的历史发展中极为重要。香港在70年代起，大量兴建公共屋村，给予当年来港求生的人们一个安居立命之所。在1997年香港回归后，香港的屋村也成为中国大陆政府的目标，亲中国大陆的建制派，在社区联络上下了极大功夫，过往的区议员选举上，建制派总是占有较好优势。

25岁的香港荃湾西区议员当选人易承聪，原先只是位心理学系的大学生，在2014年的香港雨伞运动后，启蒙对香港政治的兴趣，决定出来参选区议员，最后以62%得票率，超过4700票夺下区议员位置。他跟德国之声表示：「我想尽一份心力，为了公义 而参政，让香港社会出现改善，我觉得是好事」。

易承聪跟德国之声说明，香港选举在过去有所谓「蛇斋饼粽」等恶习，意即参选者平时透过蛇羹、斋饭、月饼与粽子等小利，去利诱选民在选举时投给该人。这样的方式过往建制派常常使用，也不时遭到批评，但是易承聪决定打破这样传统，拿回社区连结，过往建制派较拿手的区域，年轻人要用行动亲自与老一辈沟通。

年轻时即投入政治

「这几年愈来愈多年轻人出来，跟北京严重打压有关，以前不是那么严厉直接，但现在直接打压人权自由，不让香港人有机会有民主，很多年轻人都看在眼里」。 26岁的岑敖晖，从香港雨伞运动以来，就积极参与政治，也成为年轻一辈中有名的民运人士，这次选举中，他也顺利当选荃湾海滨区议员。

从小在海滨区长大，岑敖晖自然对荃湾有份感情，然而在反送中运动以来，岑敖晖深切感受到，香港正在迈入「死亡阶段」。 「就像台湾2018年地方选举后，开始流行『亡国感』一词，但香港人的感觉更明显，我们就要不见了」。他说，香港在这时面临最后阶段，才造成香港人不顾一切地起来反抗。

然而，就算是选上区议员，岑敖晖依旧不认为香港的前途是乐观。 「台湾的选举，对权力的改变有真实的意义，不论总统、市长、立委或是市议员，得到的都是真实权利」，但区议会的大胜，不代表政治上就有任何话语权，岑敖晖认为，未来还是要步步为营。

「如果说这次赢了，香港就赢了，五大诉求就会成立了，这是不可能的」。岑敖晖认为，赢后把握每个机会，从街头，经济，对美国关系，到各式大小选举都要把握。 「赢下不同阵地，守住每个小地方，不给建制派有渗透机会」，岑敖晖认为，今后的香港，每一个地方都要守住，才能替自己家乡做出最大贡献。

受到前辈启蒙参选

而25岁的谢旻泽，则是这次选举中，相对没经验的素人。在参选前，他不过是个科技小公司的合伙人。他对德国之声说：「当我说要先暂时放弃（事业），让好友先分担企业时，他们一度要我别担心，并支持我」。

谢旻泽的政治启蒙，来自香港本土派人士梁天琦的启发。在两年前，他当时看到梁天琦在旺角的「鱼蛋革命」的冲突时，认为需要替香港做些事，「我想两年前梁天琦说的话现在都应验了，『政府需对人民负责，社会就不会乱，香港不是想乱而乱，源头是来自政府漠视』」，梁天琦说。

然而，决定出来参选后，谢旻泽也碰到不少街坊的冷嘲热讽。 「他们就觉得你年轻，什么都不懂。但我觉得只要有心，做好地区联系，我们年轻人绝对不是想象中这么盲目」。当他当选后，出去面对居民时，所感受到的热情让他相当感动，「我觉得膊头上的担子十分重了」，谢旻泽说。

选后将更创造连结

对于这次得反送中抗议，所激发出来的投票率，这几位当选人都感到相当讶异。然而，对于将来香港的未来，他们都认为区议员除了社区连结，还有政治理念的传承。谢旻泽说：「未来区议会其中一项重点的工作，就是要增加透明度，令居民更加能够清楚议会的运作及公帑的运用，继而能够借此表达自己的意见」。

表达意见的重要性，让许多人认为可以让区内的街坊学习民主的精神。钟锦麟认为，要跟街坊沟通，认为政府有没有落实承诺，是很重要的，他说：「成长背景不是绝对的，吸收两边的资讯后判断，理解社区氛围都很重要，但就是要制造民主氛围，让大家有团体决定，尊重对方的形式」，他认为了解民主后，才能挡住建制派。

谢旻泽则认为，让居民更加能够清楚议会的运作及公帑的运用，才能够表达自己的意见。在区议会学习民主制度，才能体现相互尊重的精神。

这次的选举有许多香港年轻人出来参选，易承聪认为：「这是好事，我们这代年轻人不是沉默的，香港的狮子山精神，拼命工作努力生活，大家不是为了自己，是为了争取更好的社会，大家都不想离开香港，我们会加油，无论何时都继续为香港服务」。