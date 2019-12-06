 夹在两岸风波中的艺人 林心如官方认证″非台独″ | 文化经纬 | DW | 07.12.2019

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文化经纬

夹在两岸风波中的艺人 林心如官方认证"非台独"

台湾艺人林心如日前向一名发文指她“台独”的网友提起诉讼，经北京法院审理后裁定该网友必须对林心如作出赔偿。这起诉讼案也使林心如成为第一个获官方认证的“非台独”艺人。为了巩固在两岸的演艺工作，多数艺人不愿对政治问题公开表达立场。

Ruby Lin Schauspielerin (picture-alliance/Photoshot)

（德国之声中文网）台湾艺人林心如近年来将演艺工作重心移往中国。日前有中国网民批评林心如是"台独人士"，遭到林心如工作室提告并胜诉。根据北京星权律师事务所官方微博发布的消息，台湾艺人林心如的名誉纠纷案12月4日一审胜诉。林心如工作室微博同日也发文表示，互联网并非法外之地，对于一切恶意造谣诽谤行为，必将维权到底，法律绝不会姑息违法者。

代理林心如名誉纠纷案的北京星权律师事务所发表公告指出，一名黄姓网友通过其新浪微博账号"月白色的三苏"在2016年8月至2017年10月间持续公开发布上百条含有侮辱诽谤性质的言辞对林心如进行人身攻击，贬损其人格尊严，涉嫌侵犯林心如的名誉权。

北京市海淀区人民法院审理后认为，"月白色三苏"的微博发布了"大量具有谩骂和发泄情绪的性质，并包含没有相关事实基础的描述，如'台独'等，对原告构成侮辱和诽谤"。根据法院判决，被告黄某必须向林心如公开赔礼道歉并赔偿精神损害抚慰金及合理维权支出共计6万人民币。

China My Dear Boy Pressekonferenz in Taipei (picture-alliance/MAXPPP)

早在2018年，林心如工作室就曾经针对网民指林心如所参演、制作的电视剧《我的男孩》被腾讯视频下架是因为"涉台独"而发表声明反驳。声明里指出，林心如"一直支持两岸和平共处、友好发展，以前不曾以后也不会支持任何'台独'言论及行为"。

 封杀"台独"艺人

事实上，为了巩固在两岸的演艺工作，多数艺人对于敏感政治问题不会明确表达立场。某些艺人因为被打上"台独"标签，遭到中国官方及粉丝的封杀。中国官方媒体央视网甚至曾发文表示，"披着'台独'外衣来圈钱，这种明星大陆不欢迎"。该文点名了台湾艺人林心如、杨丞琳、台湾女团S.H.E、蔡依林、戴立忍、张惠妹等人，批评部分艺人在大陆"虚与委蛇"害怕失去大陆市场，其实坚定支持"一中一台"，有的则在"台独"问题上打太极。

China Sängerin Kulilay Amit (Zhang Huimei) (Imago/imaginechina)

近几年来因被贴上"台独"标签遭到抵制的台湾艺人不在少数。数年前，韩国女团Twice的台湾成员周子瑜因为拿台湾国旗被举报，被韩国经纪公司要求出面道歉，在中国大陆的演出也遭到取消，而她本来为华为手机代言的工作则被中止。歌手张惠妹则因2000年在台湾前总统陈水扁的就职典礼上献唱国歌，遭到中国封杀多年。这股"抵制台独"风气甚至也波及到外国艺人，美国流行乐坛天后Lady Gaga因为关注香港、与达赖喇嘛会面、批台湾国旗，被中国粉丝宣布"脱粉"。

Taiwan Leon Dai in Taipei (picture-alliance/dpa/Imaginechina)

此外，台湾导演兼演员戴立忍因为曾力挺台湾的太阳花运动及反课纲微调等，被认为是"台独艺人"。2016年，赵薇执导的电影《没有别的爱》因为启用戴立忍遭到大陆网友议论及抵制。赵薇及电影资方最后以"戴立忍对政治立场表态模糊"等理由将其撤换。戴立忍本人则发表3000字声明称，"从不是台独分子"。

另一方面也有台湾艺人如黄安坚定表明了"反台独"立场。歌手黄安在将事业重心移往大陆后，近年来经常举报艺人为"台独分子"，使后者失去在大陆的演出机会，举报对象包括林旭佐、王大陆、卢广仲、黄秋生、周子瑜等。中国媒体甚至曾不无讽刺意味地报道称，在舞台上已经过气的黄安，通过举报"台独"艺人"开创了事业的第二春"。

  • Taiwanesische Cellistin Nana Ou-Yang (Getty Images for Marc Jacobs/J. McCarthy)

    曾因「分裂中国」惹议的艺人们

    欧阳娜娜

    台湾女艺人欧阳娜娜因父亲欧阳龙先前發表有关一国两制的言论，再加上她在一个直播视频中将去中国工作形容成「出国」工作，而被中国粉丝质疑其政治立场。 为了灭火，她透过工作室于3月21日晚间在微博發文强调自己是祖籍江西的中国人，并在Instagram及脸书等社交平台同步分享。 然而，發文后质疑她台独的言论并无减少，反而导致不少台湾网友指责她「卖台」，稱她「歐陽支娜」和「江西娜」。 欧阳娜娜在事件3天后接受央視采访，强调發布的文字及声明都是她内心深处最真实的想法，甚至高唱《我和我的祖國》。 此专访一出，再次引起两岸网友挞伐及热议。

