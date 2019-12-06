夹在两岸风波中的艺人 林心如官方认证"非台独"

（德国之声中文网）台湾艺人林心如近年来将演艺工作重心移往中国。日前有中国网民批评林心如是"台独人士"，遭到林心如工作室提告并胜诉。根据北京星权律师事务所官方微博发布的消息，台湾艺人林心如的名誉纠纷案12月4日一审胜诉。林心如工作室微博同日也发文表示，互联网并非法外之地，对于一切恶意造谣诽谤行为，必将维权到底，法律绝不会姑息违法者。

代理林心如名誉纠纷案的北京星权律师事务所发表公告指出，一名黄姓网友通过其新浪微博账号"月白色的三苏"在2016年8月至2017年10月间持续公开发布上百条含有侮辱诽谤性质的言辞对林心如进行人身攻击，贬损其人格尊严，涉嫌侵犯林心如的名誉权。

北京市海淀区人民法院审理后认为，"月白色三苏"的微博发布了"大量具有谩骂和发泄情绪的性质，并包含没有相关事实基础的描述，如'台独'等，对原告构成侮辱和诽谤"。根据法院判决，被告黄某必须向林心如公开赔礼道歉并赔偿精神损害抚慰金及合理维权支出共计6万人民币。

早在2018年，林心如工作室就曾经针对网民指林心如所参演、制作的电视剧《我的男孩》被腾讯视频下架是因为"涉台独"而发表声明反驳。声明里指出，林心如"一直支持两岸和平共处、友好发展，以前不曾以后也不会支持任何'台独'言论及行为"。

封杀"台独"艺人

事实上，为了巩固在两岸的演艺工作，多数艺人对于敏感政治问题不会明确表达立场。某些艺人因为被打上"台独"标签，遭到中国官方及粉丝的封杀。中国官方媒体央视网甚至曾发文表示，"披着'台独'外衣来圈钱，这种明星大陆不欢迎"。该文点名了台湾艺人林心如、杨丞琳、台湾女团S.H.E、蔡依林、戴立忍、张惠妹等人，批评部分艺人在大陆"虚与委蛇"害怕失去大陆市场，其实坚定支持"一中一台"，有的则在"台独"问题上打太极。

近几年来因被贴上"台独"标签遭到抵制的台湾艺人不在少数。数年前，韩国女团Twice的台湾成员周子瑜因为拿台湾国旗被举报，被韩国经纪公司要求出面道歉，在中国大陆的演出也遭到取消，而她本来为华为手机代言的工作则被中止。歌手张惠妹则因2000年在台湾前总统陈水扁的就职典礼上献唱国歌，遭到中国封杀多年。这股"抵制台独"风气甚至也波及到外国艺人，美国流行乐坛天后Lady Gaga因为关注香港、与达赖喇嘛会面、批台湾国旗，被中国粉丝宣布"脱粉"。

此外，台湾导演兼演员戴立忍因为曾力挺台湾的太阳花运动及反课纲微调等，被认为是"台独艺人"。2016年，赵薇执导的电影《没有别的爱》因为启用戴立忍遭到大陆网友议论及抵制。赵薇及电影资方最后以"戴立忍对政治立场表态模糊"等理由将其撤换。戴立忍本人则发表3000字声明称，"从不是台独分子"。

另一方面也有台湾艺人如黄安坚定表明了"反台独"立场。歌手黄安在将事业重心移往大陆后，近年来经常举报艺人为"台独分子"，使后者失去在大陆的演出机会，举报对象包括林旭佐、王大陆、卢广仲、黄秋生、周子瑜等。中国媒体甚至曾不无讽刺意味地报道称，在舞台上已经过气的黄安，通过举报"台独"艺人"开创了事业的第二春"。