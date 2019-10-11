夹缝求生 尼泊尔喜迎中国投资

（德国之声中文网）中国国家主席习近平周六抵达尼泊尔展开为期两天的正式访问，他也是20多年来首次到访加德满都的中国国家领导人。两国签署多项基础设施建设合作项目协议。

习近平是结束对印度的访问之后到达尼泊尔的。作为中印两个大国的邻居，尼泊尔试图小心翼翼地在其中寻找平衡。

上一位访问尼泊尔的中国国家领导人是江泽民，他曾在1996年到访加德满都。不过在此期间，其他的中国政治高层代表，比如总理和外长也曾访问过这个座落在喜马拉雅山区的内陆国家。

前尼泊尔外交官卡尔基（Tanka Prasad Karki）表示，中国这么长时间没有最高领导人访问尼泊尔，是因为"北京在等待加德满都成立一个强有力的政府，在过去几十年里，毛主义武装发起的内战持续，政权更迭频繁，尼泊尔政局一直动荡不稳"。

尼泊尔总统班达里（Bidhya Devi Bhandari）和总理奥利（K.P. Sharma Oli）到加德满都机场迎接习近平的到来。

执政的尼泊尔共产党的发言人表示，周日的双边会谈主要话题包括跨越喜马拉雅山脉的互联互通网络，以及引渡合作等。此外两国还签署了修建连接加德满都和西藏吉隆口岸的铁路工程项目协议。

尼泊尔当局排除了两国立即签署引渡协议的可能性。中国数年来一直敦促尼泊尔签署相关协议，以改善边界地区的管理，打击非法越境行为以及跨国犯罪。

尽管印度在传统上是尼泊尔的主要盟国，但是中国近年来也加强了在这个贫穷内陆国家的存在，从公路、铁路到水电站，投资了众多工程项目。尼泊尔也在2017年加入了"一带一路"倡议。

据新华社报道，习近平在尼泊尔几家大报发表署名文章，题为《将跨越喜马拉雅的友谊推向新高度》。文章中也提到了双方积极推进"喜马拉雅立体互联互通网络建设"，此外还要扩大人文交流、加强安全合作等。

在加德满都访问期间，习近平会见了尼泊尔总统班达尔、总理奥利，以及尼泊尔共产党联合主席普拉昌达。奥利在会谈中表示，尼方"坚定支持中国维护主权和领土完整"，"坚定奉行"一个中国原则，"坚决反对也决不允许任何势力利用尼泊尔领土从事反华分裂活动"。

习近平和奥利在会谈之后，共同出席了双边合作文本交换仪式，涉及互联互通、经贸投资、边界管理等多个领域。

据美联社报道称，警方从周五起已经逮捕了22人，其中包括一些藏族难民，以阻止他们在习近平访问期间出来抗议。法新社则援引国际声援西藏运动（ICT）称，被捕者当中包括两名尼泊尔商贩，他们在售卖印有雪山狮子旗和西藏独立标语的背包。

在尼泊尔生活着大约2万名流亡藏人，但是在北京的施压之下，共产党执政的加德满都政府也开始对藏人活动严加管控。

雨涵/叶宣（美联社、法新社等）