  • Vivian Sung (picture-alliance/dpa/Imaginechina/G. Zongyi)

    曾因「分裂中国」惹议的艺人们

    宋芸樺

    2018年，台灣演員宋芸樺被網友翻出三年前一次訪問中，被問到最喜歡的國家時回答「台灣」，因而被質疑支持台獨。宋芸樺隨即在微博發文道歉﹕「我是中國人，一個90後的中國女生，台灣是我的家鄉...台灣是我出生的地方、祖國大陸是我夢想實現的地方，特別是國家今年出的惠台政策，給了我更多的發展空間和學習的機會。」

  • Chou Tzu-yu (picture-alliance/Moreforms/Imaginechina)

    曾因「分裂中国」惹议的艺人们

    周子瑜

    南韓女子組合TWICE成員，因在電視節目中自稱來自台灣並手持中華民國旗，遭中國網民炮轟台獨。當時僅16歲的周子瑜發布道歉影片，表示「中國只有一個，海峽兩岸是一體的，我始終為自己是一個中國人而感到驕傲」。事件發生時正值台灣2016年總統大選前夕，時任總統馬英九指﹕「她沒有必要道歉，我們支持她。」蔡英文在勝選演講中更說﹕「只要我當總統一天，我會努力讓我的國民，沒有一個人須為他們的認同而道歉。」

  • Leon Dai (picture-alliance/dpa/Udndata)

    曾因「分裂中国」惹议的艺人们

    戴立忍

    2016年戴立忍主演趙薇執導的《沒有別的愛》，遭網友及中國共青團質疑是台獨分子並呼籲抵制電影，理由是他曾經聲援反服貿學運和香港佔領運動。戴立忍發表3000字聲明澄清「我從來不是台獨份子，也從未倡議台獨」，並說從小被教育要做個堂堂正正的中國人，沒有割裂自己血緣的想法。但他承認拿香港爭普選字牌拍照是「政治敏感度不足」，並為事件造成紛擾致歉。劇組最終仍決定撤換男主角。

  • Kiko Mizuhara (picture-alliance/AP Images/Invision/ V. Le Caer)

    曾因「分裂中国」惹议的艺人们

    水原希子

    與戴立忍一同參演《沒有別的愛》的日本女星，被指控曾為「辱華」照片點讚，那其實是中國藝術家艾未未向天安門豎中指的相片。水原希子發表影片道歉，以中文說「對不起」，指點讚不是因為同意照片的政治意義，並在隨後取消點讚。

  • Shawn Yue (picture-alliance/ZUMAPRESS/TPG)

    曾因「分裂中国」惹议的艺人们

    余文樂

    2018年，香港演員余文樂創立的潮流品牌MADNESS，官方網站寫道會「發送貨品到世界各地大部分國家」，當中包括港澳台，被網友指「分裂國家」。MADNESS發表道歉聲明，把描述更改為「國家/地區」。余文樂也急急致歉撲火﹕「對於公司品牌監管不力，出現這麼大的錯誤和誤會，我難辭其咎，也感到非常抱歉。」

  • Christine Fan (picture-alliance/AP Images/TopPhoto)

    曾因「分裂中国」惹议的艺人们

    范瑋琪

    2015年9月3日，中國舉行抗戰勝利七十周年閱兵，正當不少藝人在微博上談論閱兵時，台灣歌手范瑋琪發表雙胞胎兒子的生活照，引來上萬則留言批評她「不愛國」。范瑋琪後來刪除照片並道歉﹕「真是對不起，因為分享了一張兒子的照片，讓大家不高興了！」

  • China My Dear Boy Pressekonferenz in Taipei (picture-alliance/MAXPPP)

    曾因「分裂中国」惹议的艺人们

    沒「道歉」的林心如

    2018年，台灣演員林心如自製自演的電視劇《我的男孩》，因為獲台灣文化部2000萬元輔助金資助拍攝，被中國網友指她領取「台獨津貼」。電視劇在中國播出兩集後一度下架，林心如發表聲明稱有關指控是造謠，並強調「以前不曾以後也不會支持任何台獨言論及行為」，作品才能重見天日。

    作者: 李芊（发自台北）


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曾因「分裂中国」惹议的艺人们

欧阳娜娜上周因为在社群媒体上发布「自己是中国人」一文而引发两岸网友挞伐与热议。 她受访时强调，发布的文字及声明都是她内心深处最真实的想法。让我们看看，还有哪些艺人曾在中国的舆论重压之下道歉？ (04.08.2018)  

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Ruby Lin Schauspielerin (picture-alliance/Photoshot)

夹在两岸风波中的艺人 林心如官方认证"非台独"

台湾艺人林心如日前向一名发文指她“台独”的网友提起诉讼，经北京法院审理后裁定该网友必须对林心如作出赔偿。这起诉讼案也使林心如成为第一个获官方认证的“非台独”艺人。为了巩固在两岸的演艺工作，多数艺人不愿对政治问题公开表达立场。  

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