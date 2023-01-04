失踪百日后寻获遗体 江西胡鑫宇案仍引质疑

（德国之声中文网）三个多月以来引发诸多猜测的江西中学生失踪案终于在上周末有了进展，当地警方1月28日在江西上饶金鸡山一带发现了一具尸体，检验后确定死者为失踪许久的中学生胡鑫宇。

去年10月14日，江西上饶铅山县的15岁中学生胡鑫宇在就读的学校致远中学内突然失踪，警方、家人、校方一直苦寻无果。江西省、市、县公安机关联合工作专班2023年1月7日发布通报称，警方自2022年10月15日接到报警后即组织开展大规模的调查搜寻工作。

地点距学校仅5分钟路程

除了地毯式搜索学校周边的区域，警方还先后4次派员赴福建、浙江等胡鑫宇曾生活或可能前往的区域查找。不过，上周末却在距校仅5分钟步行距离粮仓旁的树林找到胡鑫宇遗体。

《新京报》报导引用胡鑫宇父亲称，孩子被发现时穿着校服，缢吊在粮仓围墙附近的树上。胡鑫宇母亲在1月29日发布视频并配文表示：鑫宇我们在找你真相的路上，不会停止。

申请异地公安侦查

目前的最新消息显示胡鑫宇尸检已完成，其家属正在申请异地公安侦查，以判断胡鑫宇是否自缢，不过能否通过还需要由警方决定。 「澎湃新闻」报导称，江西铅山县县长未小刚29日表示工作专班正在持续进行处理，同时按照办案规范处理遗体、家属情绪安抚等工作。

据媒体此前报导，当地警方曾于1月1日与家属及律师会面，就案件调查情况、目前掌握的线索细节等进行沟通交流。警方当时曾提出胡鑫宇「可能有厌学情绪、自行出走」的，但家属表示，没有实际证据可以证明。

舆论质疑警方说法

此桩案件引来网友对警方的质疑，一些网上的舆论认为，如果胡鑫宇真的是学校附近缢吊身亡，那就是警方这几个月来的搜索出现严重漏洞；若发现尸体之处不是第一现场，而是被人移过去的，那就是刑事重案了。

中国官媒「人民网」也刊出网评称应「继续调查胡鑫宇事件，以准确详情化解公共疑惑」。该篇评论指出，目前包括胡鑫宇家人在内的很多人都有很多困惑，「发现胡鑫宇遗体的地点，是不是案发第一现场？在胡鑫宇失踪的100多天里，相关部门组织的排查行动为何一直没能发现胡鑫宇遗体？公众所疑惑的，就是相关部门所要回答的。」。

「九派新闻」引用重庆百君（成都）律所肖明静律师的话指出，关于胡鑫宇是自杀还是他杀，则还需要进一步的现场勘验和尸体检验。她提到，绳子的打结方式、现场的坡度、尸体的悬挂位置、颈部索钩位置等都可以作为死者是自缢还是他杀的判断依据。

（综合报导）

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