 失重状态有助杀死癌细胞 | 科技环境 | DW | 31.08.2019

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科技环境

失重状态有助杀死癌细胞

澳大利亚研究人员经试验发现，在失重一天之后，超过80％的癌细胞便已经死亡。这一试验结果证实了此前对其它癌细胞的研究结果。研究者计划将癌细胞送上空间站，开展进一步的研究。

Krebs Krebszelle Illustration Lungenkrebs (Imago/Science Photo Library)

肺癌细胞团模拟图

（德国之声中文网）悉尼科技大学研究员约书亚·周（Joshua Chou）在接受德国之声采访时说："我周围有很多人突然患上癌症。这是促使我开展这项研究的真正原因。我想知道癌细胞究竟是如何产生的。"

"对付癌症没有万能的治疗方法，因为不同的人和不同的癌症都有不同的反应。尽管如此，我还是想探个究竟，看看是否真的有对付这些癌症的办法。为此我将癌细胞放到了微重力实验仪器上。"

人为失重的研究非常成功。 "我们取来身体不同部位如乳腺、卵巢、肺和鼻咽道的癌细胞，将其置于失重的状态中。之后我们发现，24小时之内，竟然有80%到90%的癌细胞死亡。

准备在太空进行试验

周和他的助手基罗勒斯（Anthony Kirollos）希望尽快将癌细胞送到国际空间站进行实验。他说： "我们想看看，是否是微重力对癌细胞产生了作用，还是太空中的其他东西，比如说太阳辐射产生了作用"。

现在准备工作正在全面展开，这样的实验要求极高。研究员周说："技术本身就是一个难题，除此之外我们面临着保持细胞存活并重新将其带回地球的巨大挑战。"

SpaceX will Menschen ab 2024 auf den Mars bringen (picture-alliance/dpa/Press Association Images/Spacex)

证实以前的研究结果

德国马格德堡大学引力生物学与转译再生医学教授格里姆（Daniela Grimm）非常清楚这些挑战。

在接受德国之声的采访时，她热情地介绍了来自澳大利亚的最新研究结果。她说："我非常的高兴。这是对我们的研究成果的一个极好的验证。特别是澳大利亚的同事还进行了其它癌症种类的研究"。这位细胞生物学家目前在丹麦奥胡斯大学生物医学部工作。

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2017年，一艘货运飞船成功地将以格里姆教授为首的马格德堡多位生物学家的实验装置送入国际空间站。当时，在那些相当于手机大小的实验器皿中，装有甲状腺肿瘤细胞。

失重试验的优点

大约二十年来，研究人员一直在研究失重细胞是如何发展成三维细胞团，即所谓的细胞球状体的。与培养基中的二维细胞层相比，三维细胞团的特性与人体内的肿瘤细胞更相似。

这些球状体用于寻找可以与活性物质结合的生物分子。因为在球状细胞团中存在许多不同的、可以引发"程序性细胞死亡"的蛋白质。

这种生物自杀指令可致使混在健康细胞中的老化细胞或者受损细胞死亡。然而，在肿瘤细胞中，这种重要的自杀指令不再奏效。癌细胞继续存在并分裂繁殖，导致癌症扩散。

现在，研究人员的目标就是研发出一种可以激活或者遏制相关蛋白质的药物，这就需要进行失重情况下的实验。

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