夹在美中之间 东盟国家选边站？

（德国之声中文网）据路透社报道，蓬佩奥表示，与北京在多方面合作，"但我们也十分坦率地表明，在哪些地方希望中国改变做法，我们也一一谈及这些问题"。

蓬佩奥呼吁地区盟国明确表态，反对中国在南中国海的"武力胁迫"。他此前还提到中国在湄公河上游建水坝导致这条重要的水路水位达到十年来的最低。

在与王毅会晤后，蓬佩奥发推特称："在曼谷，我与中国国务委员王毅就美中关系、朝鲜等双方关切的重要议题深入交换了意见。如果有利于美国利益，我们愿意与中国合作。"

王毅：阻挠中国发展"做不到"

蓬佩奥与王毅的会谈进行了约半个小时。

据中国外交部官网，王毅呼吁美方"管控分歧"，同时"谨言慎行"。王毅还表示："试图阻挠中国的发展进程既不公平，也做不到。"

蓬佩奥之后还表示，华盛顿愿意重启朝鲜弃核的谈判。他同时对无法在曼谷与朝鲜代表会晤表示遗憾。此前一天，平壤试射一枚导弹。

蓬佩奥：不是让东南亚国家选边站

据法新社报道，蓬佩奥在开幕致辞时表示，并不是要求东南亚国家"在一些国家中做出选择"。"我们在该地区的参与不是、也不会是一场零和游戏。"

华盛顿还密切关注有关柬埔寨与中国达成协议、允许中国使用一个战略上关键的海军基地从而获得进入南中国海路径的报道。在与东盟外长的会晤中，蓬佩奥表示，柬埔寨坚决否认这一说法。蓬佩奥表示，美国对柬埔寨坚决捍卫国家主权表示欢迎。

周五，蓬佩奥将与韩、美外长会晤，希望帮助双方解决贸易纠纷。因二战强制劳工争议，日本禁止向韩国出口关键半导体材料。

苗子/叶宣（路透社、法新社）