 头号网投明星德约科维奇入境澳洲参赛受阻 | 足坛体坛 | DW | 05.01.2022

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足坛体坛

头号网投明星德约科维奇入境澳洲参赛受阻

德约科维奇渴望成功卫冕澳网冠军，但可能没有接种新冠疫苗的他能否入境澳大利亚还是一个悬案。

Tennis | Wimbledon 2021 | Novak Djokovic

他如没有接种疫苗，能入境澳大利亚参赛吗？

（德国之声中文网）据《时代报》（ The Age ）报道，这名塞尔维亚人在午夜前降落墨尔本，旨在参加1月17日开始的2022年澳网并力争卫冕。但入境时澳国官员认为，其所持签证不允许未接种疫苗者获豁免权，从而德约科维奇（Novak Djokovic）尚未进入澳大利亚。然而，德约科维奇自己却表示，拥有这一医疗豁免权。此事在澳大利亚国内引发民众的不满，澳大利亚抗疫政策严格，漫长的禁飞期间，许多澳大利亚人滞留海外无法回家。

德约科维奇是公众瞩目的世界头号网球球星，赢得20座大满贯冠军，其中9次在澳网夺冠。但他可以搞特殊化吗？根据澳网赛规定，参加者必须接种新冠疫苗，或者持有独立机构出具的豁免证明。目前滞留在墨尔本机场的德约科维奇正在等候澳方做出决定，认证他持有的文件是否有效。德约科维奇本人尚未表示自己是否已经接种了新冠疫苗，但他曾说过"反对接种"。

德约科维奇在机场的入境被推迟后，当地维多利亚州政府拒绝支持迅速解决问题，该州体育部长普尔福德（ Jaala Pulford ）推文表示， "我们不会支持诺瓦克·德约科维奇申请参加澳网公开赛的个人签证"，"有两点我们一直很清楚：签证许可由联邦政府负责，医疗豁免由医生说了算。" 

本周二，德约科维奇和澳大利亚网球公开赛的组织方都表示医疗豁免是真实有效的，从而允许德约科维奇参加澳网这一今年首场重大赛事。组织方还表示，并没有给与德约科维奇特殊待遇。

在澳洲公民的愤怒声中，澳大利亚总理莫里森也站出来表态，要求德约科维奇提供证据，证明自己得到接种豁免是合理的，否则，他可能会被拒绝入境。莫里森总理强调，即使是球星，也不应享有任何特殊待遇， 莫里森说，"如果证明不充分，他可以乘坐下一个航班飞回去。"

（综合报道）

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