夹睫毛谈新疆掀风波 海外版抖音道歉

(德国之声中文网)28日，Tik Tok公司宣布他们已经撤销了对美国少女弗罗萨·阿齐兹（Feroza Aziz）账号的停权决定，解释这是一场人为失误造成的意外。该公司坚持他们在中国境外，并不受中国法律的约束。

在这之前，阿齐兹说她在贴出夹睫毛视频之后，账号被禁止贴文一个月，她也注意到她的「夹睫毛影片」被Tik Tok移除。

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Tik Tok在阿齐兹表达抗议之后不久立即出面反驳，声称他们并没有封禁阿齐兹的账号，而她的「夹睫毛影片」也没有被移除。但是之后，Tik Tok出面道歉，阿齐兹的新账号也得到恢复。解释影片之所以会被「暂时撤下」，是因为「人为沟通问题」，强调内部社群管理团队高层也在失误的50分钟之内发现了这个错误并将影片重新放回网上。

至于阿齐兹的新账号被停权的原因，Tik Tok的发言人埃里克·漢(Eric Han)解释，该公司的处置是因为阿齐兹早前在旧账号公布的视频含有本拉登（Osama Bin Laden），违反了抖音关于恐怖组织图像的内容禁令。由于Tik Tok在封禁旧帐号时，也会禁止用户在同一支手机上开设新账号，因此虽然阿齐兹的「夹睫毛影片」是透过新的账号上传，但仍是用同一只手机开设，新账号才会受到牵连。

Tik Tok的声明中写道: 「我们郑重澄清，我们的社群守则并不会排除跟这次事件相似的影片内容，而且该影片也不应该被移除。」

但是阿齐兹本人并不采信Tiktok的说辞。她在推特上写道: 「现在Tik Tok恢复了我的账号。难道我相信他们删除我的新账号，是考虑到我在一个已经被删除的账号里面的已经被删除的影片吗? 而且时机还刚好在我贴出三个跟维吾尔人有关的影片之后? 当然不。」

《纽约时报》则报道说，阿齐兹在一封电邮中向该报表示，她之前在抖音上发布的视频试图引起人们对她在美国长大所经历的种族主义和歧视的关注。在一则视频中，她谈及她和其他穆斯林时常听到的一则诽谤：说她们会嫁给本拉登。阿齐兹对该报表示："我认为抖音不应禁止那些不伤害任何人、也不展示任何人受到伤害的内容。"

截至周三早晨，上述视频已有超过150万次观看和超过50万次点赞、60万条评论。这则视频的不同版本在社交平台推特上已经有超过650万次观看。

人权组织以及外界专家称，有超过100万名维吾尔及其他穆斯林少数族群在新疆被关押。中国则称这些是职业技能教育培训中心。

阿齐兹是新泽西州一名17岁的高中生，网名"17 Just a Muslim"。据法新社报道，她向美国网络媒体Buzzfeed表示："作为一名穆斯林女孩，我时常受到压制，并看到我的人民受压制，我一直支持人权。"

Tik Tok 是中国公司字节跳动科技有限公司在国际推行的「海外版抖音」，内容与中国国内的抖音短视频并不相同。